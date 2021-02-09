Как карантин повлиял на сферу услуг и доставку

Компания Foodex24 предлагает доставку продуктов на дом с максимальным уровнем комфорта

2020 год стал для всех совершенной неожиданностью. Апофеозом всего происходящего стал глобальный карантин, который пришел в нашу с вами жизнь вместе с пандемией COVID-19. Жесткие карантинные меры коснулись не только простых людей, но так же малый и средний бизнес. Покупатели столкнулись с необходимостью хоть как-то выбираться из дома для того, чтобы приобрести предметы первой необходимости, а реселлеры решили усовершенствовать процедуру доставки своих товаров. И в этом не было бы совершенно ничего необычного, если бы люди не столкнулись с новым для себя явлением - доставкой продуктов питания, что раньше представить было достаточно сложно.

Подавляющее большинство продавцов задали себе вполне логичный вопрос: "если потребитель спокойно относится к тому, чтобы заказать доставку приготовленного блюда, то что ему мешает сделать тоже самое с продуктами питания?". И все признали, что сама идея действительно хороша. Однако стоит заметить, что наибольшей сложностью во всей этой истории стал принцип реализации услуги. Пока одни организации пытались переизобрести велосипед, другие попросту взяли за основу опыт предыдущих лет и адаптировали сервис под необходимые требования потребителей.

Ярче всех с задачей справилась компания Foodex24, чья доставка продуктов на дом показала максимальный уровень комфорта. Покупателя избавили от сложностей многоступенчатой регистрации, неудобной навигации и необходимости бронировать те, или иные продукты питания. В то время, как у подавляющего большинства магазинов добавленный в корзину товар мог попросту отсутствовать в наличии (о чем пользователя ставили в известность уже в телефонном режиме, во время подтверждения заказа), в Foodex24 происходит автоматизированная процедура сортировки товаров и каждый потребитель отлично понимал, что он может купить, а чего нет в наличии. И это лишь малая часть огромного списка преимущественных факторов.

У проекта огромное количество положительных отзывов как от простых пользователей, так и от профильных специалистов. Компания не просто предоставляет сервис высочайшего качества, она сделала куда больше. В один момент пользователи оценили невероятное удобство от доставки продуктов на дом. И речь тут шла уже не о выборе курьерской организации, а о самом явлении, изменившем восприятие покупателя.