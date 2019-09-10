Как выглядеть стильно и изысканно осенью

 
Ексклюзивы
1/5
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
1 Просмотров: 378
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
1 Просмотров: 648
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 1548
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
1 Просмотров: 639
Как Украина встречала пленников из РФ
Как Украина встречала пленников из РФ
Просмотров: 5914
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
6 Просмотров: 12691
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Просмотров: 46379
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 1557
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1809
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
10 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 3888
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1512
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30276
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6759
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2019
1 Просмотров: 558
Вулиця Ямамото
Ніколи не чув романтичнішої назви, аніж вулиця Зірниця в селі Лісовому на Черкащині. Там живе мій 89-річний тесть. — Юра, батькові важко ...
вторник, 10 сентября 2019 16:41

Как выглядеть стильно и изысканно осенью

  Комментировать

Осень – очень романтичная пора года: ощущение влюбленности, приятной грусти и ностальгии. Именно в эту пору хочется выглядеть по-особенному привлекательной, нежной и утонченной. Для того, чтобы раскрыть романтичность и одновременно раскованность твоего образа, бренд VOVK создал новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20. Она полностью перевернет твои взгляды на осень своей стильностью, и ты еще больше влюбишься в эту прекрасную пору.

  Бренд VOVK представил новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20
Бренд VOVK представил новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20

Длинное платье в полоску стало не только трендом этого сезона – это элегантность и женственность в одном флаконе. Сборка в области талии и открытый вырез с воротником раскроют линию декольте и сформируют сногсшибательную талию, а сдержанный боковой разрез подарит комфорт и придаст очарования движению. Платье макси в подобном стиле будет уместно как для деловой встречи, так и для праздничного вечера. Чтобы купить такое платье достаточно перейти на сайт vovk.com и одним кликом заказать. С недавних пор на сайте появились советы по уходу за одеждой – это просто маст хэв для девушек.

  Бренд VOVK представил новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20
Бренд VOVK представил новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20

Блуза на запах крайне женственно и привлекательно дополнит любой образ – от офисного до вечернего. Ценители моды предпочитают такую одежду, ведь она удачно сочетается со множеством замечательных луков. В женских блузках подобного кроя изюминкой становятся драпировки. В сочетании с волнистым материалом блуза красиво открывает область декольте и сглаживает силуэт. В таком образе вы останетесь стильной на любом мероприятии! Ох, девушки, остается только перейти в интернет-магазин vovk.com и заказать ее.

  Бренд VOVK представил новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20
Бренд VOVK представил новую коллекцию Autumn-Winter Campaign '19-'20

Приятным бонусом является то, что на сайте вы можете прочитать всю необходимую информацию о любой модели: состав, тип и параметры. Просто жмите на линк vovk.com и выбирайте лучшее!

О шортах-бермудах знает не одна сотня девушек. Это один из самых удобных, комфортных и эстетичных предметов офисного и повседневного гардероба. Каждый сезон дизайнеры представляют женские шорты разных фасонов и цветов. В этом сезоне ставка сделана на элегантность. Удлиненные шорты гармонично смотреться на любом типе фигуры. Они успешно скрывают недостатки и подчеркивают достоинства. Для дополнения образа выбирай изысканные аксессуары.

Выгляди стильно этой осенью вместе с VOVK!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выглядеть стильно и изысканно осенью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Учитель, художник, дипломат, сердюк, пленник - как жил Александр Довженко до прихода в кино

В Киеве запретили деньги, выпущеные при прежней власти

"Вас привезли подыхать, а не выживать!" - украинцев начали выселять

Военные взялись за создание карт

Появился новый термин

В тюрьме расстреляли украинского певца

Создали крупнейшее украинское политическое движение

Итальянский анархист напильником убил императрицу

Самое читаемое
&quot;Красота не увядает с возрастом&quot;: мужчина 43 года подряд фотографировал жену с сестрами
"Красота не увядает с возрастом": мужчина 43 года подряд фотографировал жену с сестрами
25
 Просмотров: 54515
Какие деньги вскоре перестанут принимать
Какие деньги вскоре перестанут принимать Просмотров: 39206
Для чего викинги брали женщин в походы
Для чего викинги брали женщин в походы Просмотров: 34275
Женщина, которая снимала порно с малолетним сыном, получила шокирующий срок
Женщина, которая снимала порно с малолетним сыном, получила шокирующий срок
 Просмотров: 24993
&quot;Сала нормального взял&quot; - в сети гуляет фотожаба с обменяными россиянами
"Сала нормального взял" - в сети гуляет фотожаба с обменяными россиянами Просмотров: 16202
Новости компаний
От чего повышается давление у человека: симптомы гипертонии, эффективные лекарства против давления
От чего повышается давление у человека: симптомы гипертонии, эффективные лекарства против давления Просмотров: 405
Уникальная терапия: как лечат в Знаменке
Уникальная терапия: как лечат в Знаменке Просмотров: 63
Полки и зеркала – универсальные детали интерьера
Полки и зеркала – универсальные детали интерьера Просмотров: 45
Еда для секса: ТОП продуктов, которые помогут тебе в постели - секреты от секс шоп "Насолода"
Еда для секса: ТОП продуктов, которые помогут тебе в постели - секреты от секс шоп "Насолода" Просмотров: 162
Как выбрать зеркало в ванную комнату и остаться довольным: советы от производителя Liberta
Как выбрать зеркало в ванную комнату и остаться довольным: советы от производителя Liberta Просмотров: 117
Больше всего комментируют
11
Горбачев может вручить Зеленскому Нобелевскую премию
6
Савченко попытается пройти медкомиссию на летчицу
5
"Слуг народа" обвинили в краже чужих законопроектов
3
Одесса жаждет наказания для всех, кто заставил ее оторваться от совка
2
"Коррупцию возглавляют люди, в чьих руках тысячи судей, миллиарды долларов, телеканалы"
Голосов: 663
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua