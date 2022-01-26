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среда, 26 января 2022 17:38

Грецкий орех может плодить более 100 лет, но есть условие.
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Сады украинских хозяев многие десятки лет не обходятся без грецких орехов. О пользе этих плодов известно всем. Орехи являются источником Омега-3, витамина В, магния и аминокислот. Соответственно и цена на них кусается. Кое-где стоимость за килограммы превышает 300 грн.

 

"Хотя украинский климат и почва хорошо подходят для выращивания грецкого ореха, получить плоды действительно высокого качества не так просто, — убеждает агроном Петр Заяц, — Для коммерции идеально подходят плоды с тонкой скорлупой, весом около 15-20 г. Ядро должно легко отделятся, иметь пленочку светлого цвета. Выращивая даже несколько деревьев с такими плодами, можно неплохо зарабатывать".

Как вырастить грецкий орех

Агроном советует выбирать только деревья проверенных сортов. Лучше высаживать их в открытую почву весной, чтобы укоренились до холодов. Место для высадки должно быть без застоя воды и за 4 м от других крупных деревьев. Предварительно в почву необходимо внести удобрения, например, Суперфосфат, Диамофоска, Экоплант. Поливать орех нужно по мере высыхания земли.

"От качества сеянцев и правильной посадки зависит практически 90% успеха. Дерево, выращенное любительским путем от простых сеянцев, даст первый урожай лет через семь. Со временем такой орех будет плодить реже, а плоды будут хуже. Сортовые деревья устойчивы к морозам и болезням. Плоды дадут уже через два года".

 

Популярные сорта грецких орехов с большой урожайностью:

"Иван Багряный" — низкорослый сорт. Сеянцы плодоносят на 4-й год, привитая форма - на 2-й. Ядро ореха практически белой окраски, сладкое. С дерева можно собрать 30 кг плодов.

"Кочерженко" — карликовый сорт. Первое плодоношение будет на 8-й месяц. С одного дерева можно получить до 50 кг плодов. Ядро ореха с отличными вкусовыми и товарными качествами.

"Идеал" — низкорослый сорт. Первые плоды дает на 2-й год. При правильном формировании кроны, стабильное плодоношение наступает с 10-го года жизни и может длиться до 200 лет.

 

Не стоит игнорировать и новые сорта сеянцев грецких орехов:

"Великан" — неприхотливый сорт с высокой устойчивостью к морозам. Будет плодоносить на 5-й год после посадки. С одного дерева можно собрать около 100 кг орехов. При этом средняя масса плода 40 г.

"Каларашский" — десертный, крупноплодный сорт. Урожайность высока. Орехи круглые, немного ребристые, средний вес каждого до 17 г.

"Скиносский" — маслянистый крупноплодный сорт. Крона и высота дерева среднего размера. Каждый орех весит в среднем 14 г.

 

Где купить сеянцы грецких орехов

"Покупать семена даже известных вам сортов нужно только в проверенных агрокомпаниях. Не берите у перекупов. Сегодня они есть, завтра нет. За проданный товар не будут нести ответственность. Рискуете остаться ни с чем. Хороших орехов из такого дерева можно не дождаться и через 15 лет", — советует Петр Заяц.

 

По доступной цене качественные сеянцы продает магазин "Все растет". Они реализуют только оригинальные сертифицированные семена проверенных производителей. Имеют большой ассортимент и быструю доставку к месту жительства покупателя. Кроме сеянцев, во "Все растет" можно купить удобрения, почвосмеси, средства защиты растений, инструменты для сада и т.д.

Заказать сеянцы и получить консультацию о посадке можно на сайте или по телефонам 0(800) 30 12 24, 0(67) 000 12 24 24

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