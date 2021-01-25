Горящие путевки в Египет зимой пользуются наибольшей популярностью

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 747
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 594
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2160
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 747
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1548
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1683
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 783
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1926
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 828
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1548
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 567
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 234
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 828
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3078
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 729
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
понедельник, 25 января 2021 16:27

Горящие путевки в Египет зимой пользуются наибольшей популярностью

  Комментировать
Горящие путевки в Египет зимой пользуются наибольшей популярностью
Горящие туры пользуются огромным спросом

Проверено, что покупатели горящих туров получают бюджетный отдых в самых престижных и развитых курортах мира. Для этого нужно только воспользоваться услугами туристической компании, которая хорошо ориентируется в какой месяц и день можно отыскать самые выгодные предложения от авиаперевозчиков и фешенебельных отелей.

Горящие туры дают максимум удовольствий за минимальные деньги. Они пользуются огромным спросом, потому что все больше людей осознает реальную выгоду от путешествий в низкий туристический сезон.

Среди популярных направлений зимой - Египет. Каждый турист получает возможность побывать у знаменитых пирамид и сфинкса, посетить величественные храмы и гробницы, богатые дворцы и музеи. Собственными глазами увидеть мумии и золотые украшения царей. Горящие туры в Египет делают доступным и близким все то, что вы видели по телевизору или о чем слышали от знакомых.

В Египте туристов приманивают "райские сады" посреди пустынь - самые известные и красивые курорты мира. Территорию страны омывают Средиземное и Красное моря. Вода в них очень прозрачная и теплая. Подводный мир чрезвычайно богат и разнообразен. Дно выстлано причудливыми кораллами, между которыми плавают рыбки сказочной окраски и черепахи. Кораллы - национальное достояние Египта, поэтому их запрещают ломать и брать с собой. Чтобы оценить их ценность, стоит поплавать между ними с маской.

Наплававшись и накупавшись, можно отправиться в путешествие на джипах в бедуинскую деревню в пустыне. Или просто поездить на верблюдах и почувствовать себя местным жителем. Еще по обширным песчаным просторам катаются на квадроциклах и лошадях.

Самые известные курорты Египта - Шарм эль Шейх и Хургада. Набирают популярность Таба, Макади Бэй, Сафага, Эль Гуна. Каждый по-своему красив и неповторим.

Как выбрать отель в Египте:

• оценить уровень комфорта и услуг, предоставляемых отелем (звездность);
• близость к морю (какая линия);
• наличие и количество объектов развлекательного и спортивного назначения (анимация, бассейны с подогревом и без, водные горки, спортивные сооружения);
• посмотреть на соотношение цены и сервиса.

Отели Египта предлагают различные варианты питания по следующим системам: "завтраки", завтраки и ужины - "полупансион" и "все включено". Для любителей активного отдыха и экскурсий не имеет смысла покупать питание по системе "все включено". Она больше рассчитана на отдыхающих с детьми. Но каждый выбирает это под свои нужды.

Больше об особенностях горящих туров в Египет можно узнать на https://hottours.in.ua/. Сайт имеет удобную и понятную навигацию и большой выбор путевок. Есть номера телефонов, чтобы связаться с менеджерами и получить всю необходимую информацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Горящие путевки в Египет зимой пользуются наибольшей популярностью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Советско-американский спутник сгорел на шестой год работы

Известная зубная паста появилась после смерти создателя

Кардиналом стал украинец, который провел 18 лет в лагерях

Зеленскому исполнилось 43 года

Открыли крупнейший в мире отель

Самое читаемое
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 14229
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 11484
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 9225
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 Просмотров: 8280
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
 1 Просмотров: 7731
Новости компаний
В интернет-магазине постельного белья Баю-Бай новые модели 2021 года на любой кошелек
В интернет-магазине постельного белья Баю-Бай новые модели 2021 года на любой кошелек Просмотров: 90
Имплантация зубов в Ирпене – куда обратиться?
Имплантация зубов в Ирпене – куда обратиться? Просмотров: 117
Как выбрать хостинг для блога Wordpress
Как выбрать хостинг для блога Wordpress Просмотров: 9
Как выводить Биткоин на карту Приват
Как выводить Биткоин на карту Приват Просмотров: 1476
Весы лабораторные 2, 3 и 4 класса точности
Весы лабораторные 2, 3 и 4 класса точности Просмотров: 36
Больше всего комментируют
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
2
Климкин рассказал о слабом месте режима Путина
2
Зеленский убирал снег
2
"Северный поток-2": начали прокладку труб в водах Дании
Голосов: 1179
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть