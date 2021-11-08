Лайтбокс – эффективный способ наружной рекламы

Яркая и качественная лайтбокс вывеска привлекает внимание

Лайтбоксы - это информационные стенды с подсветкой в темное время суток. Изделия являются неотъемлемой частью мегаполисов и больших городов. Светящиеся вывески создают неповторимую атмосферу ночного города и несут пользу своим владельцам. Главное предназначение данного типа наружной рекламы – привлечение внимания аудитории, повышение узнаваемости и популярности бренда.

Принцип изготовления лайтбоксов

Лайтбоксы обычно изготавливают из металла или пластика. Изделия могут иметь любую нестандартную форму. В зависимости от вида конструкции применяются разные способы изготовления коробов, пластиковые каркасы с алюминиевым профилем выглядят солидно и презентабельно, при этом изделие можно окрасить в любой цвет. Провода для внутренней подсветки располагаются внутри конструкции, заказать лайтбокс Киев.

Существуют бесшовные конструкции, в которых применяются алюминиевые профили с системой натяжки баннера. В данном случае конструкция из металла остается легкой даже при внушительных габаритах. Самыми дорогостоящими считаются лайтбоксы изготовление которых осуществляется полностью из металла. Боковые поверхности таких систем обшиты оцинкованной статью, а каркас выполнен из профильной трубы.

Преимущества и особенности лайтбоксов

Яркая и качественная лайтбокс вывеска привлекает внимание, при этом ее стоимость относительно невысока. Изделие можно использовать многократно, просто меняя изображение на лицевой части конструкции.

Плюсы лайтбоксов:

• практичность;

• экономическая выгода;

• длительный срок службы;

• круглосуточная реклама за счет встроенной подсветки;

• простота в обслуживании;

• широкий спектр использования;

• большой выбор форм, размеров, источников освещения.

Быстрые сроки изготовления и возможность придания разной формы (треугольной, прямоугольной, овальной и т.д.) делают этот вид рекламы достаточно популярным среди потенциальных заказчиков.

Разновидности лайтбоксов

Современная лайтбокс реклама может быть достаточно разнообразной, широкие возможности при оформлении позволяют изготавливать изделия разных форм и размеров. Короба могут быть односторонние и двухсторонние, интерьерные и наружные, напольные и подвесные.

По желанию заказчика изготавливаются любые нестандартные фигурные конструкции. Большой популярностью у клиентов рекламных компаний пользуются динамические вращающиеся лайтбоксы купить которые можно по предварительному заказу.

Области применения

Световые короба широко применяются для отделки крупных торговых центров и зданий развлекательного характера. Проведение рекламных компаний и презентаций на выставках не обходится без использования таких дополнительных носителей информации, как лайтбоксы Киев.

Сфера применения световых коробов довольно обширна, изделия служат в качестве информационных стендов и указателей, рекламных щитов на остановках общественного транспорта, дополнительных источников информации вдоль дорог и автомагистралей. Таблички с подсветкой часто можно увидеть на машинах таксопарков.

FAQ

1. Какие источники света используются в световых коробах?

Светодиодные, люминесцентные, неоновые лампы.

2. На сколько часов хватает встроенной в лайтбокс подсветки?

Встроенной LED-подсветки хватает на несколько десятков тысяч часов.

3. Что влияет на ценообразование – от чего зависит цена?

Стоимость изделия зависит от используемых материалов, сроков и сложности изготовления конструкции.

4. Какие световые короба самые дорогие?

Самыми дорогостоящими считаются короба, изготовленные из композитных материалов, таких как: дибонд и алюкобонд. На втором месте находятся статичные и вращающиеся конструкции.

5. Какой материал используют для изготовления вывесок с выпуклыми буквами?

Объемные буквы изготавливают из оргстекла.