Как экономить на горячей воде в частном доме

 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 108
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 171
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1638
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2556
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6723
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
14
6
9
6
17
С чего начать планирование спальни: дизайнерские советы
С чего начать планирование спальни: дизайнерские советы
Роскошь и шик: &quot;дом-паук&quot; поражает фантазию
Роскошь и шик: "дом-паук" поражает фантазию
Рождественский декор: яркие идеи украшения порога дома
Рождественский декор: яркие идеи украшения порога дома
Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
Смелые сочетания: показали впечатляющие кухни лимонных оттенков
Смелые сочетания: показали впечатляющие кухни лимонных оттенков
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 972
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 540
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 135
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 369
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 15:45

Как экономить на горячей воде в частном доме

  Комментировать

Статья посвящена исключительно методам, которые используются для приготовления горячей воды. В квартирах, чаще всего, горячая вода производится при помощи классических накопительных электрических водонагревателей - бойлеров, либо просто поступает с централизованной линии горячего водоснабжения (ГВС). В частных же домах для производства горячей воды есть более широкий арсенал.

  Бойлеры косвенного нагрева - это водонагреватели большого объема, в которых вместо привычного электрического ТЭНа теплообменник-змеевик
Бойлеры косвенного нагрева - это водонагреватели большого объема, в которых вместо привычного электрического ТЭНа теплообменник-змеевик

Одними из самых распространенных методов выделяют использование бойлеров косвенного нагрева. Бойлеры косвенного нагрева (БКН) – это водонагреватели как правило большего объема, в которых вместо привычного электрического ТЭНа, основным элементом, который нагревает воду, является теплообменник-змеевик. Помимо змеевика, электрический ТЭН для подогрева воды тоже может присутствовать, но не как основной. В своей основе в БКН тепло от системы отопления циркулирует по теплообменнику, нагревая воду с гораздо большей скоростью и эффективностью. Экономия легко достигается за счет нагревания воды либо твердотопливным котлом, за счет экономии на энергоносителе, либо электрическим котлом по выгодному тарифу, так как в Украине в зимний период действует специальный тариф для отопления дома электричеством. Да и многотарифные счетчики тоже никто не отменял – ночью электричество в 2 раза дешевле.

Теплообменников тоже может быть несколько – если один нагревается от системы отопления, второй может нагреваться от солнечного коллектора или даже от теплового насоса. Такая комбинация делает получение горячей воды для ГВС многократно дешевле по сравнению с централизованной или полученной от классического бойлера.

Одним из лидеров по производству бойлеров косвенного нагрева можно выделить чешскую компанию Drazice. Помимо БКН компания также производит комбинированные водонагреватели (те, в которых есть несколько теплообменников), теплоаакумуляторы (буферные емкости) и классические электрические бойлеры. В отдельной рекламе компания вовсе не нуждается, поскольку этот бренд в Украине используется уже более 20 лет и при умеренной цене отличается великолепными эксплуатационными характеристиками.

Предоставив почву для размышлений, если Вы захотите усовершенствовать свою котельную, будем рады вашему обращению к нам.

Для прочитавших эту статью, вот купон на скидку "gazetaua", а в начале статьи ссылка на категорию всех бойлеров косвенного нагрева. Переходите, знакомьтесь, приобретайте.

Кстати по классическим накопительным бойлерам мы так же писали, уверенны что, если эта тема Вам интересна, статья будет полезной читайте Как выбрать бойлер для квартиры – прочитайте перед покупкой.

Также читайте о питьевой воды, где и как ее можно получить, сравнивнение покупной воды и фильтрованной. Как в домашних условиях очистить воду до питьевого состояния.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как экономить на горячей воде в частном доме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Выпустили первый внедорожник для британской королевы

60 человек расстреляли в поле

Слон Бой появился на обложке журнала

Выпустили миллионный внедорожник Mercedes

Снежная королева стала нервным подростком

Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию

Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик

Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет

В Беларуси началось вооруженное восстание

Мог ловить зерно риса палочками, а умер после таблетки от головной боли

Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса

Устраивают "зомби-прогулки" магазинами: как отмечают День без покупок

ГБР занялось расследованиями

Химик завещал $ 250 млн на премии ученым

Самое читаемое
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 21078
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 4 Просмотров: 19233
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 12935
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 10026
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 9792
Дом
С чего начать планирование спальни: дизайнерские советы
С чего начать планирование спальни: дизайнерские советы
14
 Просмотров: 234
Показали устройство для дезинфекции комнаты от вирусов
Показали устройство для дезинфекции комнаты от вирусов
 Просмотров: 18
Роскошь и шик: "дом-паук" поражает фантазию
Роскошь и шик: "дом-паук" поражает фантазию
6
 Просмотров: 243
Рождественский декор: яркие идеи украшения порога дома
Рождественский декор: яркие идеи украшения порога дома
9
 Просмотров: 756
Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
Фреймут похвасталась шикарной квартирой в центре столицы
6
 Просмотров: 5229
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
4
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
Нецелесообразно и невыгодно - эксперт о планах пересадить украинцев на электротранспорт
Голосов: 15
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть