Как выбрать бойлер для квартиры – прочитайте перед покупкой

 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 108
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 171
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1638
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2556
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6723
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 972
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 540
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 135
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 369
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 15:15

Как выбрать бойлер для квартиры – прочитайте перед покупкой

  Комментировать

В городах в большинстве квартир горячая вода поступает с системы горячего водоснабжения, которая крайне нестабильна - ремонт теплотрасс бывает как запланированным, так и систематически случайным. Поэтому крайне полезно заранее предусмотреть резервный источник горячей воды. Для этого используются электрические бойлеры - простые в эксплуатации, разные по дизайну и методам управления. Теперь мы расскажем, как сделать правильный выбор и насладится покупкой.

  На что следует обратить внимание при выборе бойлера?
На что следует обратить внимание при выборе бойлера?

На рынке Украины присутствует более 30 брендов бойлеров, большинство из них малозначительные, у которых просто нет собственной сервисной поддержки и выполнять свои гарантийные обязательства они попросту не способны. Следовательно, мы выделяем обеспечение гарантии как основной фактор. Но, там, где есть права, там и есть некоторые обязательства – по регламенту бойлер нужно обслуживать - менять анод, чистить, выполнять обязательства для сохранения гарантии.

Теперь о технических особенностях бойлеров.

В первую очередь нагревающий воду элемент, ТЭН, может быть мокрым и сухим. Мокрый ТЭН находится в баке, сухой – сначала нагревает инертную среду, которая каскадом передает тепло воде. Поэтому на сухом ТЭНе слабее образуется накипь, они реже выходят из строя. Но такие бойлеры дороже.

По форме бойлеры бывают круглые (цилиндрические), прямоугольные и их разновидность – плоские. К сожалению, в квартирах одним из самых важных факторов при выборе бойлера являются габариты. Если брать для расчета необходимого объема 30 л горячей воды на человека, то для семьи из 3 человек нужен 100 л бойлер, размеры которого довольно велики. Поэтому рекомендуем стараться выбрать бойлер подходящего объема, даже если это будет в ущерб дизайну. Лучше купаться в теплой воде, нежели наслаждаться красиво встроенному изделию.

По управлению бойлеры сильно усовершенствовались. В простых моделях пользователь выбирает до какой температуры нагревать воду путем ручки на термостате, в более продвинутых указывает на ЖК дисплее, а в самых-самых – через приложение по Wi-Fi.

Из всех бойлеров мы выделили торговую марку Atlantic и уже более 5 лет являемся ее официальным дистрибьютером. Все бойлеры этого бренда, не зависимо от конструкции и ценовой категории, крайне надежны. Случаи их поломок предельно малы, чего не сказать про китайские модели других известных брендов. А гарантийные обязательства выполняются отдельной сервисной службой, которая не связана с теми, кто их продает, и заинтересована в высоком рейтинге производителя.

В бойлерах Атлантик поверхность, которая контактирует с водой, покрыта специальной эмалью, которая разработана компанией и прекрасно себя зарекомендовала. Более того у моделей с сухим ТЭНом используется уникальная технология Steatite, про которое под статьей есть видео.

Если хотите, чтобы бойлер ТМ Атлантик появился у Вас, вот купон на скидку "gazetaua", а в начале статьи ссылка на категорию всех бойлеров. Переходите, знакомьтесь, консультируйтесь и приобретайте.

Если же у Вас частный дом, использовать классические бойлеры менее выгодно, чем бойлеры косвенного нагрева. Коротко про их особенности, как работают и в чем экономия, рассказываем в этой статье.

Также, ранее мы рассматривали вопрос питьевой воды, где и как ее можно получить, сравнивали покупку воды и использование фильтров. Статью "Как очистить воду в домашних условиях до питьевого качества" читайте по ссылке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выбрать бойлер для квартиры – прочитайте перед покупкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Выпустили первый внедорожник для британской королевы

60 человек расстреляли в поле

Слон Бой появился на обложке журнала

Выпустили миллионный внедорожник Mercedes

Снежная королева стала нервным подростком

Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию

Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик

Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет

В Беларуси началось вооруженное восстание

Мог ловить зерно риса палочками, а умер после таблетки от головной боли

Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса

Устраивают "зомби-прогулки" магазинами: как отмечают День без покупок

ГБР занялось расследованиями

Химик завещал $ 250 млн на премии ученым

Самое читаемое
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 21078
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 4 Просмотров: 19251
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 12944
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 10026
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 9792
Новости компаний
Украинская народная премия - 2020: Украинцы выбрали лучшие товары и услуги
Украинская народная премия - 2020: Украинцы выбрали лучшие товары и услуги Просмотров: 18
Как выбрать надежную виброплиту для строительных работ
Как выбрать надежную виброплиту для строительных работ Просмотров: 27
Комфортный отдых и здоровый сон: как выбрать идеальную кровать?
Комфортный отдых и здоровый сон: как выбрать идеальную кровать? Просмотров: 144
Как в домашних условиях очистить воду до питьевого состояния
Как в домашних условиях очистить воду до питьевого состояния Просмотров: 2277
МАУП: Как поступить онлайн без ВНО со скидкой на обучение в Полтавском регионе
МАУП: Как поступить онлайн без ВНО со скидкой на обучение в Полтавском регионе Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
4
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
Нецелесообразно и невыгодно - эксперт о планах пересадить украинцев на электротранспорт
Голосов: 15
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть