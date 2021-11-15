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вторник, 16 ноября 2021 17:00

Кто такой IT юрист

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В современном мире юридически значимые сведения передаются через цифровые средства коммуникации, обрабатываются в приложениях и хранятся в базах данных. Электронные документы вытесняют бумажные, а записи признаются доказательствами в судах. Для работы с новыми направлениями и методами ведения бизнеса требуется соответствующая квалификация.

  Сотрудники компании "Турий и Партнеры" оказывают клиентам эффективную помощь правового характера
Сотрудники компании "Турий и Партнеры" оказывают клиентам эффективную помощь правового характера

IT юрист – это специалист в области права, который сопровождает клиентов по вопросам нормативного обеспечения в сетевой среде:

• хозяйственной деятельности;
• гражданских правоотношений;
• интеллектуальной собственности;
• защиты персональных данных;
• других прав и свобод человека.

Особенности расследований киберпреступлений

Закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" гласит, что компьютерные преступления (киберпреступления) – это общественно опасные деяния в виртуальной среде электронных коммуникаций, либо с использованием такой среды, ответственность за которые предусмотрена УК или международными соглашениями.

Их можно разделить на 2 категории:

1) компьютер, сети или сведения являются предметом посягательств (361-363-1 УК);
2) программы, устройства выступают средством достижения цели (176, 185, 301 и др).

Расследование осуществляется Киберполицией в порядке, установленном УПК Украины. При взаимодействии с правоохранительными органами других стран или Интерполом применяются межправительственные договора.

Что входит в услуги IT юриста?

Сотрудники юридической компании "Турий и Партнеры" постоянно совершенствуют знания в области информационных технологий, анализируют законодательные изменения, используя все возможности для предоставления клиентам эффективной помощи по вопросам правового характера.

  Сотрудники компании "Турий и Партнеры" оказывают клиентам эффективную помощь правового характера
Сотрудники компании "Турий и Партнеры" оказывают клиентам эффективную помощь правового характера

Услуги в сфере электронных коммуникаций включают:

• регистрацию, легализацию, оформление документов, консультирование IT-бизнеса;
• абонентскую поддержку интернет-магазинов, дистанционных курсов, приложений;
• защиту интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав в сети интернет;
• привлечение к ответственности лиц, распространяющих персональные данные, коммерческую, медицинскую или иную защищенную законом тайну;
• разработку политики конфиденциальности, пользовательских соглашений, договоров;
• адвокатскую защиту в уголовном производстве по компьютерным преступлениям;
• представительство интересов потерпевших.

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