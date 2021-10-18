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понедельник, 18 октября 2021 16:39

Как выбрать барные стулья для кухни

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Установить барную стойку на кухне - популярное решение последних лет. Такая мебель занимает немного места, помогает зонировать пространство, делает дизайн трендовым. За стойкой можно выпить чашку утреннего кофе, поболтать с друзьями, изучить последние новости с экрана гаджета. Это практично и удобно. Но только в том случае, если за стойкой комфортно сидеть. А для этого необходимо купить барные стулья соответствующей конструкции и подходящего размера. Как их выбрать, ведь на рынке представлено огромное количество вариантов?

  Каким должен быть стул на кухне?
Каким должен быть стул на кухне?

Особенности выбора хорошего барного стула для дома

Самая распространенная ошибка при выборе барной мебели - неправильная высота. Стул может оказаться слишком высоким или очень низким, что существенно скажется на его функциональности и комфорте сидящего человека. Даже если в названии мебели вы увидели слово "барный" это еще не означает, что данная модель подойдет именно вам.

Что важно учесть при подборе? В первую очередь - высоту стойки. Стулья выпускают в нескольких варианта размеров (как и стойки) и эти два предмета обстановки должны стать идеальными дополнениями друг для друга. Стандартов такие изделия не имеют, поэтому максимально важно точно подобрать стул к стойке, а не покупать первый понравившийся по дизайну вариант.

Классическая стойка имеет высоту 110-130 см. Если же она служит продолжением рабочей поверхности, то может быть представлена моделью высотой всего 85-90 см. Стулья к таким стойкам понадобятся разные.

Каким должен быть стул по отношению к столешнице? Его сидение должно располагаться на высоте на 30 см ниже, чем край стойки. Этого расстояния хватит для того, чтобы комфортно разместить ноги человека и не испытывать во время сидения дискомфорт. К стойке 85 см выберите стул, сиденье которого расположено на высоте 55 см, соответственно для более высокой столешницы понадобится и более высокий стул.

Помимо высоту стула стоит обращать внимание и на другие его характеристики:

● тип используемых производителем материалов;
● дизайн;
● функциональность.

Барный стул может быть классическим - он имеет достаточно большую высоту и подходит для взрослых. Убедитесь в том, что предусмотрена подножка - сидеть на высоте без опоры для ног удобно далеко не всем.

Можно купить стулья полубарные - они имеют меньшую высоту и подходят как взрослым, так и детям. Подойдет такая мебель для невысокой стойки, являющейся продолжением рабочей поверхности.

Барный стул может быть размещен на разном количестве опор - есть модели на одной ножке, есть - на трех или четырех, а также на нестандартных по конфигурации основаниях. Выберите тот вариант, который будет максимально устойчивым и удобным именно для вас.

Обратите внимание на тип сиденья. Оно может быть мягким или жестким, с разным качеством покрытия. Как долго вы планируете сидеть на стуле? Если это место для кратковременного пребывания - можно приобрести модель с жестким сидением - за нею легче ухаживать. Для долгих чаепитий и общения с друзьями лучше выбрать мягкие стулья на них точно будет комфортно сидеть.

Барники изготавливают из пластика, металла, дерева. Обивка может быть кожаной или текстильной. Изделия из кожи проще поддерживать в чистоте, но при выборе материала, в большинстве случаев, лучше ориентироваться на сочетание практичности и соответствия общей интерьерной концепции.

Для максимального комфорта выберите стул с подлокотниками и спинкой. Они могут быть регулируемыми, что позволит удобно расположиться людям с разной комплекцией.

Хорошее решение - купить барник с регулируемой высотой сидения. Такие стулья удобны для людей с разным ростом и идеально подходят для кухни, в которой часто принимают гостей.

Цвет, форма, фактура - все эти параметры подбираются сугубо индивидуально. Посмотрите, какие можно купить товары для дома для составления целостного интерьера кухни - производитель предлагает множество трендовых решений. Современная мебель поможет сделать помещение не просто функциональным, но и красивым.

Источник статьи: Магазин товаров для дома https://homest.com.ua/

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