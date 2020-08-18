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вторник, 18 августа 2020 18:37

Лечение наркомании: как правильно мотивировать больного и помочь ему

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Наркомания – серьезное заболевание, которое обязательно нужно лечить. Наркомана нельзя переубедить, заставить. Он не может бороться с зависимостью самостоятельно, даже если хочет. Потому что после отмены начинается "ломка". А она сопровождается серьезными физическими и психологическими нарушениями в работе организма. Человек страдает от паранойи, сильных болей. Также повышается нагрузка на органы, которые уже и так пострадали от наркотических веществ. В итоге, может случиться инсульт, человек попробует покончить с собой или же все закончится летальным исходом.

 

Поэтому необходима проверенная клиника наркологическая, где предоставят комплексную помощь.

Как помочь наркоману: мотивация к лечению

Чтобы человек смог избавиться от проблемы, он должен быть мотивирован. Если больной не осознает проблему – результат будет минимальный, если не нулевой. Потому что он будет делать все, чтобы помешать врачам. Поэтому лечение наркомании всегда включает работу с психологами и наркологами. С этими врачами лучше сразу же пообщаться родственникам наркомана.

Часто люди не осознают, что их близкий человек действительно болен или считают, что ситуация не такая уж серьезная. Поэтому врач доходчиво объясняет, что такое наркомания, что становится ее причиной и как в конкретном случае убедить человека хотя бы прийти на прием. Также семье больного нужно осознавать, что не бывает легких наркотиков и легкой зависимости. Даже если в наркотических веществах нет химической составляющей, которая вызывает физическую зависимость, все равно есть психологическая зависимость, от которой тоже очень сложно избавиться. Чтобы это сделать, человек должен осознать, что у него есть проблема, разобраться с причинами ее возникновения. Тогда он сможете пересмотреть свою жизнь, понять, какие личные проблемы и переживания он пытался решить с помощью наркотиков.

Также важно сознавать, что кодирование – это не панацея от проблемы. Это вообще очень сомнительный способ лечения. Он основывается на внушаемости и страхах человека. То есть, не помогает решить проблему, а только ее усугубляет. Поэтому не стоит экономить на здоровье и пытаться помочь человеку за один день. Реабилитация требует долгосрочного лечения, которое может длиться месяцами. И на нем нельзя экономить, потому что во многих случаях людям необходимо пройти очень много этапов, чтобы оставить зависимость в прошлом и действительно научится радоваться жизни без наркотиков.

Клиника доктора Кадырова предлагает комплексное стационарное лечение. Обращайтесь, и пусть ваши близкие будут здоровы.

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