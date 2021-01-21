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пятница, 22 января 2021 10:28

Как выбрать хостинг для блога Wordpress

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Оптимальная работа блога на WordPress во многом зависит от хостинга, на котором размещен веб-сайт.

Для WordPress можно использовать любой тип хостинга: виртуальный хостинг, виртуальный выделенный сервер (VPS) или выделенный сервер. Первый вариант подойдет для новичков с небольшими сайтами. VPS - это вариант для сайтов, которые требуют особой настройки сервера с небольшими требованиями к мощности хостинга. Выделенный сервер нужен для проектов, которым нужна большая мощность сервера и доступ к его конфигурации. В общем, все зависит от того, какой онлайн-проект вы планируете реализовать.

Но, существует ряд общих требований движка к настройкам хостинга.

  На что обратить внимание при выборе хостинга?
На что обратить внимание при выборе хостинга?

Веб-сервер

Движок WordPress будет работать с любым веб-сервером, который поддерживает PHP и MySQL. Но официальный сайт платформы рекомендует хостинг с веб-сервером Apache или Nginx, которые считаются наиболее надежными и функциональными. Также убедитесь, что поддерживается модуль веб-сервера Mod_rewrite. Он необходим для работы некоторых тем и плагинов через настройку сайта при помощи .htaccess файла. Убедитесь, что на хостинге у вас будет к нему доступ.

PHP

WordPress работает с PHP версиями 5.2.4 и выше, но они устарели и больше не поддерживаются. Их использование небезопасно: сайт могут взломать из-за критических уязвимостей. Также не все плагины и темы совместимы со старыми версиями PHP. Используя безопасные PHP версии 7.2 и выше, WordPress сайт, плагины и темы будут работать корректно.

Иногда для работы плагинов или темы нужно изменять PHP настройки сайта или хостинга. Поэтому на хостинге должен быть доступ к таким настройкам (например, соответствующее меню в контрольной панели или возможность работать с php.ini файлом).

MySQL

Для платформы WordPress безопаснее использовать MySQL версии 5.6 и выше. Но она также будет работать от 5.0. Чтобы работать с базой данных сайта, удобно использовать такой инструмент как phpMyAdmin. Он может быть частью контрольной панели хостинга или его можно установить дополнительно, например, при помощи автоустановщика скриптов Softaculous.

Соединение HTTPS

Для безопасности посетителей сайта необходимо устанавливать SSL-сертификат. Он шифрует передачу данных от браузера пользователя на сервер и обратно. Если сертификат не настроен и соединение происходит по протоколу HTTP, любая информация может быть украдена злоумышленниками. Чтобы сертификат работа правильно, него нужно не только установить, но и настроить перенаправление всех ссылок сайта с HTTP на HTTPS. Убедитесь, что хостинг поддерживают работу сайтов по протоколу HTTPS.

Ресурсы хостинга

Для оптимальной работы движка желательно выбирать хостинг с такими минимальными требованиями:

• 64Мб объема оперативной памяти,
• 1 Гб дискового пространства (но также зависит от размера самого сайта).

Часто можно встретить среди предложений хостеров хостинг для WordPress. Это пакеты виртуального хостинга, которые уже оптимизированы для работы платформы. Кроме того, заказав такую услугу, вы получите аккаунт с уже установленным движком WordPress.

  На что обратить внимание при выборе хостинга?
На что обратить внимание при выборе хостинга?

Также важно уделить внимание выбору надежного хостинг-провайдера. От этого зависит стабильность и надежность работы сервера, где будет размещен ваш сайт.

На что обращать внимание при выборе провайдера:

• Оборудование, которое используется для серверов. Оно должно быть современным и желательно с SSD-дисками.
• Технические характеристики пакетов услуг. Изучите ресурсы и ограничения, которые включены в каждый пакет выбранного типа хостинга.
• Обязательно уточняйте стоимость пакетов при оплате на длительный период. Часто хостеры дают скидки, если заказать хостинг на несколько лет.
• Расположение дата-центров: чем ближе к вашей аудитории, тем быстрее будет загружаться веб-сайт.
• Техническая поддержка должны быть круглосуточной и иметь несколько вариантов связи (например, чат и почта).
• Провайдер может подарить вам домен или SSL-сертификат, если вы покупаете хостинг.
• Отзывы и рейтинги. Поищите в сети рейтинги хостеров и изучите отзывы реальных пользователей о работе провайдера.

Конечно, чтобы убедиться в качестве услуги, нужно проверить все на практике. В этом случае воспользуйтесь тестовым периодом или сроком для возврата денег, который предлагает хостер. Если вам не понравиться услуга, переедете к другому провайдеру и вернете деньги.

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