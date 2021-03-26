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пятница, 26 марта 2021 17:55

Как выбрать автомобиль, чтобы не разочароваться

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Покупка автомобиля – актуальная проблема и для жителей крупных мегаполисов, и для обитателей небольших городков и поселков. Но далеко не всегда есть возможность (да и желание) приобретать "железного коня" из салона. На помощь приходят многочисленные доски объявлений и сайты продажи б/у авто, где можно найти вариант на любой вкус и бюджет.

 

Стоит понимать, что покупка подержанного авто – это всегда риск. Редко кто из продавцов готов раскрыть всю правду и представленном лоте и его желание скрыть недостатки автомобиля и выручить за него больше денег вполне понятны. Что делать покупателю? Как выбрать действительно хорошее транспортное средство и не прогадать?

Поиск автомобиля б/у самостоятельно

В первую очередь обозначьте критерии поиска авто, в том числе размер транспортного средства. Сколько человек будет передвигаться на машине, сколько багажа вы планируете перевозить? Если нужен автомобиль только для одного человека и для передвижения по знакомому маршруту – смело приобретайте компактную модель, расходы на содержание которой будут минимальны. Для поездок большой компанией авто понадобится большего размера.

Если вы планируете проводить в дороге много времени, выезжать за город, путешествовать на машине – оптимальным решением станет внедорожник. Такой транспорт не подведет, но и затраты на его содержание не маленькие.

Определившись с общими критериями – размером, мощностью мотора, проходимостью, цветом, можно приступать к более узкому поиску. Определите производителя автомобиля, найдите все допускаемые вами модификации. таким образом удастся составить небольшой список, по которому найти идеальное авто будет проще.

Следующий этап – тщательное изучение предложений, представленных на рынке. Мониторьте наиболее надежные и зарекомендовавшие себя сайты, отслеживайте появление на их страницах интересующих вас моделей. К изучению каждого подходящего объявления подходите предельно внимательно – важно учесть не только общие сведения – возраст авто, пробег, технические характеристики, но и то, как автомобиль хранился, в каком состоянии его кузов, салон, техническая часть. Свяжитесь с продавцом и задайте ему интересующие вас вопросы. Если сомнений в правдивости ответов не возникает – назначайте встречу для осмотра автомобиля.

Что делать во время реальной встречи с авто мечты? Есть несколько важных пунктов:

● детально изучите внешний вид транспорта, толщину краски, соответствие всех зазоров – авто может быть битым, перекрашенным и пр.;
● внимательно изучить состояние салона, водительского места, обратить внимание на приборную панель;
● заглянуть под капот для осмотра на наличие течей и других неисправностей;
● обязательно поднять машину или завезти ее на яму для осмотра снизу.

Еще перед тем, как отправляться на осмотр, проверьте авто по номеру в базах угнанных транспортных средств. При возможности – закажите проверку по vin-коду. Вся та работа потребует немало времени, к тому же, вряд ли вы найдете хороший автомобиль уже с первого просмотра. Стоит быть готовым к тому, что на поиски придется потратить и временные, и энергетические ресурсы, нервы, силы. Получить 100%-ую уверенность в том, что выбранные автомобиль полностью соответствует собранной информации о нем не выйдет.

Поиск авто с помощью автоподбора

Вариант 2 – вы можете заказать подбор авто в Киеве и по Украине у профессионалов компании Motorscout. В этом случае вам необходимо лишь обозначить важные параметры и периодически отслеживать течение поисков. Вы не тратите время и силы, не нервничаете и не ездите по всему городу и за его пределы на осмотры. Специалисты выполняют эту работу за вас, предоставляя ежедневные отчеты. Помимо этого такой подход позволит получить максимальную уверенность в качестве авто – профи знают, где и что искать. Вы покупаете машину, о которой знаете все. Не бойтесь переплатить – специалисты профессионально торгуются, окупая стоимость собственных услуг.

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