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пятница, 28 января 2022 10:33

Какие места в Турции стоит посетить и когда лучше ехать, чтобы отдохнуть

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Турция привлекает туристов теплым чистым морем, просторными пляжами, прозрачным воздухом с гор. Эта страна существует с древних времен, и здесь есть множество достопримечательностей, которые говорят о ее культуре и традициях. Самобытный колорит Турции нельзя сравнить ни с чем. Сюда едут влюбленные пары, семьи, пожилые люди, чтобы по-настоящему отдохнуть от бытовых дел, работы, получить массу привилегий и ощутить на себе, что значит сервис высокого уровня. Туры в Турцию можно купить недорого, но при этом отдохнуть с комфортом, если выбрать горящую путевку, где "все включено".

 

Когда лучше всего приехать в Турцию на отдых

Климат в разных частях страны разный. В Европейской части зима в меру холодная, а лето не жаркое. На Анталийском побережье лето, наоборот, очень жаркое, а зима подходит для туристического отдыха и осмотра достопримечательностей. На Востоке же холоднее всего, иногда выпадает снег.

Лучше всего приезжать в Турцию в апреле-мае, а также в сентябре-октябре. В это время здесь бархатный сезон, и температура днем может подниматься до 25 градусов. Если хотите отдохнуть в отелях, расположенных неподалеку от гор, заняться горнолыжным спортом, то выбирайте время — ноябрь-февраль.

Основные достопримечательности и развлечения

Вы можете посетить в Турции:

  1. Дворец Топкапы в Стамбуле. Это самый известный музей во всей страны, который посещают множество туристов. Дворец на протяжении 380 лет был штаб-квартирой османского государства. Он стоит на мысе Сарайбурну, и с его террас можно насладиться красивыми видами на море, погулять в роскошных садах.
  2. Грин Каньон. Это национальный парк, который находится между Аланьей и Анталией. Здесь устроено искусственное водохранилище изумрудного цвета в обрамлении скал и зелени. В парке растут оливковые, мандариновые, миндальные, апельсиновые и другие деревья, а также экзотические кактусы. Можно прогуляться по живописным местам или же насладиться ими во время поездки на катере. Здесь есть и кафе, и детские площадки, и места, где можно устроить пикник.
  3. Водопад Манавгат. Живописный двухметровый водопад был создан для того, чтобы поддерживать водохранилище Оймапинар. Рядом с ним построены площадки для отдыха и для эффектных селфи. Сюда можно доехать на автобусе, погулять в парке, посидеть у реки, насладиться видом падающей воды.
  4. Крепость в Алании. Это сооружение, которое было построено в древности, еще в 13 веке. Замок султана, крепостная стена, простирающаяся на 6 км — то, ради чего стоит приехать в Аланию, побывать в музее под открытыми небом.

Это небольшая часть достопримечательностей и прекрасных мест, которые можно посетить в Турции. Но большинство посетителей приезжает для того, чтобы насладиться пляжным отдыхом. Но также вы можете отправиться в Стамбул на выходные, чтобы посетить культурную столицу, побывать в известных местах, увидеть памятники природы и архитектуры, лучше узнать традиции страны.

 

Особенности туров в Турцию

Вы можете приобрести туры в Турцию онлайн, воспользовавшись сервисом Farvater. Приезжайте в солнечную страну для планового отдыха с детьми или второй половинкой, занимайтесь спортом, работайте удаленно и совмещайте труд с пляжными развлечениями, отправляйтесь на горнолыжный курорт. Это страна, в которой круглый год есть, чем заняться. Многие отели не прекращают свою работу, а зимой имеются бассейны с подогревом. К тому же, вы можете выбрать зимнюю путевку, которая обойдется вам в два раза дешевле, чем в теплый сезон.

На сайте вы имеете возможность подобрать тур, который подходит вам по бюджету и качеству сервиса. Можно немного подождать и купить горящую путевку, чтобы отдохнуть с выгодой. Наши менеджеры поддерживают находящихся в туре постоянно, даже в ночное время и в праздники, поэтому вы всегда можете позвонить и задать интересующие вас вопросы.

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