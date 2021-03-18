Как быстро и качественно навести порядок в доме

Компания "Уборка 24" нацелена на проявление полного профессионализма при работе

Уборка квартиры от компании "Уборка 24" освободит от этого занятия ваше время, что в свою очередь даcт возможность потратить его на рабочие будни или приятный выходной день. Часто бывает так, что уборка припадает именно на выходной день, и это в большинстве случаев огорчает и оставляет свой неприятный след на долгожданных выходных. Однако убирать – надо, ведь без регулярной уборки квартира или дом превращается в захламленное окружающее пространство, в котором нет места для хорошей продуктивной жизни, а всё потому, что чистота, окружающая вас, серьёзно влияет на мироощущение и в целом настроение.

Поэтому если вам нужна качественная уборка квартир, то самое время перейти на сайт компании "Уборка 24". Компания даёт гарантии, они нацелены на проявление полного профессионализма при работе, ведь гарантия гласит, что:

● Если после уборки команды специалистов компании "Уборка 24" вы остались недовольны результатом и у вас на это будут объективные и наглядные причины, то мы все исправим совершенно бесплатно и сделаем всё ещё лучше.

● Также гарантия затрагивает и имущество заказчиков, а всё потому, что мы очень ответственно к этому относимся. И если по какой-то случайности во время уборки произойдет неприятный инцидент, наша компания готова всё компенсировать за свой счёт.

Также при заказе уборки от компании "Уборка 24" вы можете дополнительно выбрать интересующие вас услуги по уборке, о которых можно узнать подробнее, перейдя на сайт компании. Также на сайте есть вся информация относительно уборки и всего что её касается, поэтому прямо сейчас у вас есть возможность уделить отдыху на выходных намного больше времени и передать уборку в руки профессионалам.

Озонирование воздуха от компании "Уборка 24"

Озонирование воздуха в наше нестабильное вирусное время - очень полезная опция при уборке, ведь с помощью данного способа можно избавиться от множества микробов и болезнетворных бактерий. Озонирование квартиры проходит в несколько этапов:

● Для начала нужна предварительная подготовка. Что это собой подразумевает? Перед тем как начать озонирование, нужно провести влажную уборку, убрать обязательно всех домашних животных и растения, а также покинуть помещение.

● Когда первый этап будет пройден, происходит установка озонатора. Этим занимаются специалисты компании "Уборка 24", используя специальную формулу. Будет рассчитана специальная доза озона в зависимости от объема помещения. Стоит уточнить, что способ озонирование используют в закрытом помещении.

● Третий этап подразумевает собою начало озонирования. Всё дело в аппарате, который может генерировать озон и распространять его по помещению, используя мощный вентилятор.

● Завершает всю эту процедуру проветривание. После того как весь этап озонирования завершится, нужно в течение 30 минут проветрить помещение. Конечно, бывают случаи, когда проветрить невозможно, поэтому именно в таком варианте нужно спокойно подождать три часа и уже после ощутить хороший результат.

Переходите на сайт компании "Уборка 24", оставляйте заявку или напрямую звоните нам. Мы с радостью ответим в любое время суток и сможем помочь вам с любым возникшим загрязнением.