Как выбрать шприц для смазывающих материалов

Шприц для смазки позволяет проводить смазочные манипуляции удобно, практично и быстро

Нашу жизнь трудно представить без транспортных средств. Они делают ее более комфортной. Для того, чтобы автомобили и все остальные машины работали безотказно, за ними нужно ухаживать. В первую очередь следует обращать внимание на конструкции, оснащенные подвижными элементами, которые требуют смазывания. Доступ к ним часто затруднен.

Решает эту проблему шприц для смазки. С ним проводить соответствующие манипуляции удобно, практично и быстро.

Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо знать некоторые особенности их работы.

Виды шприцев для смазывания

Плунжерные - имеют подвижный корпус, движущийся вдоль трубки со смазкой, и неподвижный поршень. Ими удобно смазывать двигатели лодок. Бывают улучшенные модели с двумя плунжерами.

Электрические - приводятся в движение без человеческих усилий, электроприводом. Чаще питаются от батареи. Удобны для обслуживания многих точек смазки.

Винтовой смазочный шприц - имеет наконечник с резьбой, который при вращении нагнетает давление внутри емкости. Пользователь вращает наконечник и выдавливает смазочное вещество. Это простое, надежное и дешевое устройство.

Пневматический - работает от воздушного компрессора, позволяет легким нажатием на курок инструмента выдавливать смазку в заданном месте.

На какие характеристики следует обращать внимание

• объем емкости под жидкость или пасту;

• максимальное давление, формируемое прибором;

• рабочие температуры;

• материал шланга – гибкий или нет

Владельцы транспортных средств и предприятия отдают предпочтение качественным и доступным шприцам от компании Groz, которая реализует инструмент непосредственно от производителя и без посредников. Это гарантирует самую низкую цену и защиту от подделок.

Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте groz.com.ua. Выбрав товар, позвоните или оставьте заявку в форме обратной связи.

Если нужна консультация, то квалифицированные сотрудники ответят на все вопросы, помогут оформить заказ. Звоните по номеру (067) 807-47-47.