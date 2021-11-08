Лайтбокс – эффективный способ наружной рекламы

Лайтбоксы - это информационные стенды с подсветкой в темное время суток. Изделия являются неотъемлемой частью мегаполисов и больших городов. Светящиеся вывески создают неповторимую атмосферу ночного города и несут пользу своим владельцам. Главное предназначение данного типа наружной рекламы – привлечение внимания аудитории, повышение узнаваемости и популярности бренда.
Принцип изготовления лайтбоксов
Лайтбоксы обычно изготавливают из металла или пластика. Изделия могут иметь любую нестандартную форму. В зависимости от вида конструкции применяются разные способы изготовления коробов, пластиковые каркасы с алюминиевым профилем выглядят солидно и презентабельно, при этом изделие можно окрасить в любой цвет. Провода для внутренней подсветки располагаются внутри конструкции, заказать лайтбокс Киев.
Существуют бесшовные конструкции, в которых применяются алюминиевые профили с системой натяжки баннера. В данном случае конструкция из металла остается легкой даже при внушительных габаритах. Самыми дорогостоящими считаются лайтбоксы изготовление которых осуществляется полностью из металла. Боковые поверхности таких систем обшиты оцинкованной статью, а каркас выполнен из профильной трубы.
Преимущества и особенности лайтбоксов
Яркая и качественная лайтбокс вывеска привлекает внимание, при этом ее стоимость относительно невысока. Изделие можно использовать многократно, просто меняя изображение на лицевой части конструкции.
Плюсы лайтбоксов:
• практичность;
• экономическая выгода;
• длительный срок службы;
• круглосуточная реклама за счет встроенной подсветки;
• простота в обслуживании;
• широкий спектр использования;
• большой выбор форм, размеров, источников освещения.
Быстрые сроки изготовления и возможность придания разной формы (треугольной, прямоугольной, овальной и т.д.) делают этот вид рекламы достаточно популярным среди потенциальных заказчиков.
Разновидности лайтбоксов
Современная лайтбокс реклама может быть достаточно разнообразной, широкие возможности при оформлении позволяют изготавливать изделия разных форм и размеров. Короба могут быть односторонние и двухсторонние, интерьерные и наружные, напольные и подвесные.
По желанию заказчика изготавливаются любые нестандартные фигурные конструкции. Большой популярностью у клиентов рекламных компаний пользуются динамические вращающиеся лайтбоксы купить которые можно по предварительному заказу.
Области применения
Световые короба широко применяются для отделки крупных торговых центров и зданий развлекательного характера. Проведение рекламных компаний и презентаций на выставках не обходится без использования таких дополнительных носителей информации, как лайтбоксы Киев.
Сфера применения световых коробов довольно обширна, изделия служат в качестве информационных стендов и указателей, рекламных щитов на остановках общественного транспорта, дополнительных источников информации вдоль дорог и автомагистралей. Таблички с подсветкой часто можно увидеть на машинах таксопарков.
FAQ
1. Какие источники света используются в световых коробах?
Светодиодные, люминесцентные, неоновые лампы.
2. На сколько часов хватает встроенной в лайтбокс подсветки?
Встроенной LED-подсветки хватает на несколько десятков тысяч часов.
3. Что влияет на ценообразование – от чего зависит цена?
Стоимость изделия зависит от используемых материалов, сроков и сложности изготовления конструкции.
4. Какие световые короба самые дорогие?
Самыми дорогостоящими считаются короба, изготовленные из композитных материалов, таких как: дибонд и алюкобонд. На втором месте находятся статичные и вращающиеся конструкции.
5. Какой материал используют для изготовления вывесок с выпуклыми буквами?
Объемные буквы изготавливают из оргстекла.
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