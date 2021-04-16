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пятница, 16 апреля 2021 13:54

Какая корейская косметика универсальна

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Корейские производители не перестают удивлять своими инновационными формулами. Они подарили миру много средств для ухода за кожей и волосами, которые по качеству не уступают известным европейским брендам.

Почему косметика действительно универсальна

Корейская косметика считается уникальной благодаря своему составу. При ее разработке используют самые эффективные технологии и лучшие компоненты, которые комплексно воздействуют на кожу разного типа и помогают решить любые задачи.

  Самое ценное в корейских средствах — это натуральные и уникальные компоненты в составе
Самое ценное в корейских средствах — это натуральные и уникальные компоненты в составе

Топ-5 популярных бьюти-продуктов, которые подойдут всем

Без сомнения, корейская косметика подарила много эксклюзивных бьюти-средств, которые уверенно завоевывали наши сердца (и косметички). Особого внимания и похвалы за свою универсальность и потрясающий эффект для разных типов кожи заслуживает пятерка маст-хэвов.

1. Патчи под глаза.

Первые в этом списке — патчи. Это не просто тренд в уходе за кожей под глазами, а и эффективный способ увлажнения. Кстати, на сайте EVA есть гидрогелевые патчи Bioaqua, которые помогут справиться с отеками, темными кругами и придать свежести взгляду.

2. Пенки для очищения.

Самая настоящая палочка-выручалочка в сфере очищения кожи — это корейские пенки для умывания. Многие готовы петь им оды, потому что об их эффективности и экономичности ходят легенды. В состав пенок входят природные экстракты, которые оказывают положительный эффект на здоровье и молодость кожи.

3. Сыворотки.

Инновационное косметическое средство из Кореи представляет собой легкую эссенцию. В составе есть натуральные компоненты, оказывающие комплексное воздействие на кожу. Сыворотки увлажняют, разглаживают морщины и выравнивают тон лица.

4. Тканевые маски.

Маски с питательной пропиткой легко могут занять первое место в рейтинге лучших экспресс-средств для ухода за кожей. Все больше людей ищут продукты "все в одном", которые позволяют не тратить время на долгие процедуры. А не так давно тканевая маска еще и стала самым популярным бьюти-средством в мире.

5. Гель с алоэ.

Этот гель — вдвойне универсальное средство в уходе. В первую очередь, его главный компонент подходит для разных типов кожи: алоэ увлажняет, смягчает, снимает воспаления. Но кроме того, гель многофункционален. Его можно использовать как маску, крем для лица и тела, тоник, средство для волос.

  Самое ценное в корейских средствах — это натуральные и уникальные компоненты в составе
Самое ценное в корейских средствах — это натуральные и уникальные компоненты в составе

Уникальные компоненты корейской косметики

Но самое ценное в корейских средствах — это натуральные и уникальные компоненты в составе.

Про алоэ мы уже говорили выше, но есть и другие популярные компоненты.

• Улиточный муцин — природный источник эластана. Он интенсивно увлажняет, омолаживает и ускоряет регенерацию кожи.
• Экстракты морских водорослей оказывает успокаивающее и расслабляющее воздействие.
• Гиалуроновая кислота образует пленку, которая препятствует испарению влаги и защищает от агрессивных внешних факторов.
• Коллаген возвращает эластичность и упругость. Благодаря ему кожа выглядит более гладкой и подтянутой.
• Центелла азиатская подходит обладательницам чувствительной и проблемной кожи.

  Самое ценное в корейских средствах — это натуральные и уникальные компоненты в составе
Самое ценное в корейских средствах — это натуральные и уникальные компоненты в составе

Корейская косметика и правда очень разнообразна и эффективна. А многие бренды постоянно задают тренды в сфере красоты, повысив стандарты для мировой индустрии ухода за кожей.

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