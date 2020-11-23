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понедельник, 23 ноября 2020 11:39

Как в домашних условиях очистить воду до питьевого состояния

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Источником питьевой воды могут быть: производители бутилированной воды, локальные пункты продажи очищенной воды. Хорошую воду можно привозить с пригорода со скважины, а можно очищать городскую воду до питьевого состояния. В этой статье мы объективно расскажем про фильтры обратного осмоса.

Все вышеупомянутые источники воды не идеальны, так как требуют финансовых и временных затрат, более того не могут гарантировать высокое качество полученной воды. Что же касается фильтров, в них используется в прямом понимании нанотехнология, которая удаляет все опасные вещества и организмы. Очищенную фильтром воду можно смело набирать из отдельного крана, который можно вмонтировать либо в мойку, либо в столешницу.

  Городскую воду можно очистить до питьевого состояния
Городскую воду можно очистить до питьевого состояния

Сначала расскажем про технологию фильтров с обратным осмосом и перейдем к калькуляции ориентировочных затрат.

Один из фильтрующих элементов - мембрана обратного осмоса - разделяет очищаемую воду на 2 потока: в одном потоке практически чистейшая вода, во втором – исходная вода + те вещества, которые удалились из первого потока. Этот метод изначально использовали для получения питьевой воды из морской. Способность сильно очищать очень полезна при очистке городской воды, т.к. ее источником как правило являются реки, а после сложных процедур в водоканале, вода проходит десятки километров отнюдь не идеальных труб.

Качество очищенной фильтром воды легко контролируется, вернее легко проверить степень ее очистки TDS метром. Если примесей в воде скажем 500 условных единиц, а после очистки 20, значить фильтр удаляет 96% всех видео примесей. Это так же значит, что как минимум 96% вредных веществ не попадут в питьевую воду.

"В воде должны быть полезные вещества" - абсолютно корректное утверждение. Для восстановления оптимальной минерализации очищенной воды используются специальные картриджи, которые насыщают воду макроэлементами в оптимально пропорции. Более того, у крана для очищенной воды есть 2 ручки – для воды с минералами и без (для приготовления пищи).

Если человек использует около 2 л/сутки, то при покупке бутилированной воды по 100 грн/20л, затраты в год около 4000 грн, при покупке воды в пунктах очистки – около 700 грн (как ее очищают - Вам не известно). При очистке воды фильтром, затраты на замену картриджей мастером за год – 1200 грн, а купить фильтр можно от 3000 до 6000 грн. Да и рассчитан фильтр на несколько человек.

Как вывод – если Вы живете в городе, используя фильтр с обратным осмосом, получаете комфорт, безопасность и экономию.

Если хотите, что бы такой фильтр был у Вас, вот купон на скидку "gazetaua", а в начале статьи ссылка на категорию фильтров обратного осмоса.

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