Горящие туры покупать выгодно и безопасно

Весной в туркомпаний появляется много горящих туров по выгодной цене

В начале весны у туркомпаний массово начинают появляться горящие туры по очень выгодной цене. Иногда смотришь, за 5-7 тысяч гривен с человека можно попасть, выбрав горящие туры в Египет или Турцию. Цена смешная и равна цене отдыха в Украине. Кто уже попробовал, конечно не колеблется и наоборот ждет таких туров. Для этого имеют наготове собранный чемодан, чтобы не терять время на сборы и свободный отпуск. А для многих, кто работает удаленно, вообще есть возможность и не просить отпуск, а собрав ноутбук неделю отдыхать на побережье.

Почему так дешево?

Горящие туры не дешевые предложения от туркомпаний. Дело в том, что для того, чтобы иметь постоянно хорошие предложения по отелям и перелетам, турфирмы вынуждены выкупать места заранее. Иногда даже на год вперед. Конечно, путевки продаются по нормальной цене. Но за несколько дней до отлета цена существенно снижается, и туристическая компания предлагает тур со скидкой, фактически по себестоимости. Человек купивший такую путевку отправится в путешествие за несколько дней или за неделю.

Такие предложения действуют постоянно?

В летний период наиболее популярными становятся горящие туры в Турцию. Там комфортная температура, хороший сервис. В Египте летом более жарко, но горящих предложений также нет. Лето считается самым туристическим сезоном, а весна и осень менее привлекательными. Как не странно, но зима считается также достаточно высоким туристическим периодом. На отдых едут на зимние каникулы или после них, потому что путевки кладут под елку.

Но там холодное море и ветры

Это миф, в Египте температура моря не опускается ниже 20 градусов никогда. В Турции температура Средиземного моря может быть 17-18 градусов. К тому же в большинстве отелей с уровнем четыре звезды есть бассейны с подогревом. Также много бассейнов с аквапарками на территории. Поэтому, если море вам кажется холодным, можно купаться в бассейне. Относительно ветров: большинство отелей размещены в бухтах, которые защищены от ветров, поэтому выбрав хороший отель, вы не почувствуете неудобства.

Полноценное питание в это время?

Отели работают на полную мощность весь год. И если в путевке все включено, то однозначно получите хороший завтрак, обед и ужин по системе шведского стола.

Сколько можно сэкономить на туре?

Все зависит от уровня отеля и расстояния его от моря. Если едете вдвоем, то экономия может составить более 10 тысяч гривен.