Кредитные программы на покупку станков с ЧПУ в Украине от "ПРОСТО ЧПУ"

Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие

Компания "ПРОСТО ЧПУ" объявила о старте кредитных программ на покупку оборудования с чпу и комплектующих. Теперь каждый клиент этой организации сможет купить в кредит или рассрочку лазерные станки с ЧПУ и граверы. Это отличная возможность для предпринимателей и юридических лиц приобрести высококачественное оборудование для собственного бизнеса с небольшими финансовыми вложениями на первых этапах.

Виды финансовых инструментов для покупки профессиональных станков с чпу в кредит

Компания "PROSTO CNC" предлагает следующие программы кредитования:

• Доступные кредиты 5-7-9% (государственная программа компенсаций).

• Финансовый лизинг.

• Беззалоговое краткосрочное кредитование по программе ЭкоКУБ.

• Гарантированный платеж

• Оплата частями (рассрочка на комплектующие и запчасти)

Для предварительной оценки и утверждения возможности кредитования по одной из вышеперечисленных программ необходимо:

• Обсудить с менеджером компании комплектацию и полную стоимость выбранного оборудования;

• передать необходимые данные контрагента по кредитованию (код ЕГРПОУ или СПД);

• указать населенный пункт деятельности предприятия.

Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие

В случае положительного решения по одной из программ кредитования, с покупателем свяжется представитель банка для дальнейшего взаимодействия. Партнерская программа финансирования предоставляется от "ПриватБанк".

Преимущества от покупки станков с ЧПУ в рассрочку или лизинг

Покупка нового оборудования за полную стоимость требует значительных капиталовложений. Особенно, если закупка оборудования идет с большими капиталовложениями. В свою очередь, программы кредитования имеют ряд ключевых преимуществ:

• возможность покупки оборудования при значительно меньшем бюджете;

• экономия финансов при инвестициях и модернизации производства;

• большой выбор графиков платежей – клиент сможет выбрать индивидуальные условия кредитования;

• затраты на страхование и регистрацию оборудования берет на себя кредитодатель.

Как правило, заключение кредитного договора занимает не более 10 дней.

Какое оборудование предлагает компания "ПРОСТО ЧПУ"

В прайсе организации "ПРОСТО ЧПУ" представлен широкий выбор профессиональных станков для гравировки и резки различных материалов, а именно:

• лазерные станки с чпу для резки металла;

• со2 лазерные станки и граверы;

• со2 и оптоволоконные маркираторы;

• деревообрабатывающие станки (в том числе для 3D-резьбы по дереву);

• фрезерно-гравировальные станки по пластику, мягким металлам и камню.

Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие

Все станки собираются из качественных комплектующих европейского и китайского производства. Оборудование модернизируется и отлаживается под конкретные пожелания и требования клиента. При необходимости, специалисты компании "ПРОСТО ЧПУ" проведут обучение оператора непосредственно на производстве у заказчика, а также осуществляют доставку оборудование по Украине.

Информация о компании "ПРОСТО ЧПУ"

Главный приоритет компании – качественное оборудование и бесперебойная поддержка клиента.

ПРОСТО ЧПУ – группа компаний, объединённых в сфере поставок станков с ЧПУ и комплектующих к ним, поддержки и сервисного обслуживания, а также сопутствующих технологий их применения и адаптации для производственных задач клиентов как в Украине, так и в странах ближнего зарубежья.

Организация имеет за спиной 15-летний опыт продаж, поддержки и обслуживания производственного оборудования с ЧПУ, и большое количество клиентов в разных сферах промышленности.

Более детально ознакомиться с оборудованием и проверить работу чпу станков можно в демонстрационных залах компании ПРОСТО ЧПУ в Одессе по адресу ул. Николаевская дорога, 223 либо в г. Киев бул. Вацлава Гавела (И. Лепсе), 8

Тел.: +38 097170 14 00

Сайт: https://prostocnc.com/

Компания "ПРОСТО ЧПУ" предоставляет возможность приобрести высококачественное оборудование с ЧПУ и комплектующие