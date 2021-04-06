Какие цветы будет модно дарить в этом году

Сеть магазина цветов Lepestki в Киеве работает более 10 лет

Цветы остаются лучшим подарком, которым можно порадовать человека по любому случаю. Наибольшим спросом сейчас пользуются белые тюльпаны, эустома, роза и пион. Чтобы выбрать букет, не обязательно бродить по магазинам и рынкам. Гораздо лучше воспользоваться услугой цветочных компаний. Лучшая профессиональная доставка цветов Киев - магазин Lepestki.

Специалисты-флористы консультируют и подбирают цветы в зависимости от пожеланий клиентов и последних трендов. Среди них выделяют такие:

Пионы

Они выглядят потрясающе. Пионы идеально подходят для монокомпозиций и прекрасно дополняют пионовидные розы, гортензии и суккуленты.

Сеть магазина цветов Lepestki в Киеве работает более 10 лет

Букеты в бумаге

В бумаге получаются стильные монобукеты из роз, пионов, тюльпанов и гортензий, а также композиции из орхидей, суккулентов и полевых цветов. Такое оформление лишено излишнего блеска и шика в декоре. В центре внимания - цветы.

Сеть магазина цветов Lepestki в Киеве работает более 10 лет

Сеть магазина цветов Lepestki в Киеве работает более 10 лет

Гортензии

Красиво смотрятся в букетах, особенно для невест. Хорошо подходят для декора интерьера. Дополняют праздничную атмосферу любых торжеств.

Сеть магазина цветов Lepestki в Киеве работает более 10 лет

Суккуленты

Это небольшие растения разных размеров - от обычных до совсем крошечных. Имеют много оттенков - от ярких до зеленых. Используют в свадебных букетах в качестве акцентного цветка.

Цветы в коробках

Это самодостаточный подарок. Их хорошо дополняют разноцветные макаруны, которые перекликаются с бутонами цветов.

Сеть магазина цветов Lepestki в Киеве работает более 10 лет

Сеть магазина цветов и подарков Lepestki в Киеве имеет три торговые площади. Работает более 10 лет и специализируются на создании авторских цветочных композиций, озеленении и флористическом декоре. Выполняет самые разнообразные дизайнерские букеты и композиции. Для них используют только свежие цветы из Украины, Голландии, Эквадора и всего мира.

Мастера и дизайнеры хорошо знакомы со всеми тонкостями флористики. Это позволяет им создавать невероятные шедевры из живых цветов, которые способны поразить воображение даже самого требовательного и предвзятого заказчика. В распоряжении имеется автопарк из 5 машин. Поэтому цветы и подарки в нужное время бесплатно привозит служба доставки букетов Киев и в пригороде.

На заказ дизайнерского букета нужно всего несколько минут. Сделать это можно из дома с помощью сайта магазина цветов и подарков Lepestki. Так же можно выбрать игрушки из цветов, фруктовые корзины, цветы в шляпных коробках и композиции в кашпо. Их фото представлены на сайте.

В штате есть специалисты, которые могут помочь в оформлении любых торжественных событий, украсить свадебный кортеж, подобрать цветочное оформление для банкетного зала.

В интернет-магазине Lepestki есть возможность подобрать украшения для детского или корпоративного праздника. Студия руководствуется принципом "Счастлив тот, кто умеет дарить счастье другим!"

Заказать цветы Киев можно на сайте lepestki.kiev.ua или по телефонам (044) 257-19-61, (067) 401-55-07