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пятница, 05 марта 2021 13:22

Как работает алкотестер?

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Хотите узнать принцип работы алкотестера? Читайте нашу статью и узнайте как работает алкотестер.

В повседневной жизни иногда приходится сталкиваться с проверкой состояния трезвости. Это может произойти на предприятии, где вы работаете, или вас попросят "подуть в трубочку" патрульные дорожной полиции. Даже для себя иногда важно понимать, можно ли садиться за руль автомобиля, если вы не так давно пили? Во всех случаях используется специальный прибор, который носит название алкотестер.

  Какой принцип действия алкотестера?
Какой принцип действия алкотестера?

Давайте рассмотрим, как работает алкометр, а также какой принцип работы электронного алкотестера у разных моделей в зависимости от установленного в них датчика.

Виды алкотестеров

Можно разделить существующие модели алкометров на две группы:

• стационарного исполнения;
• портативные приборы.

При этом они могут иметь разные способы регистрации паров этанола в воздухе, который выдыхает человек. В этом случае цена и параметры зависят от того, если взять конкретный алкотестер, как работает его датчик. Здесь можно выделить принцип работы алкотестера в зависимости от типа сенсора:

• полупроводниковый;
• электрохимический;
• фотометрический или инфракрасный.

Первый полупроводниковый имеет самую лучшую цену, но низкую производительность и уменьшающуюся точность при проведении нескольких замеров подряд. Он применяется для персональных алкометров чаще всего.

  Какой принцип действия алкотестера?
Какой принцип действия алкотестера?

Алкотестер электрохимический принцип работы имеет более стабильный, что дает возможность использовать его в профессиональных приборах. Здесь на лицо высокая производительность, отсутствие потери точности при нескольких замерах подряд, а также довольно высокая цена.

Инфракрасный или фотометрический алкометр устройство и принцип работы имеет сильно отличающиеся от предыдущих двух вариантов. Он строго избирателен к этиловому спирту и имеет очень высокую точность. Однако такие приборы имеют два недостатка: очень высокую цену и возможность штатно работать только в идеальных, строго лабораторных условиях.

Принцип работы алкотестера

Как работает алкотестер? Технически забор пробы выглядит так:

• через мундштук, а только так можно говорить о хорошей точности измерения, человек дует и наполняет камеру прибора;
• если он пытается обмануть, то прибор не даст ему это сделать и замер не состоится, воздух в камеру должен поступать под давлением;
• после наполнения камеры она закрывается обратным клапаном, препятствуя резкому вдыханию исследуемого воздуха человеком;
• проводится анализ состава воздушной смеси;
• чувствительный к парам этанола датчик выявляет их с указанной в паспорте прибора точностью;
• результат отображается на дисплее.

Принцип действия алкотестера может отличаться, но общий механизм будет таким, как описан выше.

  Какой принцип действия алкотестера?
Какой принцип действия алкотестера?

Точность показаний и калибровка

За точностью показаний алкометра необходимо следить. Если вы используете прибор в официальных целях, то он обязательно и своевременно должен проходить калибровку и поверку. На основании правильной и настроенной в лаборатории работы прибора выдается официальный документ, подтверждающий точность его результатов.

Такой документ дает право использовать показания алкотестера в юридических целях. Стандартный межповерочный интервал для профессиональных моделей составляет 12 месяцев.

Заключение

Если вы хотите алкометр использовать для себя, то вам бюджетной модели будет достаточно. Главное эксплуатировать ее в штатном режиме, рекомендованном производителем. К таким приборам можно отнести полупроводниковые алкотестеры, которые имеют серьезные ограничения на количество замеров в день (1-2, максимум до 5-ти).

Для предприятий и работы государственных органов необходимы производительные алкометры, тут подойдут только профессиональные модели. В подавляющем большинстве случаев это будут электрохимические стационарные или портативные алкотестеры.

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