Как выучить английский язык?

С чего начать изучение английского языка и к чему приступать, если непонятно, с какой стороны подойти к делу? Конечно, можно нанять репетитора или записаться на курсы английского в Киеве или любом другом городе, а можно взяться за дело самостоятельно. Выбор, конечно, за вами. Всё же, если вы только начинаете изучать новый язык, вам скорее всего понадобится помощь со стороны, так что обращайтесь! Это не стыдно. Всего знать и уметь не может никто.

Несколько советов, как начать изучение английского

ЧТО можно делать, если вы – новичок

Основной принцип здесь следующий: не ожидайте от себя всего и сразу. Когда ребенок начинает узнавать свой родной язык, ругает ли он себя за свои ошибки в произношении или неправильную формулировку предложений? Нет, он просто делает ЧТО может и КАК может. Сосредоточьтесь на этом и:

Учитесь читать

Чтение – один из самых базовых навыков, по которым проверяется чье-либо знание языка. Обратите внимание на то, какие буквы ассоциируются с какими звуками. Как только освоите это, переходите на буквосочетания. Затем вы увидите, что они читаются по-разному в зависимости от положения в словах. В последнюю очередь обратите внимание на исключения. К тому моменту вы уже разберетесь со всем остальным, так что их окажется не так много.

Учитесь говорить

Не так всё просто, как кажется на первый взгляд: пример в предыдущем абзаце доказал, что многие английские слова читаются (а значит и произносятся) далеко не так, как пишутся. Выход? Учите звуки и читайте транскрипцию.

Изучайте новую лексику

Есть тысячи продуктивных способов делать это. Мы советуем сосредоточиться на словах одной тематики (например, погода, спорт, хобби, цвета, еда, семья и т.д.) и двигаться от одной темы к другой, постепенно узнавая все больше. Не надо стараться выучить ВСЕ слова одной темы за раз. Намного лучше будет начать с 10-15 основных выражений и двигаться оттуда.

Постарайтесь разобраться в грамматике

Нет, не во всей и не сразу. Начинайте с простых формулировок и фраз, чтобы выразить мысли на повседневные темы. Пробуйте описывать ваши планы и желания. Это может выглядеть примерно так: Good morning! I have to work. I need coffee. Have a nice day!

Слушайте разговорную речь

Раньше все мы начинали утро с радио. Сейчас же многие переключились на подкасты, тем более, что их развелось огромное множество и большое разнообразие. Начинать лучше с коротких выпусков диапазоном от 30 секунд до 2 минут. Ко многим из них есть скрипты, списки используемых слов, задания для отработки прослушанного и даже перевод. Со временем можно перейти на что-то посложнее, а значит и поинтереснее, например, что-то касающееся вашей сферы интересов или профессионального развития.

Пользуйтесь помощью гаджетов

Мы и так не выпускаем их из рук, так что использовать их ради общего блага было бы только логично. Начните с переключения языка на английский. Вы ведь и так знаете названия всех необходимых функций, а этот способ поможет вам достаточно быстро освоить эквиваленты нужных слов на английском.

КАК учить английский, если вы – новичок

Как только взрослый человек осознанно приступает к изучению иностранного языка, у него возникает две проблемы: что делать и как. ЧТО мы уже рассмотрели. КАК же усилить эффект от занятий? Вот несколько основных принципов:

1. Не начинайте не поставив цель. Она должна быть как можно более конкретной, иначе как вы поймёте, что достигли её? Например, "выучить английский, чтобы жить в Лондоне" – странно и размыто, а вот "посмотреть любимый фильм в оригинале до конца года " – точно, чётко и понятно.

2. Занимайтесь регулярно. Одни могут заниматься каждый день, другим проще через день, но забрасывать занятия не стоит, поскольку всё, чего вы уже достигли, быстро забудется. Результат пропуска занятий немного похож на прогул спортзала, только без крепатуры.

3. Чередуйте типы заданий. Быть специалистом одного дела – это неплохо, но в жизни часто выгоднее быть человеком, знающим понемногу в разных сферах. Знание английского тоже состоит из нескольких навыков, и работать нужно над всеми. Чередуйте чтение, слушание, говорение и письмо в разных вариациях, чтобы ваш мозг не успевал заскучать.

4. Будьте реалистичны и умеренны. Если у вас в сохранёнках список из 500+ полезных ресурсов для изучения английского, то это повод задать себе пару вопросов. Пользу вам приносят только те из них, которые вы регулярно открываете. 2-3 сайтов для начала будет более, чем достаточно.

5. Общайтесь! С носителями языка, преподавателем, друзьями или продвинутыми в плане английского знакомыми. Делайте ошибки, задавайте вопросы, просите вас исправлять, письменно или устно.

Постоянно следуя этим советам вы сможете значительно ускорить процесс усвоения знаний, умений и навыков использования английского.