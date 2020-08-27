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суббота, 16 января 2021 15:55

Как правильно подбирать модульные и пластиковые емкости для различных веществ: секреты профессионалов

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Компания Green Era делает емкости из пластика, ПВХ ткани, нержавеющей стали. Технологическое преимущество пластиковых баков заключается в бесшовном изготовлении, в результате которого производятся ротоформированные баки с определенной шириной стенок, повышающие прочность и срок эксплуатации. Монолитная конструкция снижает вероятность появления трещин. Есть возможность создания изделий любой формы, объема, с различной толщиной стенок на выбор заказчика. Многофункциональность хранения как пищевых, так и технических жидкостей с защитой от прямого попадания солнечных лучей.

Выделяют 7 видов емкостей: вертикальные, горизонтальные, для душа, для транспортировки, квадратные, септик и в обрешетке. Ниже представлены пластиковые емкости для воды и модульные емкости.

Пластиковые резервуары.

Преимущества:

  • Легкий вес.
  • Постоянность физической формы и химического свойства.
  • Устойчивость к коррозии к ультрафиолетовым лучам.
  • Высококлассная краска и глянцевая поверхность.
  • 170 разных дизайнов и названий с вместимостью до 20000 литров.
  • Возможность установки дополнительного оборудования.
  • Двухслойные и трехслойные емкости менее склонны к цветению. Наружный слой синего или зеленого цвета. Внутренний слой имеет белый или светло-синий цвет (пищевой). Каждая емкость производится из полиэтилена.
  • Вертикальные и горизонтальные виды емкостей имеют зеленый цвет. Их используют в сельском хозяйстве.

Пластмассовые баки, емкости и резервуары для воды

Бывают стационарными и транспортировочными. По форме выделяются прямоугольные, цилиндрические, квадратные и круглые. Квадратные и прямоугольные варианты эффективнее всего занимают пространство.

Стационарные пластмассовые баки

  1. Монтаж и обслуживание уличного надземного бака требует минимум подготовительных работ для установки. Его размер ограничивается территорией земельного участка. Недостаток: необходимости поддержки оптимальной температуры жидкости, а также зависимость от условий окружающей среды.
  2. Монтаж уличный подземный не занимает площадь участка, требует меньше затрат на обогрев жидкости и удобен при хранении взрывчатых, легко воспламеняемых жидкостей. Однако в грунтах с повышенной влажностью и подвижностью установка может быть недопустимой.
  3. Установка емкости в помещении не требует специальной подготовки к монтажу. Обеспечивает долговечность конструкции, дает возможность объединить емкость в единую систему с другими элементами производства. Но есть сложность в установке в помещении.
  Компания Green Era делает емкости из пластика, ПВХ ткани, нержавеющей стали
Компания Green Era делает емкости из пластика, ПВХ ткани, нержавеющей стали

Транспортировочные баки

Емкости для транспортировки имеют две основные разновидности: пластмассовые бочки для воды и большие емкости.

  1. Пластмассовая бочка представляет собой емкость для воды небольшого размера, которая может компактно располагаться в багажнике или прицепе автомобиля.
  • Баки цилиндрической или округленной формы неплотно прилегают друг к другу, поэтому теряется часть пространства.
  • Перед каждой поездкой тары необходимо надежно фиксировать.
  1. Емкость для монтажа на транспортное средство – это резервуар, который монтируется на кузове автомобиля, или же на прицеп (телегу).
  • Ограничение: форма подгоняется под определенный тип транспортного средства.

Модульные емкости до 5000 м3

  Компания Green Era изготовляет емкости до 5000 м3
Компания Green Era изготовляет емкости до 5000 м3

Модульная емкость содержит в себе крепление из гофрированной оцинкованной стали, который предоставляет крепкость емкости, а также пластмассовая вставка из полипропилена, который отделяет металлическую часть от контакта с жидкостью.

Отличительными особенностями использования модульных сборных емкостей (подробней тут) является сфера выращивания рыбы, хранения сточных вод и область обслуживания бассейнов. В остальном модульные емкости также предназначены для хранения пищевых и технических жидкостей.

Технология возведения модульных емкостей

Технология предоставляет возможность спроектировать конструкции от 16 до 4 тысяч м3. С использованием геомембраны образуется непроницаемый слой, который обеспечивает защиту металла от контакта с жидкостью и преждевременного окисления.

Для придания отдельных тех. качеств, использования в условиях зимнего периода, используют утеплители из минваты.

В среднем срок службы составляет 50 лет. Гарантия всегда до 5 лет.

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