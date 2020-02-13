Kameron. Украинский ритейл, держись!

Официальный представитель DOLCE & GABBANA, SAINT LAURENT, BALMAIN, POLO RALPH LAUREN, DOLCE & GABBANA JUNIOR и POLO RALPH LAUREN KIDS - онлайн-магазин Kameron - открыли в Украине

Ваш поставщик luxury-брендов

Наконец: онлайн-магазин Kameron от одноименного офлайн-ритейлора открыт. Официальный представитель DOLCE & GABBANA, SAINT LAURENT, BALMAIN, POLO RALPH LAUREN, DOLCE & GABBANA JUNIOR и POLO RALPH LAUREN KIDS в Украине. Это гарантирует оригинальность, доступ к товарам, которые продают только в монобрендовых бутиках, и качество каждой единицы товара. Созданный, чтобы объединить модных маэстро с приверженцами совершенства.

Каталог товаров или тусовка трендсеттеров?

Это комбо, друзья. Эксклюзивные коллекции диктаторов моды, которые созданы поражать украинских инфлюенсеров — здесь. Классика, романтизм, casual, вечерние, спортивные и стритовые образы и немало других направлений, чтобы каждый мог найти свое. Можно воспроизводить образы, стилизованные самими брендами, или же податься в смелые фэшн-эксперименты. Те, кто стремятся быть ультрасовременными, уже примеряют новинки здесь.

Качество по умолчанию

Благодаря запуску платформы Kameron ценители качества могут порадовать своего внутреннего перфекциониста. Совершенство прослеживается не только во внешнем виде моделей. Бесспорность конструкций, выполненное на совесть конфекционирование материалов, отборная фурнитура и ювелирная отделка. Это далеко не весь перечень характеристик, которые отличают продукцию брендов Камерон от других, представленных на рынке.

Кого благодарить или чьими усилиями?

Важная деталь: сайт предлагает актуальную продукцию, чтобы каждый мог шагать в ногу со временем. Все товары luxury-брендов отсортированы по категориям, чтобы сделать просмотр ассортимента или поиск необходимой модели быстрым и удобным.

Стоит упомянуть тех, кто работал над созданием Kameron — это Omnicore — компания, предоставляющая услуги eCommerce as a service, то есть разрабатывает современные платформы для интернет-торговли и обеспечивает все внутренние процессы от создания контента до клиентского сервиса и услуг фулфилмента. Она предоставляет услуги performance-маркетинга, стимулируя рост продаж, репутации и довольных клиентов.

Разрабатывая интерфейс со стороны функциональности, удобства и эстетики, Kameron создали то, что сегодня люксовые бренды доступны в Украине. Поэтому встречайте нового гиганта рынка Kameron. Украинский ритейл держись.

Домашний шопинг экономит время и дает возможность быть более продуктивными. Удобство оформления заказа — еще одно его преимущество. Кроме того, есть доставка по всей Украине, а в Киеве можно воспользоваться услугами стилиста-консультанта интернет-магазина. Он лично привезет покупки для примерки и подбора наиболее подходящего размера.

Кажется, именно этот онлайн-стор способен принести хороший шопинг-опыт высокого уровня и стать тем, кого можно посоветовать друзьям.