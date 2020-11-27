Как экономить на горячей воде в частном доме

Статья посвящена исключительно методам, которые используются для приготовления горячей воды. В квартирах, чаще всего, горячая вода производится при помощи классических накопительных электрических водонагревателей - бойлеров, либо просто поступает с централизованной линии горячего водоснабжения (ГВС). В частных же домах для производства горячей воды есть более широкий арсенал.

Бойлеры косвенного нагрева - это водонагреватели большого объема, в которых вместо привычного электрического ТЭНа теплообменник-змеевик

Одними из самых распространенных методов выделяют использование бойлеров косвенного нагрева. Бойлеры косвенного нагрева (БКН) – это водонагреватели как правило большего объема, в которых вместо привычного электрического ТЭНа, основным элементом, который нагревает воду, является теплообменник-змеевик. Помимо змеевика, электрический ТЭН для подогрева воды тоже может присутствовать, но не как основной. В своей основе в БКН тепло от системы отопления циркулирует по теплообменнику, нагревая воду с гораздо большей скоростью и эффективностью. Экономия легко достигается за счет нагревания воды либо твердотопливным котлом, за счет экономии на энергоносителе, либо электрическим котлом по выгодному тарифу, так как в Украине в зимний период действует специальный тариф для отопления дома электричеством. Да и многотарифные счетчики тоже никто не отменял – ночью электричество в 2 раза дешевле.

Теплообменников тоже может быть несколько – если один нагревается от системы отопления, второй может нагреваться от солнечного коллектора или даже от теплового насоса. Такая комбинация делает получение горячей воды для ГВС многократно дешевле по сравнению с централизованной или полученной от классического бойлера.

Одним из лидеров по производству бойлеров косвенного нагрева можно выделить чешскую компанию Drazice. Помимо БКН компания также производит комбинированные водонагреватели (те, в которых есть несколько теплообменников), теплоаакумуляторы (буферные емкости) и классические электрические бойлеры. В отдельной рекламе компания вовсе не нуждается, поскольку этот бренд в Украине используется уже более 20 лет и при умеренной цене отличается великолепными эксплуатационными характеристиками.

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Кстати по классическим накопительным бойлерам мы так же писали, уверенны что, если эта тема Вам интересна, статья будет полезной читайте Как выбрать бойлер для квартиры – прочитайте перед покупкой.

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