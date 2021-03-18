Как быстро и качественно навести порядок в доме

 
Ексклюзивы
1/5
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 504
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 369
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 558
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 783
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 315
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 729
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 783
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1089
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 333
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 828
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 243
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 369
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 783
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 315
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7 Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 378
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
пятница, 26 марта 2021 09:30

Как быстро и качественно навести порядок в доме

  Комментировать
  Компания "Уборка 24" нацелена на проявление полного профессионализма при работе
Компания "Уборка 24" нацелена на проявление полного профессионализма при работе

Уборка квартиры от компании "Уборка 24" освободит от этого занятия ваше время, что в свою очередь даcт возможность потратить его на рабочие будни или приятный выходной день. Часто бывает так, что уборка припадает именно на выходной день, и это в большинстве случаев огорчает и оставляет свой неприятный след на долгожданных выходных. Однако убирать – надо, ведь без регулярной уборки квартира или дом превращается в захламленное окружающее пространство, в котором нет места для хорошей продуктивной жизни, а всё потому, что чистота, окружающая вас, серьёзно влияет на мироощущение и в целом настроение.

Поэтому если вам нужна качественная уборка квартир, то самое время перейти на сайт компании "Уборка 24". Компания даёт гарантии, они нацелены на проявление полного профессионализма при работе, ведь гарантия гласит, что:

● Если после уборки команды специалистов компании "Уборка 24" вы остались недовольны результатом и у вас на это будут объективные и наглядные причины, то мы все исправим совершенно бесплатно и сделаем всё ещё лучше.

● Также гарантия затрагивает и имущество заказчиков, а всё потому, что мы очень ответственно к этому относимся. И если по какой-то случайности во время уборки произойдет неприятный инцидент, наша компания готова всё компенсировать за свой счёт.

Также при заказе уборки от компании "Уборка 24" вы можете дополнительно выбрать интересующие вас услуги по уборке, о которых можно узнать подробнее, перейдя на сайт компании. Также на сайте есть вся информация относительно уборки и всего что её касается, поэтому прямо сейчас у вас есть возможность уделить отдыху на выходных намного больше времени и передать уборку в руки профессионалам.

Озонирование воздуха от компании "Уборка 24"

Озонирование воздуха в наше нестабильное вирусное время - очень полезная опция при уборке, ведь с помощью данного способа можно избавиться от множества микробов и болезнетворных бактерий. Озонирование квартиры проходит в несколько этапов:

● Для начала нужна предварительная подготовка. Что это собой подразумевает? Перед тем как начать озонирование, нужно провести влажную уборку, убрать обязательно всех домашних животных и растения, а также покинуть помещение.

● Когда первый этап будет пройден, происходит установка озонатора. Этим занимаются специалисты компании "Уборка 24", используя специальную формулу. Будет рассчитана специальная доза озона в зависимости от объема помещения. Стоит уточнить, что способ озонирование используют в закрытом помещении.

● Третий этап подразумевает собою начало озонирования. Всё дело в аппарате, который может генерировать озон и распространять его по помещению, используя мощный вентилятор.

● Завершает всю эту процедуру проветривание. После того как весь этап озонирования завершится, нужно в течение 30 минут проветрить помещение. Конечно, бывают случаи, когда проветрить невозможно, поэтому именно в таком варианте нужно спокойно подождать три часа и уже после ощутить хороший результат.

Переходите на сайт компании "Уборка 24", оставляйте заявку или напрямую звоните нам. Мы с радостью ответим в любое время суток и сможем помочь вам с любым возникшим загрязнением. 

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как быстро и качественно навести порядок в доме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 29025
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 14274
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 11718
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 2 Просмотров: 5724
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
4
 Просмотров: 4743
Новости компаний
Лучший биоэнергетик и эзотерик в Украине. Поможет в решении многих вопросов
Лучший биоэнергетик и эзотерик в Украине. Поможет в решении многих вопросов Просмотров: 27
Как выбрать хостинг для сайта на WordPress
Как выбрать хостинг для сайта на WordPress Просмотров: 144
Восточная кухня: чего больше — пользы или вреда
Восточная кухня: чего больше — пользы или вреда Просмотров: 72
7 преимуществ контекстной рекламы для вашего бизнеса
7 преимуществ контекстной рекламы для вашего бизнеса
5
 Просмотров: 36
10 популярных мифов об ортопедических матрасах
10 популярных мифов об ортопедических матрасах Просмотров: 54
Больше всего комментируют
7
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Хуже
2
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
2
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
Голосов: 67
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть