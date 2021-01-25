Горящие путевки в Египет зимой пользуются наибольшей популярностью

Горящие туры пользуются огромным спросом

Проверено, что покупатели горящих туров получают бюджетный отдых в самых престижных и развитых курортах мира. Для этого нужно только воспользоваться услугами туристической компании, которая хорошо ориентируется в какой месяц и день можно отыскать самые выгодные предложения от авиаперевозчиков и фешенебельных отелей.

Горящие туры дают максимум удовольствий за минимальные деньги. Они пользуются огромным спросом, потому что все больше людей осознает реальную выгоду от путешествий в низкий туристический сезон.

Среди популярных направлений зимой - Египет. Каждый турист получает возможность побывать у знаменитых пирамид и сфинкса, посетить величественные храмы и гробницы, богатые дворцы и музеи. Собственными глазами увидеть мумии и золотые украшения царей. Горящие туры в Египет делают доступным и близким все то, что вы видели по телевизору или о чем слышали от знакомых.

В Египте туристов приманивают "райские сады" посреди пустынь - самые известные и красивые курорты мира. Территорию страны омывают Средиземное и Красное моря. Вода в них очень прозрачная и теплая. Подводный мир чрезвычайно богат и разнообразен. Дно выстлано причудливыми кораллами, между которыми плавают рыбки сказочной окраски и черепахи. Кораллы - национальное достояние Египта, поэтому их запрещают ломать и брать с собой. Чтобы оценить их ценность, стоит поплавать между ними с маской.

Наплававшись и накупавшись, можно отправиться в путешествие на джипах в бедуинскую деревню в пустыне. Или просто поездить на верблюдах и почувствовать себя местным жителем. Еще по обширным песчаным просторам катаются на квадроциклах и лошадях.

Самые известные курорты Египта - Шарм эль Шейх и Хургада. Набирают популярность Таба, Макади Бэй, Сафага, Эль Гуна. Каждый по-своему красив и неповторим.

Как выбрать отель в Египте:

• оценить уровень комфорта и услуг, предоставляемых отелем (звездность);

• близость к морю (какая линия);

• наличие и количество объектов развлекательного и спортивного назначения (анимация, бассейны с подогревом и без, водные горки, спортивные сооружения);

• посмотреть на соотношение цены и сервиса.

Отели Египта предлагают различные варианты питания по следующим системам: "завтраки", завтраки и ужины - "полупансион" и "все включено". Для любителей активного отдыха и экскурсий не имеет смысла покупать питание по системе "все включено". Она больше рассчитана на отдыхающих с детьми. Но каждый выбирает это под свои нужды.

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