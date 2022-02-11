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пятница, 11 февраля 2022 17:04

Коллаген: прочные кости, эластичные сосуды, упругие мышцы и кожа, безупречные ногти и волосы

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Фибриллярный тип белка, который является основой соединительных тканей, и из которого на 30 % состоят кости, скелетная и гладкая мускулатура, глаза, кожа, волосы и ногти — это коллаген. Его уникальные спиралевидные молекулы синтезируются организмом. Однако начиная с 25-летнего возраста этот и без того не быстрый процесс начинает замедляться. Отрицательно сказываются большие физические нагрузки, частые стрессы и некоторые болезни. Исправить положение поможет регулярный прием добавок, в которых есть коллаген.

  Добавки с коллагеном выгоднее всего покупать в магазинах спортивного питания Belok.ua
Добавки с коллагеном выгоднее всего покупать в магазинах спортивного питания Belok.ua

Польза коллагена

Нормальный синтез коллагена — это:

• прочные, но не ломкие кости;
• эластичные стенки кровеносных и лимфатических сосудов, органов и их протоков;
• упругая мускулатура, сильная сердечная мышца и здоровые клапаны сердца;
• гладкая хрящевая ткань суставов;
• крепкие сухожилия и связки;
• не сухая, в хорошем тонусе кожа;
• густые, не секущиеся волосы;
• не расслаивающиеся ногти;
• хорошее зрение.

На сегодня известно 28 типов коллагена, которые есть в человеческом организме, но 90 % — это фибриллярные коллагены I, II и III типов.

В каких продуктах находится

Коллаген присутствует исключительно в продуктах животного происхождения. Получить строительный материал для производства молекул собственного (базального) коллагена — аминокислоты глицин, пролин и лизин, можно только из:

• крутого бульона, сваренного из костей с хрящами и суставами;
• блюд, приготовленных с использованием животного желатина;
• яиц или яичного порошка.

Поэтому для полноценной помощи организму в синтезе собственных коллагеновых белков рекомендуется обогатить рацион добавками спортпита, содержащими коллаген.

Какой спортивный коллаген выбрать

Форма пищевой коллагеновой добавки — таблетки, капсулы, порошок, гель, жидкость — не принципиальна. Выбирайте ту, которую удобно принимать лично вам. Сегодня популярен гидролизат коллагена, так как он быстрее и легче усваивается. Однако следует понимать, что скорость усвоения добавки никак не влияет на скорость синтеза коллагеновых молекул, необходимых для обновления соединительной, костной и мышечной ткани, структур глаза, кожи, волос и ногтей.

Тип коллагена, если таковой указан в добавке — I, II или III, также не важен. В кишечнике он будет расщеплен на аминокислоты, которые и будут использоваться при синтезе того или иного типа собственных фибриллярных белков, в том или ином месте организма.

Как правильно принимать

Норма и режим приема коллагена указаны на этикетке добавки. Мы заостряем внимание на нюансах, которые необходимо знать, чтобы синтез собственного коллагеновых молекул был эффективным. Необходимо:

1. Обогатить рацион продуктами или добавками с витаминами С, В6 и В13, медью, спирулиной.
2. Во момент приема добавки не есть сладости и не пить напитки с добавленным сахаром.
3. Спортсменам — принимать коллаген вместе с протеином.

Считается, что максимальная длительность приема добавок коллагена — 6 месяцев, после чего нужно сделать перерыв на 30–60 дней. Однако такая рекомендация не подтверждена медиками, а долгожители японского острова Окинава ежедневно едят теплую коллагеновую похлебку, сваренную из свиных ножек и суставов, и утверждают, что она является одним из секретов их здоровья и 120-летней продолжительности жизни.

Где купить коллаген

В Украине добавки с коллагеном выгоднее всего покупать в интернет- и сети стационарных магазинов спортивного питания Belok.ua. Тут гарантируют минимальную цену за отменное качество подлинной продукции известных мировых брендов спортивного питания.

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Дата
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