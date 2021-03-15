Кредитные программы на покупку станков с ЧПУ в Украине от "ПРОСТО ЧПУ"

 
Ексклюзивы
1/5
Введут ли в Украине локдаун. Мнение эксперта
Введут ли в Украине локдаун. Мнение эксперта
Просмотров: 351
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 621
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3393
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 162
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 540
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2646
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1143
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 531
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2898
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 819
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2754
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 405
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 927
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
вторник, 16 марта 2021 10:47

Кредитные программы на покупку станков с ЧПУ в Украине от "ПРОСТО ЧПУ"

  Комментировать
  Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие
Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие

Компания "ПРОСТО ЧПУ" объявила о старте кредитных программ на покупку оборудования с чпу и комплектующих. Теперь каждый клиент этой организации сможет купить в кредит или рассрочку лазерные станки с ЧПУ и граверы. Это отличная возможность для предпринимателей и юридических лиц приобрести высококачественное оборудование для собственного бизнеса с небольшими финансовыми вложениями на первых этапах.

Виды финансовых инструментов для покупки профессиональных станков с чпу в кредит

Компания "PROSTO CNC" предлагает следующие программы кредитования:

• Доступные кредиты 5-7-9% (государственная программа компенсаций).
• Финансовый лизинг.
• Беззалоговое краткосрочное кредитование по программе ЭкоКУБ.
• Гарантированный платеж
• Оплата частями (рассрочка на комплектующие и запчасти)

Для предварительной оценки и утверждения возможности кредитования по одной из вышеперечисленных программ необходимо:

• Обсудить с менеджером компании комплектацию и полную стоимость выбранного оборудования;
• передать необходимые данные контрагента по кредитованию (код ЕГРПОУ или СПД);
• указать населенный пункт деятельности предприятия.

  Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие
Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие

В случае положительного решения по одной из программ кредитования, с покупателем свяжется представитель банка для дальнейшего взаимодействия. Партнерская программа финансирования предоставляется от "ПриватБанк".

Преимущества от покупки станков с ЧПУ в рассрочку или лизинг

Покупка нового оборудования за полную стоимость требует значительных капиталовложений. Особенно, если закупка оборудования идет с большими капиталовложениями. В свою очередь, программы кредитования имеют ряд ключевых преимуществ:

• возможность покупки оборудования при значительно меньшем бюджете;
• экономия финансов при инвестициях и модернизации производства;
• большой выбор графиков платежей – клиент сможет выбрать индивидуальные условия кредитования;
• затраты на страхование и регистрацию оборудования берет на себя кредитодатель.

Как правило, заключение кредитного договора занимает не более 10 дней.

Какое оборудование предлагает компания "ПРОСТО ЧПУ"

В прайсе организации "ПРОСТО ЧПУ" представлен широкий выбор профессиональных станков для гравировки и резки различных материалов, а именно:

• лазерные станки с чпу для резки металла;
• со2 лазерные станки и граверы;
• со2 и оптоволоконные маркираторы;
• деревообрабатывающие станки (в том числе для 3D-резьбы по дереву);
• фрезерно-гравировальные станки по пластику, мягким металлам и камню.

  Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие
Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие

Все станки собираются из качественных комплектующих европейского и китайского производства. Оборудование модернизируется и отлаживается под конкретные пожелания и требования клиента. При необходимости, специалисты компании "ПРОСТО ЧПУ" проведут обучение оператора непосредственно на производстве у заказчика, а также осуществляют доставку оборудование по Украине.

Информация о компании "ПРОСТО ЧПУ"

Главный приоритет компании – качественное оборудование и бесперебойная поддержка клиента.

ПРОСТО ЧПУ – группа компаний, объединённых в сфере поставок станков с ЧПУ и комплектующих к ним, поддержки и сервисного обслуживания, а также сопутствующих технологий их применения и адаптации для производственных задач клиентов как в Украине, так и в странах ближнего зарубежья.

Организация имеет за спиной 15-летний опыт продаж, поддержки и обслуживания производственного оборудования с ЧПУ, и большое количество клиентов в разных сферах промышленности.

Более детально ознакомиться с оборудованием и проверить работу чпу станков можно в демонстрационных залах компании ПРОСТО ЧПУ в Одессе по адресу ул. Николаевская дорога, 223 либо в г. Киев бул. Вацлава Гавела (И. Лепсе), 8
Тел.: +38 097170 14 00
Сайт: https://prostocnc.com/

  Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие
Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кредитные программы на покупку станков с ЧПУ в Украине от "ПРОСТО ЧПУ"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
марта

В тюрьме умер бывший начальник генштаба

Испытали первый беспроводной телефон

Презентовали автомобиль на солнечных батареях

Диктатор применил газовую атаку против собственного населения

Письменник спас уникальный собор от уничтожения

Журналист провел 7 лет в плену исламистов

Пилот посадил вертолет и пригрозил открыть огонь по своим

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 11790
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
 Просмотров: 10971
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом Просмотров: 9648
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
 Просмотров: 9577
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой Просмотров: 9379
Новости компаний
Как просто сделать дом уютным и стильным. Секрет в обоях
Как просто сделать дом уютным и стильным. Секрет в обоях Просмотров: 18
Фурнитура для сумок делает аксессуары изысканными и долговечными
Фурнитура для сумок делает аксессуары изысканными и долговечными Просмотров: 9
Качественный товар и быстрая доставка: где купить сантехнику для дома
Качественный товар и быстрая доставка: где купить сантехнику для дома Просмотров: 36
Донорство - это благородство: в Черкасском центре крови проводят акцию "День донора МХП"
Донорство - это благородство: в Черкасском центре крови проводят акцию "День донора МХП" Просмотров: 18
Преимущества строительства жилых домов из СИП панелей
Преимущества строительства жилых домов из СИП панелей Просмотров: 306
Больше всего комментируют
26
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
8
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
3
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"
1
Над Дубинским нависли черные тучи
1
К потере Крыма привели равнодушие и жадность власти - Палица
Голосов: 40
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть