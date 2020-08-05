Глава Райффайзен Банк Аваль Писарук: "Райф – это классно, легко и удобно"

Председатель Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук

Александр Писарук – известный украинский топ-менеджер, который почти 30 лет занимается развитием различных банков. Свою карьеру Писарук начал в банке "Украина" в 1992 году и за 5 лет "вырос" до руководителя международного департамента.

После этого перешел на должность риск-менеджера в "ИНГ Банк Украина", где успешно строил карьеру в течение 16 лет.

С 2014 по 2015 работал в НБУ, первым замглавы правления. После - 3 года экспертом МВФ.

С октября 2019 года Александр Владимирович - глава Райффайзен Банка Аваль. По его инициативе запущен ряд глобальных реформ, которые за пять лет должны превратить банк в самый популярный и рекомендуемый.

Как? Узнаем об этом из интервью, которое Александр Писарук дал национальному агентству "Интерфакс".

Итак, о стратегических приоритетах самого консервативного банка Украины и планах на ближайшие годы - далее в материале.

"Райф – так проще!", - Писарук. Новое позиционирование банка.

По словам Писарука, новым бренд-кодом банка стало выражение: "Райф – так проще!".

В эту фразу заложена та самая глубинная трансформация, которую сейчас переживает банк.

А именно:

● запущено мобильное приложение для розничных клиентов, конкурирующее по удобству с ведущими мобильными банкингами на рынке;

● корпоративный сектор переходит на использование нового интернет-банкинга Raiffeisen Business Online - сервиса, который заметно упростит проведение банковских платежей.

"Через год это будет самая продвинутая система для бизнеса", - убежден Александр Владимирович.

● проводятся системные изменения в работе банка, которые положительно отразятся на каждом клиенте.

И здесь Александр Писарук категоричен: новый стиль и айдентика банка направлены на то, чтобы подчеркнуть надежность и простоту сервисов.

К слову, регулярная оценка NPS (показатель лояльности) свидетельствует, что клиенты положительно оценили внедрение такого позиционирования.

"Госпрограммы вместе с одним из самых надежных банков", - Писарук

Глава правления Райффайзен Банка Аваль рассказал, что финучреждение участвует во всех государственных программах поддержки бизнеса и населения.

"5-7-9%", "Новые деньги", ипотека под 10% - все это можно будет получить в нашем банке", - отмечает Александр Писарук, подчеркивая: Райф уже становится ближе и удобнее для клиентов.сарук