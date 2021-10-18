Как выбрать барные стулья для кухни

Установить барную стойку на кухне - популярное решение последних лет. Такая мебель занимает немного места, помогает зонировать пространство, делает дизайн трендовым. За стойкой можно выпить чашку утреннего кофе, поболтать с друзьями, изучить последние новости с экрана гаджета. Это практично и удобно. Но только в том случае, если за стойкой комфортно сидеть. А для этого необходимо купить барные стулья соответствующей конструкции и подходящего размера. Как их выбрать, ведь на рынке представлено огромное количество вариантов?
Особенности выбора хорошего барного стула для дома
Самая распространенная ошибка при выборе барной мебели - неправильная высота. Стул может оказаться слишком высоким или очень низким, что существенно скажется на его функциональности и комфорте сидящего человека. Даже если в названии мебели вы увидели слово "барный" это еще не означает, что данная модель подойдет именно вам.
Что важно учесть при подборе? В первую очередь - высоту стойки. Стулья выпускают в нескольких варианта размеров (как и стойки) и эти два предмета обстановки должны стать идеальными дополнениями друг для друга. Стандартов такие изделия не имеют, поэтому максимально важно точно подобрать стул к стойке, а не покупать первый понравившийся по дизайну вариант.
Классическая стойка имеет высоту 110-130 см. Если же она служит продолжением рабочей поверхности, то может быть представлена моделью высотой всего 85-90 см. Стулья к таким стойкам понадобятся разные.
Каким должен быть стул по отношению к столешнице? Его сидение должно располагаться на высоте на 30 см ниже, чем край стойки. Этого расстояния хватит для того, чтобы комфортно разместить ноги человека и не испытывать во время сидения дискомфорт. К стойке 85 см выберите стул, сиденье которого расположено на высоте 55 см, соответственно для более высокой столешницы понадобится и более высокий стул.
Помимо высоту стула стоит обращать внимание и на другие его характеристики:
● тип используемых производителем материалов;
● дизайн;
● функциональность.
Барный стул может быть классическим - он имеет достаточно большую высоту и подходит для взрослых. Убедитесь в том, что предусмотрена подножка - сидеть на высоте без опоры для ног удобно далеко не всем.
Можно купить стулья полубарные - они имеют меньшую высоту и подходят как взрослым, так и детям. Подойдет такая мебель для невысокой стойки, являющейся продолжением рабочей поверхности.
Барный стул может быть размещен на разном количестве опор - есть модели на одной ножке, есть - на трех или четырех, а также на нестандартных по конфигурации основаниях. Выберите тот вариант, который будет максимально устойчивым и удобным именно для вас.
Обратите внимание на тип сиденья. Оно может быть мягким или жестким, с разным качеством покрытия. Как долго вы планируете сидеть на стуле? Если это место для кратковременного пребывания - можно приобрести модель с жестким сидением - за нею легче ухаживать. Для долгих чаепитий и общения с друзьями лучше выбрать мягкие стулья на них точно будет комфортно сидеть.
Барники изготавливают из пластика, металла, дерева. Обивка может быть кожаной или текстильной. Изделия из кожи проще поддерживать в чистоте, но при выборе материала, в большинстве случаев, лучше ориентироваться на сочетание практичности и соответствия общей интерьерной концепции.
Для максимального комфорта выберите стул с подлокотниками и спинкой. Они могут быть регулируемыми, что позволит удобно расположиться людям с разной комплекцией.
Хорошее решение - купить барник с регулируемой высотой сидения. Такие стулья удобны для людей с разным ростом и идеально подходят для кухни, в которой часто принимают гостей.
Цвет, форма, фактура - все эти параметры подбираются сугубо индивидуально. Посмотрите, какие можно купить товары для дома для составления целостного интерьера кухни - производитель предлагает множество трендовых решений. Современная мебель поможет сделать помещение не просто функциональным, но и красивым.
Источник статьи: Магазин товаров для дома https://homest.com.ua/
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