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понедельник, 22 марта 2021 17:51

Как выбрать саженец винограда

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  Купить саженцы винограда можно в интернет-магазине sezon.com.ua
Купить саженцы винограда можно в интернет-магазине sezon.com.ua

Выращиванием винограда занимаются люди на всей территории Украины. Качественные саженцы заказывают на сайте sezon.com.ua.

Чтобы начать заниматься виноградарством нужно правильно выбрать посадочный материал. Перед покупкой следует выбрать сорта. Они бывают с ранними, средними и поздними сроками созревания. Просмотрите информацию о сорте, который собираетесь сажать. Он должен подходить для вашей местности. В период карантинных ограничений купить саженцы винограда можно в интернет-магазине sezon.com.ua. Делать это стоит непосредственно перед посадкой. Тогда корни саженцев не будут гнить и высыхать.

  Купить саженцы винограда можно в интернет-магазине sezon.com.ua
Купить саженцы винограда можно в интернет-магазине sezon.com.ua

Саженцы винограда бывают привитыми или корнесобственными. Корнесобственные саженцы дешевле. Если вследствие каких-то причин надземная часть куста погибнет, то от корня вырастут побеги того же самого сорта. Но корнесобственные саженцы больше страдают от паразитов. В местах, где почва заражена филлоксерой, такие саженцы растут слабо. Отдельные виноградари советуют по возможности сажать корнесобственные саженцы и хорошо заботиться о них.

Привитые саженцы начинают плодоносить очень быстро. Они более устойчивы к морозам и паразитам. Но само место привоя является очень уязвимым. Оно может пострадать от мороза, болезней или неправильно срастись.

В целях выращивания сорта винограда подразделяются на технические и столовые. Первые подходят для изготовления вина и соков. Столовые сорта едят или продают свежими.

Хорошие саженцы винограда имеют крепкую, развитую корневую систему. Чем больше корней, тем лучше приживется растение. Обратите внимание на состояние ствола. Он должен быть зеленым и свежим. Темная, сухая древесина свидетельствует, что саженец мертв. Почки винограда не должны отпадать. Опасно брать саженцы со следами паразитов. Они могут заразить другие растения.

Сажают виноград весной или осенью. Выберите для виноградника солнечную сторону, которая хорошо проветривается. Почва должна быть рыхлой и воздухопроницаемой. Его надо очистить от сорняков и вредителей, насытить удобрениями. Сделайте яму размером не меньше, чем 30х30х40 см. Установите саженец под наклоном, чтобы было проще готовить лозу к зиме. Корни засыпьте почвой так, чтобы осталось углубление для полива. Поливать кусты нужно 8 раз за сезон, совмещая это с подкормкой.

  Купить саженцы винограда можно в интернет-магазине sezon.com.ua
Купить саженцы винограда можно в интернет-магазине sezon.com.ua

Интернет-магазин sezon.com.ua предлагает широкий выбор разнообразных саженцев винограда и отправляет их по всей территории Украины. Для заказа нужно: выбрать подходящий сорт, добавить товар в корзину и указать контактные данные для доставки.

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