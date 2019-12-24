Как почистить стиральную машину домашними средствами

Своевременный уход за стиралкой – гарантия продолжительной эксплуатации аппаратных узлов. Совершенно необязательно тратиться на дорогостоящие чистящие порошки. Их можно заменить домашними средствами. Кстати, решить проблему выбора розетки для стиральной машины поможет наша инструкция - gayka.com.ua.
А сейчас подробно рассмотрим, как проводится чистка ключевых комплектующих.
Чистка барабана и манжеты стиральной машины
Со временем в барабане скапливаются частицы грязи и остатки воды. Стиралка начинает издавать неприятный запах, а на резиновом уплотнителе появляются черные пятна. Проблема с запахом решается путем запуска холостого цикла стирки с предварительным добавлением лимонки.
Очистка уплотнителя осуществляется вручную. Аккуратно раздвиньте складки манжеты, и вымойте резинку по окружности. Для этого используйте обыкновенную губку, смоченную в мыльном растворе. Если на уплотнителе появилась плесень, тогда сделайте раствор медного купороса. Альтернативный вариант – чистящая паста, приготовленная из воды и соды в пропорции 1:1.
Способы очистки системы слива стиральной машины
Фильтры стиралки забиваются различным мусором, чем провоцируют неприятный запах. Чистить их нужно с периодичностью раз в 3 месяца. Чтобы извлечь фильтр, выкручивайте его против часовой стрелки. Промойте деталь под проточной водой, предварительно достав из нее скопившийся мусор.
Для промывки шланга, слейте оставшуюся воду, а потом отсоедините его от сифона и канализационной трубы. Процедура снятия детали зависит от производителя стиральной машины. Компании Аристон, Вирпул, Самсунг, Индезит выпускают устройства, у которых шланг снизу. Чтобы извлечь его нужно положить агрегат на пол, демонтировать нижнюю часть корпуса, извлечь фильтр, и пассатижами разжать хомут.
В стиралках Zanussi и Electrolux крепление сливного шланга расположено в задней части. Прочистить дренажный шланг можно с помощью троса, к которому необходимо прикрепить небольшую щеточку.
Как очистить отсек для порошка?
Внутренние стенки емкости для порошка постепенно желтеют, начинают плесневеть. Происходит это из-за низкого качества воды. Очистка кюветки проводится следующим образом:
1. Извлеките кюветку и отсек для кондиционера.
2. Заплесневелые участки протрите содой или чистящим средством, в состав которого входит хлор.
3. Промойте очищенные элементы стиральной машины под проточной водой.
4. В небольшую емкость добавьте лимонную кислоту. Одного пакета будет достаточно.
5. Добавляем горячую воду, а потом заливаем кюветку раствором.
6. Спустя несколько часов удаляем остатки налета обычной губкой.
Раствор горячей воды с лимонной кислотой можно заменить раствором уксуса и соды.
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