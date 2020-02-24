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вторник, 25 февраля 2020 10:29

Как похудеть и не набрать вес снова: советы диетолога

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Процесс похудения редко бывает приятным, ведь приходится ограничивать себя, отказаться от любимых продуктов, заниматься спортом. И очень обидно, если после стольких усилий вес возвращается.

 

Чтобы этого избежать, диетолог и медицинский блогер Борис Скачко советует не худеть по экстремальных диетах:

"Не надо доверять диетам из интернета. Это не даст никакого результата, только ухудшит здоровье и даже может приведет к смерти. Выбирая диету, смотрят, какая больше всего сожжет килограммов за короткий срок. Это ошибка. Нормально худеть на 1-2 килограмма в неделю, не больше. Это значит, что организм сжигает жир, а не теряет воду, следовательно вес не вернется снова. Можно пойти в баню, пропотеть и избавиться от пары килограммов, но это не означает, что вы похудели. И эти экстремальные диеты работают точно так же. Человек обезвоживается, резко худеет, а потом болеет, потому что никто не следит за медицинскими показателями организма".

Чтобы избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья стоит обратиться к специалистам. Они подбирают способ похудения отдельно каждому клиенту.

"Похудение - это очень индивидуальный процесс. Следует учитывать пол, возраст, степень ожирения и заболевания, которыми страдает человек. Методы похудения у женщин и мужчин очень отличаются. Мужчине достаточно правильно питаться для физической активности и заниматься спортом. Это будет способствовать снижению веса и наращиванию мягких мышц. Женщинам гораздо сложнее. С помощью спорта будут не худеть, а стареть, потому что очень обезвоживаются. Им лучше выбрать правильный режим и рацион питания. Тогда дела пойдут удачно. Однако и не всем мужчинам подойдет спорт. Здесь стоит пройти зеркальный тест: посмотреть в зеркало, если грудные мышцы не увеличена как женские - может идти в спортзал. Если же наоборот, то биохимический возраст у такого мужчины тоже как и у женщины. Имеет грубое изменение обмена веществ. Это генетическое. И ему следует худеть с помощью диеты, а не физических нагрузок", - объясняет Скачко.

Параллельно с диетами часто принимают различные диетические добавки. Специалисты фармацевтической фабрики "Виола" советуют выбирать фиточай на травах "Фитовиол".

 

"Чай не является панацеей и только от него вес не уйдет. Но в комплексе с диетами он ускорит процесс похудения без вреда для здоровья. "Фитовиол" способствует нормализации обмена веществ и улучшает пищеварение. Обеспечит организм полезными веществами. В его состав входят натуральные травы, суданская роза, которая способствует нормализации обмена веществ и выводит токсины и шлаки из организма, кусочки лимона и ананаса, которые являются идеальными союзниками для уменьшения лишних килограммов. Это делает вкус еще более приятным. "Фитовиол" разработан фармацевтами. Изготовлен по всем требованиям производства, с контролем качества сырья и доли действующего вещества в готовой продукции", - говорит специалист компании "Виола" Никита Таран.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ТУ У 10.8-01973472-006:2016

Автор: Анна Орел
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