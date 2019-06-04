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вторник, 04 июня 2019 09:16

Горящие туры - отличный способ сэкономить на долгожданном отдыхе

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Надоели дожди и хочется насладиться летом на полную? А вы все слушаете прогнозы о плохой погоде и с тоской поглядываете на новенький купальник в шкафу? Зарядите свое лето самостоятельно, ведь в Турции хорошая погода начинается с мая и продолжается до ноября. А это теплые, солнечные дни и при этом не нужно беспокоиться о еде и развлечениях.

  За 5340 гривен с человека можно получить полноценный отдых с перелетом, проживанием в гостинице и пятикратным питанием в Турции
За 5340 гривен с человека можно получить полноценный отдых с перелетом, проживанием в гостинице и пятикратным питанием в Турции

Думаете, полететь в Турцию это дорого? Если же вы решили выбрать горящие туры, то это достаточно доступно. За 178 евро или 5340 гривен с человека можно получить полноценный отдых с перелетом, проживанием в отеле и пятиразовым питанием.

За эти же деньги можно неделю прожить в Одессе на побережье. Но дополнительно вам придется заплатить за еду, лежак на пляже и дорогу до курорта. Выйдет однозначно дороже, а впечатлений будет меньше.

"В прошлом году уехала по горящему туру в Аланью, что в Турции. Это незабываемые впечатления. Семь дней в шикарном отеле с бассейном на берегу Средиземного моря, здоровая пища, много фруктов и солнца. После той поездки я год не болею простудными заболеваниями. А еще запомнились их рынки, где можно выторговать половину цены, дискотеки, где можно оторваться на "полную" и внимательные аниматоры, которые не дают скучать. Поэтому из отпуска я вернулась в хорошем настроении, немного похудела и имела шикарный загар. В этом году ловлю свой счастливый тур", - рассказывает киевлянка Антонина Приходченко.

Чтобы воспользоваться горячим туром достаточно сделать заказ, ввести данные и оплатить его. Счастливый сертификат получите на электронную почту. Дальше с ним можно отправляться в путешествие. Горящие туры бывают как внезапные, с вылетом за день-два, так и с вылетом за неделю. Чтобы улететь в такой тур, вам следует иметь биометрический паспорт и "очередной чемодан". Это специальный чемодан для отпуска, куда можно положить несколько летних платьев, шорты, футболку и купальник, а лучше два.

"Почему все думают, что если едешь в горящий тур, то с собой надо иметь много денег? Ведь платить придется за хороший номер, улучшенное питание и вкусности. На самом деле, цены на туры в Турцию очень приемлемые. Когда ехала впервые, то имела с собой 100 долларов на всякий случай. Из них потратили 35 долларов на экскурсии и дискотеку. Но для тех, кто не хочет, можно просто лежать на пляже, развлекаться благодаря отельным аниматорам или выходить на прогулку по городу. Дополнительных денег ни за уборку, ни за поселение с меня никто не требовал. Еды было достаточно в трех ресторанах, которые обслуживали шведский стол. В июне нам давали арбузы, дыни, апельсины, виноград, финики и манго. Поэтому за 5,5 тысяч гривен я отлично отдохнула и оздоровилась", - добавляет Антонина.

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