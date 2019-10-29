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среда, 30 октября 2019 12:45

Как подобрать длину цепочки для своей второй половинки

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Украшения на шею – один из самых популярных презентов для любимого человека. Цепочки, шнурки, подвески дарят по случаю и без него, ориентируясь при выборе дизайна ювелирного украшения на вкус и пристрастия получателя. А вот размер цепочки подобрать не так легко – ведь мало кто из вторых "половинок" знает в сантиметрах обхват шеи любимого.

Если подарок – секрет, о покупке которого рассказывать не хочется, то сделать необходимые замеры можно используя уже имеющееся украшение (цепочку, колье, ожерелье). Тем более, в продаже присутствуют золотые и серебряные цепочки в нескольких вариантах – от очень коротких, которые носят как чокеры, до длинных, которые можно носить в разных вариациях.

 

Как подобрать украшение по длине

Длина цепочек, как мы уже упоминали, может быть разной. В зависимости от ее параметров украшения классифицируют на несколько крупных групп:

● Коллар – длина 35 см. Короткое украшение в обхват шеи. Такие цепочки чаще всего дарят детям или юным девушкам. Лучше всего смотрится коллар в комплекте с одеждой с открытым небольшим вырезом в области ключиц.

● Принцесса – длина цепочки 45 см. Это универсальная длина цепочки, благодаря чему ювелирное изделие гармонично смотрится с любыми вырезами и разными формами воротничков. "Принцесса" подойдет и для вечернего, и для дневного повседневного образа.

● Матинэ – длина 55 см. Изделие стандартной длины немногим ниже ключиц. Такую цепочку стоит выбрать, если нет точных сведений о предпочтении получателя подарка. Это и мужской, и женский вариант классической длины цепочки.

● Опера – длина цепочки 70–90 см. Такое украшение располагается ниже уровня груди, но не достигает талии. Такие цепочки чаще всего носят в 2 оборота вокруг шеи.

● Роуп – длина 112–190 см позволяет сделать несколько оборотов цепочки вокруг шеи, создавая многоярусное украшение. Можно носить как в вырезе одежды, так и поверх нее.

Для женщин оптимальный вариант цепочки – 40–50 см. Для мужчин – 50–60 см.

При выборе длины цепочки для своей второй половинки следует учесть важный фактор – привычный гардероб адресата подарка. Приобретение изделия под шею не будет актуальным, если любимый человек предпочитает носить водолазки с высоким горлом. Любители ярких пестрых одежд не оценят тонкую длинную цепочку, которая затеряется на фоне расцветки большей части гардероба. Вариантов много – главное, учесть все возможные нюансы до того, как будет сделан окончательный выбор.

Присмотритесь к тем украшениям, которые уже есть у человека и которые он носит с удовольствием. Прислушайтесь к пожеланиям и случайно выраженным мыслям. Возможно, ваша половинка мечтает разнообразить коллекцию и примерить цепочку непривычной для себя длины или, наоборот, не приемлет новшеств.

Руководствуйтесь простым правилом. Обладателям короткой широкой шеи лучше подарить изделие стандартной длины до ключиц. Длинную худую шею, наоборот, украсит небольшая цепочка или украшение в несколько обхватов. Учтите рост получателя – высоким людям больше подходят длинные цепочки, а низким – классические варианты. Дамам в возрасте следует сместить акцент с зоны ключиц немного ниже, к области декольте, поэтому выбирайте цепочку удлиненную.

Если вы покупаете цепочку под кулон – учтите, что подвеска оттянет изделие вниз, поэтому длину можно подобрать несколько меньшую, чем та, которая понадобится для ношения без кулона. Посетив магазин ювелирных украшений обязательно вспомните о возрасте, типе фигуры, росте, предпочтениях любимого человека. И подарок точно окажется "к месту".

silvers.in.ua
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Дата
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