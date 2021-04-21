Как жить с остеохондрозом и где лечить его весеннее обострение?

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 432
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 792
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 198
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 369
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2277
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12951
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 954
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 630
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 369
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 684
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12951
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 405
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 954
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 54
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
среда, 21 апреля 2021 17:27

Как жить с остеохондрозом и где лечить его весеннее обострение?

  Комментировать

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивается с болью в спине. По статистике, этот симптом занимает второе место по частоте обращений к врачам. А наиболее распространенной причиной боли в спине является остеохондроз, который обостряется весной. От этого ограничиваются движения ― немеют конечности, болит голова и сердце, повышается давление. Часто остеохондроз маскируется под стенокардию или гипертонию. Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник". Важной составляющей такого комплекса является эффективная и безопасная процедура ― вытяжение позвоночника в радоновой воде. А в придачу, можно снять усталость, улучшить эмоциональное состояние и просто хорошо отдохнуть!

  Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"
Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"

"Вернулся из профсоюзного "Хмельника" другим человеком. Мало того, что позвоночник вылечил, еще и жену нашел. Этого не планировал. Но, сидя у входа в бассейн с вытяжкой, познакомился с симпатичной женщиной. Заговорили о чудесном лесе, в котором находится санаторий. А уже вечером гуляли по этому лесу. Потом вместе ходили и на процедуры, и в столовую. Так после двухнедельных свиданий у меня теперь не только здоровая спина, но и счастливая семья. В этом году в санатории "Хмельник" отдыхали уже с детьми. Персонал нас хорошо знает, говорят, что на их курорте люди нередко находят себе пару. Наверное, этому способствует сама атмосфера ― очень уютная и комфортная. Вот такой у нас получился лечебно-курортный роман! Так что благодаря моей любимой процедуре, вытяжке позвоночника, я исцелил и тело, и душу", ― поделился своей love story Максим Коцюба из Чернигова.

  Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"
Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"

В санатории "Хмельник" делают подводное вытяжение различных отделов позвоночника в минеральной радоновой воде. Эту популярную и эффективную процедуру называют еще нагрузочной ванной. Особенно полезна она при межпозвоночных грыжах, сколиозе, межреберной невралгии, радикулите и остеохондрозе. Подводное вытяжение позвоночника в сочетании с радоном ― является настоящей визитной карточкой профсоюзного санатория "Хмельник"!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В профсоюзном санатории "Хмельник" восстанавливают здоровье после ковида

Перед началом лечения прямо в санатории можно пройти необходимые обследования с помощью МРТ или КТ, чтобы увидеть есть ли грыжи. Во время вытяжения пациент фиксируется корсетом к подвижному щиту. С помощью подъемника человека медленно опускают в бассейн с теплой радоновой водой до вертикального положения.

Теплая вода и небольшая нагрузка на позвоночник расслабляют мышцы. От этого улучшается кровоток и питание межпозвоночных дисков. Также увеличивается расстояние между позвонками, создается так называемый вакуум-эффект, который вызывает втягивание межпозвоночной грыжи и ее уменьшение.

Особую роль здесь играет радоновая аква вита, которая "работает" на все 100% ― снимает боль, отек, воспаление, стимулирует процессы регенерации, восстанавливает хрящи в суставах. Кроме того, под водой давление гравитации на позвоночник уменьшается, вследствие чего растяжение его эластичных связок происходит более физиологично, безопасно и совершенно безболезненно.

  Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"
Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"

"Головокружение, бессонница, шум в ушах и боли в шее обычно лечат у неврологов, которые не практикуют вытяжения позвоночника. Хотя именно эти процедуры способны ослабить боли практически сразу после первого сеанса. Вытяжки помогают и при болях в области сердца. Люди думают, что это связано с сердцем и обследуются у кардиологов. На самом деле, нужно устранить проблему в грудном отделе позвоночника. Так было недавно у нашего 34-летнего пациента, которому девять месяцев не могли установить диагноз с сердцем. Оно перестало болеть на второй же процедуре вытяжки, ― рассказала Надежда Сичкарук, врач профсоюзного санатория "Хмельник".

"Вытяжение позвоночника назначают каждому индивидуально. Противопоказана эта процедура при травмах, опухолях, туберкулезе позвоночника, остеопорозе и избыточном весе", ― добавила врач.

  Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"
Правильно поставить диагноз и восстановиться поможет комплексная реабилитация в профсоюзном санатории "Хмельник"

В профсоюзном санатории "Хмельник", кроме высокоэффективных процедур, есть квалифицированные специалисты, новейшее оборудование для лечения и диагностики, включая МРТ 1,5 Тесла, КТ, УЗИ суставов. А особой гордостью является целебные природные факторы ― минеральная радоновая вода и чистый лесной воздух.

В санатории можно не только восстановить функции позвоночника и суставов, а еще пролечить неврологические, гинекологические и андрологические проблемы. Также эффективно действуют программы реабилитации после инфаркта миокарда, мозговых инсультов и сахарного диабета.

Сюда легко добраться из г. Винницы автобусом или маршруткой от автовокзала №2.
Бронируйте места прямо сейчас: +38 (097) 6000-120 (Viber, Telegram),
+38(04338)227-67, 244-78; skype: sanatoriykhmilnyk,
e-mail: [email protected]
Адрес санатория: 22003, Украина. Винницкая область. м. Хмельник, ул. Курортная, 2
https://khmilnyk-zdrav.com.ua

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как жить с остеохондрозом и где лечить его весеннее обострение?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
апреля

Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского

Украинские студенты подожгли представительство Москвы в Лондоне

На воду спустили лайнер, который принимал участие в мировых войнах

К Земле максимально приблизилась комета Галлея

Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет

Приказ убить Дудаева отдал лично Ельцин

Вышел на экраны сериал "Уокер - техасский рейнджер"

Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска

Бывшему диктатору дали 30 лет тюрьмы

Самое читаемое
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
11
 Просмотров: 8352
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 7938
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 6588
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 5733
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 5391
Новости компаний
Кольчуга — лучшая защита двигателя, картера, поддона и днища авто
Кольчуга — лучшая защита двигателя, картера, поддона и днища авто Просмотров: 63
Компьютерные столы в современном интерьере
Компьютерные столы в современном интерьере Просмотров: 36
Услуги клининговой компании: роскошь или необходимость
Услуги клининговой компании: роскошь или необходимость Просмотров: 72
Доставка цветов – это удобство или вынужденная мера?
Доставка цветов – это удобство или вынужденная мера? Просмотров: 18
Какая корейская косметика универсальна
Какая корейская косметика универсальна Просмотров: 108
Больше всего комментируют
3
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
3
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
1
Нафтогаз судится с правительством
1
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
1
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Голосов: 283
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть