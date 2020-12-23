Как выбрать доменное имя для сайта

Основные правила регистрации домена

Регистрация домена — это первый этап в создании любого веб-ресурса. Придумать название, при помощи которого пользователи в сети будут узнавать сайт, непросто. По имени домена пользователь может принимать решение, стоит открывать этот сайт или нет.

Что такое регистрации домена

По сути регистрация домена — это аренда названия на определенный срок (от 1 года). Если вы купили доменное имя на 1 год и решили не продлевать его, его может зарегистрировать кто-то другой. Но нельзя повторно зарегистрировать имя, пока им владеет кто-то другой. Каждый домен — это уникальный электронный адрес веб-ресурса в сети.

Компания, которая регистрирует доменные имена, называется регистратором. Вы можете купить название для сайта на официальном сайте регистратора или воспользоваться услугами его партнерских компаний (реселлеров). Часто реселлерами выступают хостинговые компании, предлагая комплексный пакет "домен и хостинг для сайта".

Чтобы купить домен, нужно:

1. проверить доступность домена;

2. выбрать подходящую доменную зону;

3. оплатить регистрацию;

4. подтвердить владение доменом, перейдя по ссылке в письме.

Основные правила регистрации домена

Стандартные правила по регистрации домена включают следующее:

• Каждое название должно заканчиваться символами доменной зоны.

• Часть названия до доменной зоны может содержать от 2 до 63 символов.

• Символы, которые можно использовать: цифры, буквы латинского алфавита, дефис.

• Дефис нельзя использовать в начале или в конце названия.

Существуют также домены, в название которых используются символы национального алфавита. Они называются IDN-доменами. Такие названия могут содержать от 2 до 63 символов.

Советы по выбору домена

Несколько советов о том, как выбрать интересное и запоминающееся название для сайта:

• Придумайте звучное название, даже если это бессмысленный набор букв или аббревиатура.

• Не используйте названий, которые сочетают много слов (до трех). Их сложно воспринять и запомнить.

• Буквы латинского алфавита "c" и "k", "a" и "e", "s" и "z" могут звучать одинаково в определенных словах при речевой передаче. Если вы выбрали домен с такой особенностью, можно зарегистрировать все варианты написания и настроить перенаправления на правильный домен. Тогда пользователи точно попадут на ваш веб-сайт.

• Подумайте, какой именно веб-ресурс вы хотите создать. Например, для блогов часто регистрируют название на основе имени и фамилии владельца. Если вы будете заниматься онлайн-коммерцией, то используйте название компании или бренда.

• Подчеркивайте название подходящей доменной зоной. При проверке названия на сайте регистратора вы увидите все доступные варианты сочетания названия и зоны. Например, если у вас украинская аудитория, то подойдет домен в зоне .ua. Если у вас арт-галерея, то обратите внимание на тематическую зону .gallery. Доменных зон очень много — вам будет из чего выбрать.

Что делать если домен занят

Многие запоминающиеся домены уже заняты. Поэтому если вы придумали название, проверили его, а оно уже зарегистрировано, есть несколько вариантов действий:

• Подумайте, как еще можно написать доменное имя. Например, использовать дефис или цифру вместо буквы. Представьте, что вы хотели название "ochenklassnyibrend.com", но его уже купили. Вот несколько вариаций написания: "o4enklassnyibrend.com", "ochen-klassnyi-brend.com". Но не придумывайте слишком сложные варианты: пользователю должно быть понятно, как прочитать домен.

• Проверьте доступность имени в других доменных зонах. Название, купленное в зоне .org, может оказаться свободным в .net, .tech и многих других. Часто доменные регистраторы предлагают все возможные варианты при выборе домена.

• Домен можно перекупить, если важно получить имя с конкретным написанием и в конкретной зоне. Если человек купил домен для своей деятельности, то выкупить его будет сложно. Но часто домены покупают, чтобы потом продать подороже. Если вы столкнулись со скупщиком доменов, то сможете его перекупить.

Это основное, что нужно знать о подборе и регистрации доменного имени для веб-ресурса. Если вы хотите продвинуть сайт и заработать на нем, уделите максимум времени тому, чтобы выбрать подходящий и запоминающейся домен.