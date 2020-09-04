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пятница, 04 сентября 2020 17:12

Как правильно выбрать черепицу

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Керамическую черепицу издавна используют для покрытия крыш. Чаще всего ее берут для строительства частных загородных домов.

Керамочерепицу изготавливают из глины, которую прессуют в специальных устройствах или формируют глиняную ленту и разрезают на маленькие части. Затем заготовки высушивают и выпекают в печи при температуре выше 1000°С.

Компания Terracot предлагает керамическую черепицу от немецкого бренда Nelskamp. Каждую пластину проверяют эксперты и отсеивают недостаточно качественные изделия.

Автор: Terracot
 

Преимущества черепицы

Если черепица покрыта глазурью, то на ней не растет мох и меньше задерживается грязь. На глазури особым образом преломляется свет, это придает крыше красивый вид.

Благодаря пористости глины, черепица обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Керамическая черепица не притягивает молнии. Она отличается очень долгим сроком службы. Даже столетняя черепица прекрасно выполняет свою работу.

Среди строителей существует миф, что керамическая черепица очень тяжелая. И поэтому может оказывать сильнее давление на здание.

На самом деле, вес конструкции получится даже легче, потому что не требуется обшивка крыши досками.

Толщина и вес керамической черепицы – это ее преимущество. Она не прогибается, по ней можно спокойно ходить, не боится сильного ветра. Имеет превосходную звукоизоляцию, поглощает шум дождя и ветра.

Автор: Terracot
 

Какую керамическую черепицу выбрать

Натурально-красная и черная черепица – универсальна. Подходят для оштукатуренных фасадов любых цветов. По другим видам нужно советоваться с консультантами.

Специалисты компании Terracot советуют: если фасад дома облицован клинкерным кирпичом или плиткой, то стоит придерживаться серых или черных тонов черепицы. Чтобы не создать у прохожих впечатление, что ваш дом является одним большим кирпичом.

С глазурованной черепицей хорошо сочетается дерево. Если у вас деревянный дом и вы планируете красить его в темные тона, выбирайте черепицу светлых тонов или натурально-красную.

При большом скате, дизайнеры советуют использовать более сложную форму черепицы.

Поэтому, если вы все еще колеблетесь, сделайте лучший выбор - керамическая черепица Nelskamp. Этот кровельный материал полностью натуральный. При изготовлении используется только глина, без химических примесей. А для придания цвета и оттенков применяются природные красители.

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04
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