Как создать бизнес в сфере бьюти с нуля?

Мечтаете открыть свой салон красоты, но не располагаете нужным стартовым капиталом и опытом управленческой деятельности? В таком случае аренда рабочего кабинета в бьюти-коворкинге может стать прекрасным выходом. Этот вариант подойдет для парикмахера, мастера ногтевого сервиса, лешмейкера, бровиста, косметолога, массажиста, который не хочет устраиваться на работу в салон по трудовому договору. Как выглядит этот вид сотрудничества и какие у него преимущества? Давайте разбираться.

Арендуем рабочий кабинет

Кабинеты GoBeauty Studios – современные коворкинги для бьюти-мастеров со всей необходимой мебелью и оборудованием. Это комфортные помещения со свежим ремонтом, обустроенные специально для деятельности бьюти-мастеров. После заключения договора аренды и внесения оплаты, за специалистом закрепляется индивидуальная студия, которой будет пользоваться только он. Делиться доходом с арендодателем не нужно, все 100% заработка остаются у мастера. Локации находятся в проходных местах, поэтому у всех арендаторов большой поток клиентов. Аренда помещения в GoBeauty Studios – прекрасная возможность продвинуть личный бренд и наработать свою базу клиентов.

Преимущества аренды помещения в GoBeauty Studios

1. Отсутствие расходов на обустройство салона, покупку мебели, оборудования, коммуналку.

Существенная экономия – главный плюс аренды рабочего кабинета. На мастера и так ложится много расходов: покупка инструментов и материалов для работы, дезинфектантов, траты на рекламу, чай и кофе для клиентов, проезд. Любая экономия (разумеется, кроме экономии на качестве услуг и стерилизации инструментов) будет полезна начинающему мастеру. И даже специалисту с именем она будет приятным бонусом.

2. 100% прибыль.

Мастер, работающий по трудовому договору, вне зависимости от региона получает около 35% от заработанных им средств. Предоставление услуг в собственном кабинете позволит получать гораздо большую прибыль. Даже с учетом расходов на аренду помещения, выручка выходит все равно больше.

3. Отсутствие начальства.

Работая на себя, мастер сможет не только поднять свою зарплату, но и избавиться от необходимости подчиняться руководителю и следовать корпоративной культуре. В отличие от сотрудника салона, он сможет сам устанавливать цены и формировать свой график. Кроме того, частный мастер волен выбирать косметические средства, которые он будет использовать в работе.

4. Получение клиентской базы арендатора.

Если до вас этот кабинет арендовал другой мастер, скорее всего его клиенты перейдут к вам. Это объясняется тем, что люди обычно ищут специалиста поблизости к дому или офису и вряд ли будут переезжать вместе с мастером. Также вы можете претендовать на клиентов других предприятий (не вашего профиля), расположенных поблизости – кафе, ателье, танцевальных залов, юридических контор, саун и т. д. Это неплохой старт для начинающего мастера, который не располагает крупными суммами для вложения в раскрутку своего бренда.

Кабинеты GoBeauty Studios – это комфортные помещения со свежим ремонтом, обустроенные специально для деятельности бьюти-мастеров

Стоимость студии в бьюти-коворкинге GoBeauty Studios не сопоставима с арендой салона или кабинета в офисном здании, не имеющим вышеперечисленных преимуществ. А еще, арендуя одну из студий, вы сможете работать под брендом GoBeauty и пользоваться нашим бесплатным приложением для записи клиентов. Сотрудничайте с профессионалами!