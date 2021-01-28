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четверг, 28 января 2021 14:42

Как выбрать шприц для смазывающих материалов

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  Шприц для смазки позволяет проводить смазочные манипуляции удобно, практично и быстро
Шприц для смазки позволяет проводить смазочные манипуляции удобно, практично и быстро

Нашу жизнь трудно представить без транспортных средств. Они делают ее более комфортной. Для того, чтобы автомобили и все остальные машины работали безотказно, за ними нужно ухаживать. В первую очередь следует обращать внимание на конструкции, оснащенные подвижными элементами, которые требуют смазывания. Доступ к ним часто затруднен.

Решает эту проблему шприц для смазки. С ним проводить соответствующие манипуляции удобно, практично и быстро.

Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо знать некоторые особенности их работы.

Виды шприцев для смазывания

Плунжерные - имеют подвижный корпус, движущийся вдоль трубки со смазкой, и неподвижный поршень. Ими удобно смазывать двигатели лодок. Бывают улучшенные модели с двумя плунжерами.

Электрические - приводятся в движение без человеческих усилий, электроприводом. Чаще питаются от батареи. Удобны для обслуживания многих точек смазки.

Винтовой смазочный шприц - имеет наконечник с резьбой, который при вращении нагнетает давление внутри емкости. Пользователь вращает наконечник и выдавливает смазочное вещество. Это простое, надежное и дешевое устройство.

Пневматический - работает от воздушного компрессора, позволяет легким нажатием на курок инструмента выдавливать смазку в заданном месте.

На какие характеристики следует обращать внимание

• объем емкости под жидкость или пасту;
• максимальное давление, формируемое прибором;
• рабочие температуры;
• материал шланга – гибкий или нет

Владельцы транспортных средств и предприятия отдают предпочтение качественным и доступным шприцам от компании Groz, которая реализует инструмент непосредственно от производителя и без посредников. Это гарантирует самую низкую цену и защиту от подделок.

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