Как зарабатывать деньги глобально: Эстония

Как вести бизнес через компании, зарегистрированные в Эстонии?

Современный глобальный мир диктует нам свои правила.

Тот, кто стремится добиваться успехов и постоянно развиваться, должен двигаться в унисон с этими динамическими изменениями.

Речь идет о предпринимателях, мыслящих масштабно.

Предпринимательство, а особенно - в международном формате, требует от бизнесмена скорого принятия решений и быстрых действий. Только так можно сохранять лидирующие позиции в условиях жесткой конкуренции.

В свою очередь, принятию быстрых действий способствует правильно выстроенная инфраструктура - не только техническая, а в первую очередь - юридическая и финансовая. Именно поэтому предприниматели на определенном этапе развития бизнеса принимают решение вести дела, используя не только компании, зарегистрированные в их "родном" государстве, но и за его пределами.

Не секрет, что иностранные компании помогают бизнесу избежать многих сложностей, обусловленных несовершенством национального законодательства, валютным контролем и иногда сверхжёстким финансовым мониторингом.

Сегодня мы предлагаем уважаемому сообществу предпринимателей обратить внимание на возможность ведения бизнеса через компании, зарегистрированные в Эстонии.

Как вести бизнес через компании, зарегистрированные в Эстонии?

Ниже приведем лишь несколько преимуществ эстонских компаний и эстонского налогового законодательства, которые Вас приятно удивят:

1) Гибкая налоговая система, которая позволяет не платить налог на прибыль столько времени, сколько решит собственник;

2) Нет необходимости посещать Эстонию лично для регистрации компании, открытия счетов в банках и платежных системах, а также для дальнейшего использования такой компании в бизнесе. Все действия в отношении компании возможно осуществлять буквально сидя в кресле собственной гостиной;

3) Отсутствие необходимости нанимать директора - резидента Эстонии. Вы можете быть единоличным директором. Более того, Вам не обязательно платить себе заработную плату;

4) Отсутствие валютного контроля и возможность открывать счета для компании по всему миру и в любых валютах - без необходимости получать специальные разрешения и лицензии.

Компания TAXTERS выступает надежным проводником в процессе регистрации компаний в Эстонии и дальнейшего их обслуживания.

За 10 лет работы в области международного налогового и финансового консалтинга мы получили бесценный опыт сопровождения совершенно разных видов международного бизнеса - IT, оптовая торговля, перевозки грузов и пассажиров, электронная коммерция, интернет-маркетинг, юридический и консалтинговый бизнес, международные холдинговые структуры и девелопмент. Помимо Эстонии мы помогаем регистрировать компании в Грузии, Гонконге, Турции, ОАЭ и странах ЕС.