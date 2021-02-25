Как выгодно обменивать валюту

В обменниках самые выгодные курсы

Сравнивать курсы и искать подходящий обменник и банк в своем районе можно онлайн: для этого был создан Валютный аукцион.

Валютный аукцион – это сервис финансового портала Minfin.com.ua, который ежемесячно просматривают более 5 млн пользователей. Здесь пользователи могут найти банк, пункт обмена или частного продавца валюты с выгодным курсом в своем городе.

Возможности Валютного аукциона

Обмен валют у разных операторов

Все объявления разделены на три категории: банки, обменники и частные лица:

• банки. Помимо того, что это самый безопасный источник обмена валюты, в некоторых отделениях можно найти действительно выгодные курсы. Особенно, если вы будете совершать обмен оптом;

• обменники. В обменниках самые выгодные курсы. Также "Валютный аукцион" размещает только лицензированные пункты обмена. В сервисе вы не наткнетесь на мошенников;

• частные лица. Любой человек, который хочет обменять валюту, может разместить объявление на валютном аукционе, но курс должен оставаться в диапазоне не выше/ниже 15% среднего курса в сервисе.

Поиск по местоположению

Благодаря сервису вы можете найти пункты обмена валют, банки и частных лиц, которые обменивают валюту в вашем городе. Воспользовавшись кнопкой "Выбрать город", вам останется только выбрать обменник или банк с самым выгодным курсом.

Сравнение курсов

Колебания курсов валют может быть ощутимым даже в пределах одного района. Сравните какие курсы предлагают в вашем городе и найдите наиболее выгодный для вас.

Помимо этого, в сервисе есть:

• оптовый и розничный курс валют;

• 100+ городов;

• 35+ валют (включая криптовалюты).

Попробовать сервис в работе вы можете на странице Валютного аукциона.