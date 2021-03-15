Кредитные программы на покупку станков с ЧПУ в Украине от "ПРОСТО ЧПУ"

Компания "ПРОСТО ЧПУ" объявила о старте кредитных программ на покупку оборудования с чпу и комплектующих. Теперь каждый клиент этой организации сможет купить в кредит или рассрочку лазерные станки с ЧПУ и граверы. Это отличная возможность для предпринимателей и юридических лиц приобрести высококачественное оборудование для собственного бизнеса с небольшими финансовыми вложениями на первых этапах.
Виды финансовых инструментов для покупки профессиональных станков с чпу в кредит
Компания "PROSTO CNC" предлагает следующие программы кредитования:
• Доступные кредиты 5-7-9% (государственная программа компенсаций).
• Финансовый лизинг.
• Беззалоговое краткосрочное кредитование по программе ЭкоКУБ.
• Гарантированный платеж
• Оплата частями (рассрочка на комплектующие и запчасти)
Для предварительной оценки и утверждения возможности кредитования по одной из вышеперечисленных программ необходимо:
• Обсудить с менеджером компании комплектацию и полную стоимость выбранного оборудования;
• передать необходимые данные контрагента по кредитованию (код ЕГРПОУ или СПД);
• указать населенный пункт деятельности предприятия.
В случае положительного решения по одной из программ кредитования, с покупателем свяжется представитель банка для дальнейшего взаимодействия. Партнерская программа финансирования предоставляется от "ПриватБанк".
Преимущества от покупки станков с ЧПУ в рассрочку или лизинг
Покупка нового оборудования за полную стоимость требует значительных капиталовложений. Особенно, если закупка оборудования идет с большими капиталовложениями. В свою очередь, программы кредитования имеют ряд ключевых преимуществ:
• возможность покупки оборудования при значительно меньшем бюджете;
• экономия финансов при инвестициях и модернизации производства;
• большой выбор графиков платежей – клиент сможет выбрать индивидуальные условия кредитования;
• затраты на страхование и регистрацию оборудования берет на себя кредитодатель.
Как правило, заключение кредитного договора занимает не более 10 дней.
Какое оборудование предлагает компания "ПРОСТО ЧПУ"
В прайсе организации "ПРОСТО ЧПУ" представлен широкий выбор профессиональных станков для гравировки и резки различных материалов, а именно:
• лазерные станки с чпу для резки металла;
• со2 лазерные станки и граверы;
• со2 и оптоволоконные маркираторы;
• деревообрабатывающие станки (в том числе для 3D-резьбы по дереву);
• фрезерно-гравировальные станки по пластику, мягким металлам и камню.
Все станки собираются из качественных комплектующих европейского и китайского производства. Оборудование модернизируется и отлаживается под конкретные пожелания и требования клиента. При необходимости, специалисты компании "ПРОСТО ЧПУ" проведут обучение оператора непосредственно на производстве у заказчика, а также осуществляют доставку оборудование по Украине.
Информация о компании "ПРОСТО ЧПУ"
Главный приоритет компании – качественное оборудование и бесперебойная поддержка клиента.
ПРОСТО ЧПУ – группа компаний, объединённых в сфере поставок станков с ЧПУ и комплектующих к ним, поддержки и сервисного обслуживания, а также сопутствующих технологий их применения и адаптации для производственных задач клиентов как в Украине, так и в странах ближнего зарубежья.
Организация имеет за спиной 15-летний опыт продаж, поддержки и обслуживания производственного оборудования с ЧПУ, и большое количество клиентов в разных сферах промышленности.
Более детально ознакомиться с оборудованием и проверить работу чпу станков можно в демонстрационных залах компании ПРОСТО ЧПУ в Одессе по адресу ул. Николаевская дорога, 223 либо в г. Киев бул. Вацлава Гавела (И. Лепсе), 8
Тел.: +38 097170 14 00
Сайт: https://prostocnc.com/
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