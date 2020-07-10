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четверг, 23 июля 2020 12:50

Какие документы необходимы для оформления автостраховки ОСАГО

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  Электронный полис ОСАГО ничем не отличается от бумажной страховки
Электронный полис ОСАГО ничем не отличается от бумажной страховки

Все водители оформляют ОСАГО. И если некоторые это делают сразу при покупке или регистрации автомобиля и полагаются на агента или посредника, то некоторым приходится заниматься оформлением всех бумаг самостоятельно. А вокруг ОСАГО, как, впрочем, и любых документов или процедур, ходит много мифов и ошибочных мнений. Поэтому давайте разберемся, что такое ОСАГО, зачем нужно оформлять этот страховой полис и какие документы нужны для страховки ОСАГО.

В чем отличие бумажного страхового полиса от электронного?

Страховку ОСАГО на автомобиль можно оформить двумя путями. Можно обратиться к страховому агенту или посетить офис страховой компании. Либо оформить ОСАГО самостоятельно онлайн. Оформляя самостоятельно ОСАГО на сайте, вы получаете электронный страховой полис. В чем отличие электронного полиса ОСАГО?

Электронный полис ОСАГО, по сути, ничем не отличается от бумажной страховки. Он является действующим документом даже в электронном формате. Его не обязательно распечатывать. При проверке документов сотрудниками полиции или в случае аварии достаточно просто назвать номер электронного полиса или показать ОСАГО с экрана телефона.

Электронный полис ОСАГО формируется в базе МТСБУ (Моторно-транспортного страхового бюро Украины), организации, которая регулирует область автострахования. Его невозможно подделать, в отличие от бумажной страховки.

И одно из главных преимуществ электронного полиса ОСАГО - его низкая цена. Электронный полис страховки стоит на 10% дешевле полиса на бланке. Хотя по своему функционалу ничем не уступает бланковому договору.

Как и где лучше купить ОСАГО

Оформлять полис ОСАГО лучше всего онлайн на сайте-агрегаторе цен Ukasko. Почему так? Цены на полис ОСАГО у разных страховых отличаются, и чтобы сравнить их и выбрать полис по самой выгодной цене, лучше воспользоваться агрегатором цен. Также на сайте вы можете ознакомиться с актуальным рейтингом страховой компании и прочитать отзывы о ее работе. Важно то, что оформляя полис на юкаско, вы не переплачиваете никаких комиссий и наценок, а даже наоборот, можете оформить ОСАГО по акции или получить кешбек за покупку. Оформляя ОСАГО онлайн таким образом, вы экономите до 25% на цене полиса. И получаете оригинальный полис ОСАГО, который удобно хранить в телефоне и можно печатать по своему желанию.

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Дата
23
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