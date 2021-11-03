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среда, 03 ноября 2021 15:09

Государственные продажи: Украинская универсальная биржа лидирует в системе Прозорро.Продажи по результатам трех месяцев

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В течение августа-октября на Прозорро.Продажи состоялось более 9300 успешных аукционов, по результатам которых бюджеты разных уровней получат 3,2 млрд грн. Более четверти этой суммы (808 млн грн) уплатят инвесторы, которых привлекли и полноценно подготовили к торгам менеджеры площадки Украинской универсальной биржи.

  ООО "Украинская универсальная биржа" работает более 20 лет на рынке биржевых торгов
ООО "Украинская универсальная биржа" работает более 20 лет на рынке биржевых торгов

Качественная техническая поддержка, удобные сервисы и профессиональное сопровождение всегда были и остаются приоритетными задачами в работе команды Украинской универсальной биржи. Только за последние 3 месяца наши менеджеры успешно подготовили к торгам на Прозорро. Продажи более 1100 участников", – говорит директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Именно участники привлеченные площадкой УУБ стали новыми владельцами таких крупных предприятий как ПАО "Одессавинпром" и ГП "Винницкий ликероводочный завод", приобрели десятки объектов недвижимости как в отдаленных селах и городках, так и в центре столицы, например, офисное здание АО "ВТБ Банк", которое находится на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Т. Шевченко. А еще среди реализуемых лотов были земельные участки, которые распродавали, как активы банков-банкротов. Так приобрели еще в сентябре на площадке УУБ 4,5 га в Буче Киевской области.

"Добавлю, что уже в ноябре на аукционах Прозорро.Продажи состоятся первые земельные торги. Наши менеджеры помогли многим организаторам выставлять наделы на продажу и аренду, теперь основательно разъясняют желающим, как участвовать в таких торгах. Приглашаем расширять границы своих угодий с профессиональными и опытными на площадке Украинской универсальной биржи. Кого интересуют земельные участки, тоже приглашаем подписаться на наш специальный Земельный бот в телеграмме. Он сам найдет аукционы по нужным вам параметрам и сообщит о них. Выбирайте: аренда или покупка, регион, площадь участка", - добавляет Сергей Гладкий.

В целом ООО "Украинская универсальная биржа" качественно работает уже более 20 лет на рынке биржевых торгов, а недавно получила соответствующую лицензию от НКЦБФР и уже провела первые биржевые торги необработанной древесиной в соответствии с новыми нормами Законодательства Украины.

Напомним, что первой указанную лицензию 30 июня 2021 года получила Украинская энергетическая биржа, которая также является одной из лучших в системе Прозорро.

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03
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