Государственные продажи: Украинская универсальная биржа лидирует в системе Прозорро.Продажи по результатам трех месяцев

В течение августа-октября на Прозорро.Продажи состоялось более 9300 успешных аукционов, по результатам которых бюджеты разных уровней получат 3,2 млрд грн. Более четверти этой суммы (808 млн грн) уплатят инвесторы, которых привлекли и полноценно подготовили к торгам менеджеры площадки Украинской универсальной биржи.

ООО "Украинская универсальная биржа" работает более 20 лет на рынке биржевых торгов

Качественная техническая поддержка, удобные сервисы и профессиональное сопровождение всегда были и остаются приоритетными задачами в работе команды Украинской универсальной биржи. Только за последние 3 месяца наши менеджеры успешно подготовили к торгам на Прозорро. Продажи более 1100 участников", – говорит директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Именно участники привлеченные площадкой УУБ стали новыми владельцами таких крупных предприятий как ПАО "Одессавинпром" и ГП "Винницкий ликероводочный завод", приобрели десятки объектов недвижимости как в отдаленных селах и городках, так и в центре столицы, например, офисное здание АО "ВТБ Банк", которое находится на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Т. Шевченко. А еще среди реализуемых лотов были земельные участки, которые распродавали, как активы банков-банкротов. Так приобрели еще в сентябре на площадке УУБ 4,5 га в Буче Киевской области.

"Добавлю, что уже в ноябре на аукционах Прозорро.Продажи состоятся первые земельные торги. Наши менеджеры помогли многим организаторам выставлять наделы на продажу и аренду, теперь основательно разъясняют желающим, как участвовать в таких торгах. Приглашаем расширять границы своих угодий с профессиональными и опытными на площадке Украинской универсальной биржи. Кого интересуют земельные участки, тоже приглашаем подписаться на наш специальный Земельный бот в телеграмме. Он сам найдет аукционы по нужным вам параметрам и сообщит о них. Выбирайте: аренда или покупка, регион, площадь участка", - добавляет Сергей Гладкий.

В целом ООО "Украинская универсальная биржа" качественно работает уже более 20 лет на рынке биржевых торгов, а недавно получила соответствующую лицензию от НКЦБФР и уже провела первые биржевые торги необработанной древесиной в соответствии с новыми нормами Законодательства Украины.

Напомним, что первой указанную лицензию 30 июня 2021 года получила Украинская энергетическая биржа, которая также является одной из лучших в системе Прозорро.