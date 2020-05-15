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пятница, 15 мая 2020 16:24

Кредиты во время карантина - сравнение ситуации в 26 странах мира

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  Кредиты во время карантина - какие отсрочки и послабления для граждан и бизнеса действуют в разных странах
Кредиты во время карантина - какие отсрочки и послабления для граждан и бизнеса действуют в разных странах

Через карантинные ограничения много людей в разных странах мира страдают из-за потери доходов, имеют проблемы с финансами и не могут выплачивать кредиты во время карантина. Правительства стран вынуждены вмешиваться в ситуацию чтобы смягчить кризис в финансовом секторе и помочь гражданам и бизнесу решить проблемы с кредитами. Самые распространенные меры, к которым прибегли в разных странах - объявления кредитных каникул для населения и бизнеса и рекомендации для банков по пересмотру условий погашения кредитов во время карантина.

Международный финансовый портал Financer.com изучал ситуацию с кредитами в 26 странах мира, на рынках которых он представлен. В таблице можно сравнить, какие страны объявили кредитные каникулы через карантин, а какие ограничились рекомендациями для банков договариваться с клиентами, кто предоставляет самые длинные и выгодные отсрочки по кредитам для бизнеса и потребительским кредитам для населения.

• A - Кредитные каникулы предусмотрены законом.

• В - Индивидуальные договоренности с банком.

  Кредиты во время карантина - какие отсрочки и послабления для граждан и бизнеса действуют в разных странах
Кредиты во время карантина - какие отсрочки и послабления для граждан и бизнеса действуют в разных странах

По материалам статьи https://financer.com/ua/kredity-pid-chas-karantynu/

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