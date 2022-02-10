Липосакция подбородка: эстетичность углов молодости в любом возрасте

Появился "второй" подбородок, с которым не справляются массажи, упражнения, электростимуляция, узи-кавитация и криодеструкция? Исправить этот дефект может липосакция подбородка в Киеве. В Клинике Грейс такую пластику сделают как украинцам, так и зарубежным медицинским туристам. Здесь гарантируют формирование эстетических углов молодости подбородка и упругую подтянутость подподбородочной области, медицинскую помощь наивысшего качества, персональное сервис-обслуживание класса Люкс и годичное послеоперационное сопровождение.

Липосакция подбородка — лучшее решение для формирования линии подбородка, шеи и овала лица

Как проводится липосакция "второго" подбородка

Наиболее эффективная современная методика избавления от второго (третьего) подбородка называется Аспирационная тумесцентная липосакция. При незначительном объеме жира под подбородком возможна скульптурная коррекция с помощью шприца под местным наркозом. При мощных жировых отложениях операцию делают под общим наркозом, а жир извлекают с помощью небольшой канюли Ø 3–5 мм. Чтобы жировые клетки было легче извлечь, в места их скопления сначала вводят раствор Кляйна: физраствор + анестетик + адреналин.

Длительность липосакции подбородка зависит от объема подкожной жировой ткани, которую предстоит откачать, и может составлять 0,5–2 часа. Покинуть клинику можно будет в зависимости от вида наркоза и самочувствия после него — через 6–24 часа после окончания операции. Синяки обычно не появляются, а если и возникают, то вместе с отечностью сходят на нет в течение 3 недель. Все эти последствия операции не видны, так как компрессионную повязку не снимают 2–3 недели. Маленькие проколы кожи, остающиеся после канюли, заживают быстро, а окончательный результат пластики виден спустя 30 дней.

В случаях сильно провисшего двойного подбородка, когда кожа напоминает пеликаний зоб, или тем, у кого подбородок не двойной, а тройной, вместе с липосакцией (удалением жирового слоя) необходимо будет сделать иссечение излишков и подтяжку кожи — цервикопластику, или даже платизмопластику — подтяжку подкожной шейной мышцы и кожи. В таком случае реабилитационный период будет длиться дольше — 2–3 месяца. Швы не будут заметны, так как их "прячут" в подбородочную складку и линию начала роста волос за мочками.

Противопоказания к липосакции подбородка

Делать липосакцию подбородка и пластику шеи можно начиная с 18 лет, как женщинам, так и мужчинам. Увы, но восстановить углы молодости, улучшить линию шеи и овал лица не получится тем, у кого есть:

• аллергическая реакция на наркоз;

• дерматит в области проведения операции;

• тяжелые патологии внутренних органов;

• заболевания, тормозящее заживление ран и регенерацию кожи;

• вирусы, передающиеся с кровью;

• болезнь, ухудшающая свертываемость крови.

Липосакция подбородка запрещена во время беременности и кормления грудью.

Как проходит подготовка

Сделать липосакцию подбородка на следующий день после консультации с пластическим хирургом не получится. Врачу нужны будут результаты стандартного пакета анализов крови и свежая электрокардиограмма, а также положительное заключение анестезиолога. Клиенту также будут даны ограничения в приеме некоторых лекарственных препаратов и алкогольных напитков.

И в качестве заключения, совет. Тумесцентную липосакцию подбородка лучше делать как можно раньше, в момент, когда он только-только начинает намечаться. В этом случае операция будет проще, результат лучше, а восстановление пройдет гораздо быстрее. Липосакция подбородка — лучшее решение для формирования линии подбородка, шеи и овала лица!

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