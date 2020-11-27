Как выбрать бойлер для квартиры – прочитайте перед покупкой

В городах в большинстве квартир горячая вода поступает с системы горячего водоснабжения, которая крайне нестабильна - ремонт теплотрасс бывает как запланированным, так и систематически случайным. Поэтому крайне полезно заранее предусмотреть резервный источник горячей воды. Для этого используются электрические бойлеры - простые в эксплуатации, разные по дизайну и методам управления. Теперь мы расскажем, как сделать правильный выбор и насладится покупкой.

На что следует обратить внимание при выборе бойлера?

На рынке Украины присутствует более 30 брендов бойлеров, большинство из них малозначительные, у которых просто нет собственной сервисной поддержки и выполнять свои гарантийные обязательства они попросту не способны. Следовательно, мы выделяем обеспечение гарантии как основной фактор. Но, там, где есть права, там и есть некоторые обязательства – по регламенту бойлер нужно обслуживать - менять анод, чистить, выполнять обязательства для сохранения гарантии.

Теперь о технических особенностях бойлеров.

В первую очередь нагревающий воду элемент, ТЭН, может быть мокрым и сухим. Мокрый ТЭН находится в баке, сухой – сначала нагревает инертную среду, которая каскадом передает тепло воде. Поэтому на сухом ТЭНе слабее образуется накипь, они реже выходят из строя. Но такие бойлеры дороже.

По форме бойлеры бывают круглые (цилиндрические), прямоугольные и их разновидность – плоские. К сожалению, в квартирах одним из самых важных факторов при выборе бойлера являются габариты. Если брать для расчета необходимого объема 30 л горячей воды на человека, то для семьи из 3 человек нужен 100 л бойлер, размеры которого довольно велики. Поэтому рекомендуем стараться выбрать бойлер подходящего объема, даже если это будет в ущерб дизайну. Лучше купаться в теплой воде, нежели наслаждаться красиво встроенному изделию.

По управлению бойлеры сильно усовершенствовались. В простых моделях пользователь выбирает до какой температуры нагревать воду путем ручки на термостате, в более продвинутых указывает на ЖК дисплее, а в самых-самых – через приложение по Wi-Fi.

Из всех бойлеров мы выделили торговую марку Atlantic и уже более 5 лет являемся ее официальным дистрибьютером. Все бойлеры этого бренда, не зависимо от конструкции и ценовой категории, крайне надежны. Случаи их поломок предельно малы, чего не сказать про китайские модели других известных брендов. А гарантийные обязательства выполняются отдельной сервисной службой, которая не связана с теми, кто их продает, и заинтересована в высоком рейтинге производителя.

В бойлерах Атлантик поверхность, которая контактирует с водой, покрыта специальной эмалью, которая разработана компанией и прекрасно себя зарекомендовала. Более того у моделей с сухим ТЭНом используется уникальная технология Steatite, про которое под статьей есть видео.

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Если же у Вас частный дом, использовать классические бойлеры менее выгодно, чем бойлеры косвенного нагрева. Коротко про их особенности, как работают и в чем экономия, рассказываем в этой статье.

Также, ранее мы рассматривали вопрос питьевой воды, где и как ее можно получить, сравнивали покупку воды и использование фильтров. Статью "Как очистить воду в домашних условиях до питьевого качества" читайте по ссылке.