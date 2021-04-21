Как жить с остеохондрозом и где лечить его весеннее обострение?

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивается с болью в спине. По статистике, этот симптом занимает второе место по частоте обращений к врачам. А наиболее распространенной причиной боли в спине является остеохондроз, который обостряется весной. От этого ограничиваются движения ― немеют конечности, болит голова и сердце, повышается давление. Часто остеохондроз маскируется под стенокардию или гипертонию. Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник". Важной составляющей такого комплекса является эффективная и безопасная процедура ― вытяжение позвоночника в радоновой воде. А в придачу, можно снять усталость, улучшить эмоциональное состояние и просто хорошо отдохнуть!

Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"

"Вернулся из профсоюзного "Хмельника" другим человеком. Мало того, что позвоночник вылечил, еще и жену нашел. Этого не планировал. Но, сидя у входа в бассейн с вытяжкой, познакомился с симпатичной женщиной. Заговорили о чудесном лесе, в котором находится санаторий. А уже вечером гуляли по этому лесу. Потом вместе ходили и на процедуры, и в столовую. Так после двухнедельных свиданий у меня теперь не только здоровая спина, но и счастливая семья. В этом году в санатории "Хмельник" отдыхали уже с детьми. Персонал нас хорошо знает, говорят, что на их курорте люди нередко находят себе пару. Наверное, этому способствует сама атмосфера ― очень уютная и комфортная. Вот такой у нас получился лечебно-курортный роман! Так что благодаря моей любимой процедуре, вытяжке позвоночника, я исцелил и тело, и душу", ― поделился своей love story Максим Коцюба из Чернигова.

Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"

В санатории "Хмельник" делают подводное вытяжение различных отделов позвоночника в минеральной радоновой воде. Эту популярную и эффективную процедуру называют еще нагрузочной ванной. Особенно полезна она при межпозвоночных грыжах, сколиозе, межреберной невралгии, радикулите и остеохондрозе. Подводное вытяжение позвоночника в сочетании с радоном ― является настоящей визитной карточкой профсоюзного санатория "Хмельник"!

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Перед началом лечения прямо в санатории можно пройти необходимые обследования с помощью МРТ или КТ, чтобы увидеть есть ли грыжи. Во время вытяжения пациент фиксируется корсетом к подвижному щиту. С помощью подъемника человека медленно опускают в бассейн с теплой радоновой водой до вертикального положения.

Теплая вода и небольшая нагрузка на позвоночник расслабляют мышцы. От этого улучшается кровоток и питание межпозвоночных дисков. Также увеличивается расстояние между позвонками, создается так называемый вакуум-эффект, который вызывает втягивание межпозвоночной грыжи и ее уменьшение.

Особую роль здесь играет радоновая аква вита, которая "работает" на все 100% ― снимает боль, отек, воспаление, стимулирует процессы регенерации, восстанавливает хрящи в суставах. Кроме того, под водой давление гравитации на позвоночник уменьшается, вследствие чего растяжение его эластичных связок происходит более физиологично, безопасно и совершенно безболезненно.

Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"

"Головокружение, бессонница, шум в ушах и боли в шее обычно лечат у неврологов, которые не практикуют вытяжения позвоночника. Хотя именно эти процедуры способны ослабить боли практически сразу после первого сеанса. Вытяжки помогают и при болях в области сердца. Люди думают, что это связано с сердцем и обследуются у кардиологов. На самом деле, нужно устранить проблему в грудном отделе позвоночника. Так было недавно у нашего 34-летнего пациента, которому девять месяцев не могли установить диагноз с сердцем. Оно перестало болеть на второй же процедуре вытяжки, ― рассказала Надежда Сичкарук, врач профсоюзного санатория "Хмельник".

"Вытяжение позвоночника назначают каждому индивидуально. Противопоказана эта процедура при травмах, опухолях, туберкулезе позвоночника, остеопорозе и избыточном весе", ― добавила врач.

Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"

В профсоюзном санатории "Хмельник", кроме высокоэффективных процедур, есть квалифицированные специалисты, новейшее оборудование для лечения и диагностики, включая МРТ 1,5 Тесла, КТ, УЗИ суставов. А особой гордостью является целебные природные факторы ― минеральная радоновая вода и чистый лесной воздух.

В санатории можно не только восстановить функции позвоночника и суставов, а еще пролечить неврологические, гинекологические и андрологические проблемы. Также эффективно действуют программы реабилитации после инфаркта миокарда, мозговых инсультов и сахарного диабета.

Сюда легко добраться из г. Винницы автобусом или маршруткой от автовокзала №2.

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+38(04338)227-67, 244-78; skype: sanatoriykhmilnyk,

e-mail: [email protected]

Адрес санатория: 22003, Украина. Винницкая область. м. Хмельник, ул. Курортная, 2

https://khmilnyk-zdrav.com.ua