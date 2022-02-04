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вторник, 08 февраля 2022 09:30

Как удивить девушку подарком: ТОП 5 лучших подарков для 14 февраля и 8 марта

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  Adrien Lastic, Alive, Amoreane Med
Adrien Lastic, Alive, Amoreane Med

Главные зимние праздники позади, но не время расслабляться! Впереди еще два "подарочных" дня — день святого Валентина и 8 марта. Что бы такого подарить любимой, чтобы приятно удивить ее, надолго запомниться и желательно не разориться? Есть ответ! Мы подобрали 5 вариантов крутых игрушек для взрослых, которые порадуют и романтичных натур и независимых уверенных в себе дам, ведь такой подарок скажет о доверительных отношениях и широких взглядах.

Понравится каждой

Универсальный вариант, который на 100% удовлетворит твою любимую — это вибратор плюс вакуумный стимулятор Alive Midnight Quiver! С одной стороны это вибратор приятной формы с 10 режимами вибрации, а с другой — вакуумный стимулятор для нежных посасываний заветной жемчужины, который также работает в 10 режимах. Автономное управление моторами открывает огромное поле для экспериментов как соло, так и в паре!

Для любительниц пошалить

Если одна из ваших фантазий — эротическое приключение в общественном месте, то идеальным подарком станет смарт-виброяйцо Adrien Lastic Palpitation. Оно надежно удерживается внутри и управляется через приложение на смартфоне, вибрирует в ритме музыки и многое другое. Идеально для вечеринки в бассейне, ведь оно водонепроницаемое! Управлять игрушкой можно и вблизи, и из любой точки мира.

Волшебный вакуум

Твоя девушка уже попробовала вакуумную стимуляцию? Если нет, стань тем самым, кто первым подарит ей это удовольствие! Недорогой вакуумный стимулятор Alive Quiver станет прекрасной первой игрушкой этой серии. Эргономичный и привлекательный, он просто управляется тремя кнопками и дарит фантастические ласки-посасывания! Вакуум от нежного до интенсивного точно впечатлит твою любимую. Кстати, качество материалов здесь не уступает более дорогим моделям.

  Adrien Lastic, Alive, Amoreane Med
Adrien Lastic, Alive, Amoreane Med

Вечно модный кролик

Вибратор-кролик всегда кстати! Первый вибратор-кролик был произведен в Японии в далеком 1983 году, и почти моментально завоевал популярность, ведь он обеспечивал воздействие и снаружи, и изнутри. Даже если у твоей подруги уже есть кролик-другой, обрати внимание на вибратор Alive Caribbean Shine: у него ствол вибрирует, отросток стимулирует клитор вакуумом, а на конце есть невероятный пульсатор для точки G. Сразу 3 эрогенных зоны одним кроликом!

Две в одной

Понравилось и виброяйцо, и вакуумный стимулятор? Бери сразу две игрушки по цене одной! Смарт игрушка Adrien Lastic Inspiration — это виброяйцо + вакуумный стимулятор, можно использовать их одновременно или по одной, по настроению. Приставка "смарт" говорит о том, что управлять игрушками можно со смартфона. Любимая может развлекаться сама, а может отдать управление тебе для возбуждающего эффекта неожиданности!

Не забудь купить лубрикант! Широкая линейка Amoreane Med позволяет подобрать смазку точно по потребностям, будь то нейтральный лубрикант, ароматизированная смазка, смазка с эффектом вибрации и даже ухаживающий лубрикант с фитопланктоном и коллагеном. Вместе с игрушкой из этого списка или любой другой это будет супер подарок, который запомнится надолго!

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Дата
08
февраля

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