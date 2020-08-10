Как избавиться от тараканов в квартире и какое средство купить лучше?

Сегодня, как избавиться от тараканов в квартире расскажет специалист по борьбе с тараканами Ващенко Сергей.
С каждым годом жителям Украины все трудней и трудней справляться с рыжими нахлебниками. Самые проблемные популяции рыжего таракана сосредоточены в городах мегаполисах: Киев, Львов и Одесса, судя по отзывам покупателей средств истребления. Видимо, для тараканов оказались чрезвычайно благоприятными условия современных городов: тепло и относительно влажно внутри домов, постоянная обеспеченность пищей, укрытиями и водой!
"Наиболее удобным и действенным средством для уничтожения тараканов в квартире является спрей Биопротектор без цвета и запаха. Наши шестикратные испытания в квартирах подтверждают заявленное качество препарата, как и подавляющее большинство покупателей характеризуют его как эффективное средство", - подчеркнул Ващенко Сергей.
Купить средство от тараканов Биопротектор можно в Киеве в интернет-магазине www.muhoboika.com.ua с доставкой в ваш город.
Ниже перечислены наиболее популярные и рекламируемые формы средств способных регулировать численность синантропных тараканов, которые по-прежнему пользуются спросом:
• Гель в шприце, тубе, тюбике.
• Ловушки от тараканов, тот же гель только в контейнере!
• Аэрозоль в баллончике.
• Мелки.
• Порошки
Народные средства от тараканов
• Борная кислота с яйцом или картофелем.
Регулярное использование традиционных, морально устаревших бытовых средств привело к возникновению у синантропных тараканов переносимости к средствам их подавления. Чтобы выйти из подобной ситуации необходимо постоянно консультироваться со специалистами относительно приспособляемости прусаков к тому или иному средству.
"Старые приемы борьбы с тараканами в квартире в большинстве случаев однообразны и малоэффективны. Если вы в этом убедились на личном опыте и избавиться от тараканов кажется маловероятным – позвоните, решение всегда есть", - резюмировал дезинфектолог.
Ващенко Сергей, Специалист по борьбе с проблемными биологическими видами в интернет-магазине Мухобойка
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