Как правильно подбирать модульные и пластиковые емкости для различных веществ: секреты профессионалов

Компания Green Era делает емкости из пластика, ПВХ ткани, нержавеющей стали. Технологическое преимущество пластиковых баков заключается в бесшовном изготовлении, в результате которого производятся ротоформированные баки с определенной шириной стенок, повышающие прочность и срок эксплуатации. Монолитная конструкция снижает вероятность появления трещин. Есть возможность создания изделий любой формы, объема, с различной толщиной стенок на выбор заказчика. Многофункциональность хранения как пищевых, так и технических жидкостей с защитой от прямого попадания солнечных лучей.

Выделяют 7 видов емкостей: вертикальные, горизонтальные, для душа, для транспортировки, квадратные, септик и в обрешетке. Ниже представлены пластиковые емкости для воды и модульные емкости.

Пластиковые резервуары.

Преимущества:

Легкий вес.

Постоянность физической формы и химического свойства.

Устойчивость к коррозии к ультрафиолетовым лучам.

Высококлассная краска и глянцевая поверхность.

170 разных дизайнов и названий с вместимостью до 20000 литров.

Возможность установки дополнительного оборудования.

Двухслойные и трехслойные емкости менее склонны к цветению. Наружный слой синего или зеленого цвета. Внутренний слой имеет белый или светло-синий цвет (пищевой). Каждая емкость производится из полиэтилена.

Вертикальные и горизонтальные виды емкостей имеют зеленый цвет. Их используют в сельском хозяйстве.

Пластмассовые баки, емкости и резервуары для воды

Бывают стационарными и транспортировочными. По форме выделяются прямоугольные, цилиндрические, квадратные и круглые. Квадратные и прямоугольные варианты эффективнее всего занимают пространство.

Стационарные пластмассовые баки

Монтаж и обслуживание уличного надземного бака требует минимум подготовительных работ для установки. Его размер ограничивается территорией земельного участка. Недостаток: необходимости поддержки оптимальной температуры жидкости, а также зависимость от условий окружающей среды. Монтаж уличный подземный не занимает площадь участка, требует меньше затрат на обогрев жидкости и удобен при хранении взрывчатых, легко воспламеняемых жидкостей. Однако в грунтах с повышенной влажностью и подвижностью установка может быть недопустимой. Установка емкости в помещении не требует специальной подготовки к монтажу. Обеспечивает долговечность конструкции, дает возможность объединить емкость в единую систему с другими элементами производства. Но есть сложность в установке в помещении.

Компания Green Era делает емкости из пластика, ПВХ ткани, нержавеющей стали

Транспортировочные баки

Емкости для транспортировки имеют две основные разновидности: пластмассовые бочки для воды и большие емкости.

Пластмассовая бочка представляет собой емкость для воды небольшого размера, которая может компактно располагаться в багажнике или прицепе автомобиля.

Баки цилиндрической или округленной формы неплотно прилегают друг к другу, поэтому теряется часть пространства.

Перед каждой поездкой тары необходимо надежно фиксировать.

Емкость для монтажа на транспортное средство – это резервуар, который монтируется на кузове автомобиля, или же на прицеп (телегу).

Ограничение: форма подгоняется под определенный тип транспортного средства.

Модульные емкости до 5000 м3

Компания Green Era изготовляет емкости до 5000 м3

Модульная емкость содержит в себе крепление из гофрированной оцинкованной стали, который предоставляет крепкость емкости, а также пластмассовая вставка из полипропилена, который отделяет металлическую часть от контакта с жидкостью.

Отличительными особенностями использования модульных сборных емкостей (подробней тут) является сфера выращивания рыбы, хранения сточных вод и область обслуживания бассейнов. В остальном модульные емкости также предназначены для хранения пищевых и технических жидкостей.

Технология возведения модульных емкостей

Технология предоставляет возможность спроектировать конструкции от 16 до 4 тысяч м3. С использованием геомембраны образуется непроницаемый слой, который обеспечивает защиту металла от контакта с жидкостью и преждевременного окисления.

Для придания отдельных тех. качеств, использования в условиях зимнего периода, используют утеплители из минваты.

В среднем срок службы составляет 50 лет. Гарантия всегда до 5 лет.