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среда, 18 декабря 2019 11:01

Интернет-магазин ДЕКА — мы знаем, что такое стиль

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С 1992 года компания ДЕКА развивает в жителях Украины часовую культуру – трепетное отношение к наручным часам как к статусному и незаменимому аксессуару. Интернет-магазин часов ДЕКА начинал как ритейлер бытовой техники в Донецке и превратился в крупнейшую сеть, продающую оригинальные устройства из Швейцарии, Германии, Японии и других стран. Armani, Calvin Klein, Cartier, Zeppelin — лишь некоторые бренды, с которыми мы сотрудничаем. Десятки торговых марок, тысячи моделей и аксессуаров к ним — покупатель точно подберет вариант, подчеркивающий стиль и индивидуальность конкретного человека.

 

Зачем сейчас нужны часы

Базовая функция таких устройств — показывать время. С другой стороны, увидеть минуты и секунды можно на смартфоне. Но это не уменьшает достоинств и актуальности часов по ряду причин:

● Чувство стиля. Зачем пиджаки и платья, если носить джинсы с футболкой удобнее? Часы — тот нестареющий гарант качества и благородства, который подчеркивает статус и говорит о чувстве вкуса владельца. С ними человек смотрится уверенно и привлекательно.
● Незаменимый аксессуар, дополняющий образ. Дизайн часов радует разнообразием, у каждого бренда есть варианты для вечеринки, прогулки, деловой встречи и прочих ситуаций. Устройства гармонично дополнят образ, делают его интересным и завершенным.
● Функционал. В современные часы встраивают календарь, автоподзавод, будильник и пр. Есть умные гаджеты с сенсорным дисплеем, которые станут незаменимым помощником для каждого, или суперпрочные спортивные часы.

Часы в интернет-магазине ДЕКА: большой выбор моделей от известных брендов

Наша компания предлагает клиентам ассортимент наручных моделей, в котором легко сориентироваться и подобрать нужный вариант. Часы классифицируются по:

● стилю (мужские, женские, детские, спортивные, fashion и пр.);
● материалу корпуса (пластик, золото, сталь, керамика);
● дизайну (разнообразные по формату и стилистике модели);
● показателям ударопрочности и влагозащиты (устройства для подводного плавания и активного отдыха);
● материалу браслета и ремешка (металл, кожа, пластик, силикон);
● типом механизма (механические, кварцевые, автокварцевые).

Дополнительно в каталоге представлены настенные, напольные и настольные устройства, аксессуары к часам и украшения для мужчин и женщин. Если у клиента возникли вопросы, консультант всегда готов прийти на помощь в подборе подходящего аксессуара и оформлении заказа. В ДЕКА вы без проблем найдете ту самую модель для себя или на подарок.

 

Отличный повод для выбора аксессуара на подарок близким – наши акции:

● "до -50% – Новогодняя акция" – действует с 6 декабря 2019 года по 13 января 2020 года;
● "-19% Святой Николай 2019" – с 14 декабря по 19 декабря 2019 года;
● "+5% к дисконту Новый год 2019" – проходит с 20 по 31 декабря 2019 года.

Преимущества интернет-магазина ДЕКА

Мы предлагаем оригиналы часов от знаменитых мировых брендов. В каталоге представлены бюджетные варианты, средний сегмент устройств на каждый день и элитные модели, стоимость которых сопоставима с ценой неплохого автомобиля. В любом случае, качество — главный принцип работы интернет-магазина ДЕКА.

 

Выбирая наши товары, можно не сомневаться в долговечности и надежности устройств. На купленные у нас модели предоставляется гарантия, при необходимости специалисты займутся дальнейшим обслуживанием и ремонтом часов. Забрать заказ можно в одном из 40 магазинов ДЕКА по Украине, также возможна доставка устройств по стране. Для постоянных и оптовых клиентов действует система гибких скидок и бонусов.

Интернет-магазин ДЕКА — надежный консультант в вопросах выбора оригинальных и надежных часов!

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