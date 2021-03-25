Линейка "Schwalbe" предлагает на выбор спортсменам десятки моделей высокопрочных и надежных шин

История немецкого бренда "Schwalbe", выпускающего огромный ассортимент высококачественных велосипедных покрышек, рассказывает, как можно достичь мирового успеха с нуля, имея в арсенале только трудолюбие и целеустремленность. Начав работу в 20-е годы прошлого столетия, небольшое семейное предприятие сумело не только выйти за пределы своей страны, но и покорить континент, поставляя продукцию в Азиатский регион. И сегодня, спустя почти 100 лет с момента основания, бренд Schwalbe (Швальбе) по-прежнему радует покупателей покрышками для разных моделей велосипедов, а его продукция пользуется безусловным доверием и любителей, и профессионалов.

Исторический экскурс

Сложные для Германии 20-е годы с огромными темпами гиперинфляции – не лучшее время для открытия производства по выпуску велосипедных аксессуаров и комплектующих. Однако именно тогда отец основателя бренда Ральфа Бохле решил начать небольшой бизнес, чтобы обеспечить своей семье средства к существованию. Он не мог и предположить, что основанное им предприятие через определенное время обретет мировую известность. Но до этого момента его отделяло много лет, а пока Бохле-старшему приходилось искать способы превратить резину в качественные покрышки, а металл – в компоненты для велосипедов, основного транспорта немцев того времени. Качество продукции небольшого предприятия под Кельном помогло быстро завоевать доверие покупателей в разных концах страны.

Молодая компания уверенно развивалась, но ее планам помешала Вторая мировая война. После ее окончания на предприятии удалось быстро восстановить производство. В то время к управлению пришел наследник Ральф Бохле, талант менеджера и инженера которого помогли компании на пути к мировой славе. Новый руководитель сумел выйти на производителей велосипедов из азиатских стран и заключить договор о поставке своих покрышек и велосипедных деталей на другой конец континента. Однако резкий рост спроса на автомобильный транспорт заставил его срочно искать другое направление деятельности. Было принято эпохальное решение – сосредоточить усилия компании только на выпуске фирменных покрышек для различных моделей спортивных и прогулочных велосипедов. Именно благодаря велошинам сегодня компания известна в разных точках мира. С ней успешно сотрудничают десятки производителей велосипедов, используя фирменную резину в качестве штатных деталей, а на территории Индонезии и Вьетнама открыты дополнительные производственные мощности.

Уход из жизни Ральфа Бохле в 2010 году стал для компании серьезным ударом. Однако его наследники и единомышленники сумели продолжить начатое дело и даже вывели его на новый уровень развития. Производство более 16 миллионов велопокрышек в год, количественный и качественный рост персонала, фирменный спортивный комплекс SCHWALBE ARENA для разных видов спорта – лишь малая часть достижений, говорящая о головокружительном успехе компании.

Ассортимент покрышек "Schwalbe"

Линейка "Schwalbe" предлагает на выбор спортсменам десятки моделей высокопрочных и надежных шин в широком диапазоне размеров. Что же касается самых популярных решений, следует назвать:

• Schwalbe MARATHON WINTER PLUS – универсальное решение для разных типов трасс;

• Schwalbe SMART SAM – эталон надежного сцепления на песчаном и каменистом грунте;

• Schwalbe MARATHON MONDIAL – модель, достойная звания флагмана за выдающиеся характеристики.

Выбирая покрышки "Schwalbe", покупатель неизменно получает надежный товар, рассчитанный на длительную эксплуатацию и создание безопасных условий для тренировки.