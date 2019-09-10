Как выглядеть стильно и изысканно осенью

Осень – очень романтичная пора года: ощущение влюбленности, приятной грусти и ностальгии. Именно в эту пору хочется выглядеть по-особенному привлекательной, нежной и утонченной. Для того, чтобы раскрыть романтичность и одновременно раскованность твоего образа, бренд VOVK создал новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20. Она полностью перевернет твои взгляды на осень своей стильностью, и ты еще больше влюбишься в эту прекрасную пору.

Бренд VOVK представил новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20

Длинное платье в полоску стало не только трендом этого сезона – это элегантность и женственность в одном флаконе. Сборка в области талии и открытый вырез с воротником раскроют линию декольте и сформируют сногсшибательную талию, а сдержанный боковой разрез подарит комфорт и придаст очарования движению. Платье макси в подобном стиле будет уместно как для деловой встречи, так и для праздничного вечера. Чтобы купить такое платье достаточно перейти на сайт vovk.com и одним кликом заказать. С недавних пор на сайте появились советы по уходу за одеждой – это просто маст хэв для девушек.

Бренд VOVK представил новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20

Блуза на запах крайне женственно и привлекательно дополнит любой образ – от офисного до вечернего. Ценители моды предпочитают такую одежду, ведь она удачно сочетается со множеством замечательных луков. В женских блузках подобного кроя изюминкой становятся драпировки. В сочетании с волнистым материалом блуза красиво открывает область декольте и сглаживает силуэт. В таком образе вы останетесь стильной на любом мероприятии! Ох, девушки, остается только перейти в интернет-магазин vovk.com и заказать ее.

Бренд VOVK представил новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20

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О шортах-бермудах знает не одна сотня девушек. Это один из самых удобных, комфортных и эстетичных предметов офисного и повседневного гардероба. Каждый сезон дизайнеры представляют женские шорты разных фасонов и цветов. В этом сезоне ставка сделана на элегантность. Удлиненные шорты гармонично смотреться на любом типе фигуры. Они успешно скрывают недостатки и подчеркивают достоинства. Для дополнения образа выбирай изысканные аксессуары.

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