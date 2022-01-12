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Какая польза овощей

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Овощи — одна из базовых составляющих рациона человека. Необходимость употребления их в пищу обусловлена питательным составом и энергетической ценностью. К тому же, овощи — это вкусно, их используют в шедевральных кулинарных блюдах. Овощные культуры — поставщики важнейших нутриентов, которые необходимы для полноценного функционирования обмена веществ. В их составе незаменимая клетчатка, которая отвечает за здоровье ЖКТ, витамины, минеральные вещества — все это необходимая база рациона. Все витамины, необходимые для здоровой жизни можно найти в овощах.

Выращивать культуры можно самостоятельно даже на небольшом участке земли. Для этого достаточно купить семена овощей у надежного продавца, например в интернет-магазине Флориум.

Продукт незаменим в диетическом питании благодаря своей низкой калорийности и высокой пользе.

 

Овощи продлевают молодость и укрепляют иммунитет

Антиоксиданты благотворно влияют на иммунитет, замедляют процесс старения и защищают нас от заболеваний. Главное — разнообразный рацион включающий широкий перечень продуктов. Немаловажно правильно хранить и готовить продукт, ведь, как известно, термическая обработка и заморозка существенно снижает пищевую ценность. Специалисты утверждают, что наша потребность в этих продуктах — 250 кг в год. Они хорошо усваиваются и содержат необходимые углеводы и минеральные соли. А также белки, органические кислоты и эфирные масла положительно влияющие на пищеварительные процессы.

Витамины в составе разнообразны, но чаще всего вы можете полагаться на эти, которые являются биокатализаторами биохимических реакций организма:

• витамин А (ретинол). Как известно поддерживает зрение, состояние волос, кожи и ногтей в хорошем состоянии и поддерживает иммунитет. Он необходим для синтеза гормонов, участвует в образовании коллагена, а это наши здоровые хрящи, кости и молодость кожи;
• витамин В1 участвует в энергетическом и пластическом обмене, отвечает за полноценную работу пищеварительной и нервной системы;
• витамин В2 способствует перерабатыванию белков, и углеводов. Положительно влияет на зрение и нервную систему. Поддерживает здоровье слизистых покровов и кожи. Способствует созреванию эритроцитов;
• витамин С участвует в более 300 биологических процессах. Чаще всего его польза заключается в укреплении иммунитета;
• витамин К в больших количествах есть в шпинате, помидорах, листовом салате. Участвует в регуляции свертываемости крови, способствует заживлению ран.

Примечательно, что добавив овощи к мясным, рыбным продуктам, те лучше усваиваются. А добавив к овощам растительных или животных жиров, витамины лучше усваиваются и стимулируют процесс пищеварения.

Сохраните питательную ценность по максимуму правильной термообработкой. А по возможности, большинство культур употребляйте сырыми. Хорошо мойте их под проточной водой и нарезайте крупными кусками, если это уместно. Такой способ сохраняет витамины.

Читайте так же, как правильно сеять семена, чтобы они легко взошли и быстро дали урожай: https://blog.florium.ua/kak-pravilno-seyat-semena-ovoshhej-chtoby-poluchit-zdorovuyu-i-krepkuyu-rassadu/

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