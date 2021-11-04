Копирайтинг: что такое и где найти специалиста

Копирайтинг в Украине лучше заказывать на фрилансе

Копирайтинг — это ремесло, которое может освоить далеко не каждый. Найти специалистов в этом направлении поможет биржа текста. Заказчик сэкономит время, нервы и деньги, используя услуги бирж, а исполнитель заработает деньги. Более того, на сайте можно найти не просто автора статей, а настоящий талант, который поможет продвинуть сайт, бренд, имя через текст.

Что такое копирайтинг

Прежде всего копирайтинг — это инструмент маркетинга, грамотное использование которого дает отличную рекламу, привлекает клиентов, делает компанию узнаваемой. Поэтому копирайтер не может быть просто автором, он должен обладать многими навыками:

• писать актуально;

• давать экспертный контент;

• соответствовать духу времени/поколения;

• уметь работать с сайтами проверками;

• понимать, чем рерайтинг отличается от копирайтинга и не филонить в этом.

Текст на сайт, статья в блог, пост при этом должны нравиться трем сторонам интернет-жизни: клиентам, заказчикам и поисковой системе.

Биржа в интернете — лучший способ найти компетентного автора

Биржа копирайтинга отлично отсеивает ненужных людей. Тут все заинтересованы в работе и результате. Новички могут отлично прокачать свои навыки, а опытные авторы хорошо зарабатывать на фрилансе и даже найти постоянных заказчиков.

Поэтому, если нужно грамотное, профессиональное написание текста, хороший контент, экспертная статья, лучше всего идти в интернет на биржу. Тут можно найти исполнителя под ваш бюджет, дедлайн и общие требования.

Формат работы прост и понятен: один заказ — один автор. Возможности у всех равны. Интересы сторон защищают правила биржи. Обмен отзывами показывает компетентность и адекватность заказчика и копирайтера.

Копирайтинг Украина – преимущества услуг

Копирайтинг в Украине лучше заказывать на фрилансе. Во-первых, это дешевле, во-вторых, есть возможность сотрудничать с действительно крутыми авторами. В Украине много талантливых авторов. Их услуги высоко ценятся за границей. Вы можете посетить популярный американский сайт и даже не догадываться, что тексты для него писал автор из Запорожья или Мукачево. В этом вся прелесть интернета.