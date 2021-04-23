Как позаботиться об экологии и превратить мусор в деньги

Мусор - это одна из самых актуальных проблем человечества. У каждого дома накапливается огромное количество хлама: старые газеты и журналы, пакеты с пакетами, пустые бутылки, металлические отходы и тому подобное. Наша страна постепенно превращается в свалку Европы. Один человек за год выбрасывает до 400 кг такого мусора, поэтому ежегодно его накапливается до 50 млрд куб / м. По прогнозам зарубежных и отечественных специалистов, экологическая ситуация в Украине приближается к критической.

Пустые бутылки, банки, металл, бумага - сдается в пункты приема

Вот почему такие отходы лучше не выбрасывать, а уничтожать путем утилизации. В этом убеждены специалисты компании Макулатура kiev.ua. Уже 15 лет они осуществляют быстрый прием металлолома в Киеве - собирают металл, пластик и бумагу для переработки.

Проблема в том, что отходы долго разлагаются. Например, глянцевые журналы разлагаются до 5 лет, пакет из полиэтилена - 10-20 лет, изделия из синтетических материалов - 30-40 лет, консервная жестянка - 500 лет, стекло -1000.

Пластик, что разложился в почве, попадает в подземные воды и реки. Их поглощают животные и рыба. Затем вредные вещества отравляют и наш организм. Как чужеродное вещество он не усваивается, а накапливается. Пластик в организме может разрушать клетки через его окисления и как следствие может привести к хроническим воспалениям.

За рубежом действует принцип "чем меньше, тем лучше". То, что мы выбрасываем, иногда можно повторно использовать, а за кое-что - получить неплохие деньги. Пустые бутылки, банки, металл, бумага - сдается в пункты приема. Так за 10 кг бумаги легко заработаете около 50 грн, пластика - 70 грн, металла 60 грн, в зависимости от вида.

Пустые бутылки, банки, металл, бумага - сдается в пункты приема

При правильном сжигании отходов можно получить большую пользу: горячую воду или водяной пар, электроэнергию и тепло за счет работы водяного пара. Металлические отходы можно переработать и сэкономить на изготовлении новых деталей.

Поэтому начинать очистку экологии нужно с себя и уже сегодня. Сдать остатки любых металлов, макулатуру, пластик можно в Киеве компании Макулатура.kiev.ua. Она организовывает пункты приема, а также предоставляет дополнительные комплексные услуги, в частности выездной прием металлолома, демонтаж, а также бесплатную помощь грузчиков. При этом Макулатура.kiev.ua постоянно следят за ценами на рынке, поэтому предлагают клиентам выгодные условия сотрудничества.

"Мы решим вопрос с оперативным вывозом макулатуры, пластика или металла и готовы заплатить за это хорошие деньги. Вам не придется тратить время на поиск грузчиков и компании по переработке бумаги, чтобы избавиться от отходов. Все это мы возьмем на себя ", - уверяют специалисты.

Пустые бутылки, банки, металл, бумага - сдается в пункты приема

Подробнее ознакомиться с ценами и услугами можно на сайте компании Макулатура kiev.ua или по телефону 096-477-20-80. Лично посетить компанию можно по адресу г. Киев, Коростенский 31. Работники фирмы обязательно подробно проконсультируют и помогут в решении проблем со сдачей лома.