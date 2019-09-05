Как проверить и исправить кредитную историю в 2019 году

Несколько советов, как исправить кредитную историю. Фото: Monobank

Пара просрочек по кредитам 5-летней давности не предоставляет никакого дискомфорта, пока опять не приходится обращаться за деньгами. Бывшим должникам банки отказывают в новых кредитах, а если и соглашаются их выдавать – то под высокие проценты и большие первые взносы; некоторые работодатели также предпочитают не связываться с недобросовестными плательщиками.

Всему виной плохая кредитная история, которая содержит информацию обо всех взятых кредитах и том, вовремя ли они погашались. Такая информация есть на каждого, кто хотя бы раз брал деньги у финансового учреждения – либо рассрочку у банка, либо онлайн-кредит в МФО.

Если кредитная история испорчена, но вы и в дальнейшем планируете использовать займы – лучше приложить усилия, чтобы ее исправить. Далее разбираемся, кто и что может испортить кредитную историю и как ее исправить.

Кто может испортить кредитную историю

Несерьезный заемщик

Чаще всего в порче кредитной истории виноват сам заемщик – из-за своей невнимательности или несерьезного отношения. Длительные просрочки по старым кредитам, непогашенная задолженность или большое количество одновременно взятых займов – все это составляющие плохой кредитной истории в понимании банков.

Банк

Редко, но кредитная история может испортиться и по вине банковского учреждения – из-за сбоя при обмене данными или невнимательного сотрудника, который допустил ошибку в документах.

Мошенники

Потенциальной жертвой мошенников может стать каждый, кто передавал свои персональные данные третьим лицам. Один из громких случаев мошенничества с кредитными деньгами в Украине произошел в 2018 году: тогда от действий злоумышленников пострадали более тысячи украинских предпринимателей, на которых оформили кредиты.

Как проверить кредитную историю

Согласно законодательству, каждый гражданин Украины может проверить свою кредитную историю бесплатно один раз в год. Все последующие обращения в течение года будут платными – от 25 до 50 гривен, в зависимости от бюро кредитной истории.

По данным сайта Minfin.com.ua, в Украине исправно работает четыре бюро:

• Украинское бюро кредитных историй;

• Первое всеукраинское бюро кредитных историй;

• Международное бюро кредитных историй;

• Украинское кредитное бюро.

Информация о каждом погашенном кредите хранится в течение 10 лет, о задолженностях – неограниченное время. Надеяться на то, что со временем кредитная история сама очистится, не стоит.

Как исправить кредитную историю

Есть три способа исправить кредитную историю – они зависят от того, как именно КИ была испорчена.

1. Взять новый кредит и своевременно его выплатить. Исправить испорченную кредитную историю может только хорошая новая. Но сделать это довольно непросто: чаще всего банки отказывают в выдаче кредитов клиентам с плохой кредитной историей, так как видят в этом большие риски. Если вам отказывают все банки, вы можете обратиться в МФО – зачастую микрофинансовые организации более лояльны, потому выдают кредиты даже клиентам с задолженностями.

2. Обратиться в полицию и указать на мошенничество с вашими данными. Вы не обязаны выплачивать долги по кредитам, которые на вас оформили мошенники. Если вы заметили в истории кредиты, к которым не могли быть причастны – необходимо уведомить правоохранительные органы. Это поможет в дальнейшем, если банк или МФО будут предъявлять к вам претензии.

3. Обратиться в бюро кредитной истории, чтобы исправить ошибки в документах. Напишите в бюро заявление о недостоверности данных в кредитной истории, предоставив копии документов, которые это подтверждают. Бюро обратится в банк, который уточнит информацию в течение 15 рабочих дней.

Не оставляйте долги по кредитам, серьезно относитесь к выплатам даже небольших займов, проверяйте кредитную историю хотя бы раз в год – и тогда банки с радостью будут предлагать вам свои услуги с выгодными условиями.