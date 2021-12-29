Где заказать такси онлайн в Киеве

Все прекрасно помнят времена, когда торговаться за цену на такси приходилось с водителем прямо возле машины, а потом следить за счетчиком, не подкручен ли случайно он. Сейчас же можно увидеть цену еще до поездки, выбирая лучший тариф на свое усмотрение. Все это доступно при заказе такси онлайн через приложение.

Заказать такси онлайн предлагает киевское подразделение "Лайм Такси". Воспользоваться услугой можно заполнив специальную форму на сайте или же через приложения для Андроид или Айфон.

Удобства при заказе такси онлайн в Киеве

Чтобы заказать такси онлайн в Киеве Вам нужно в форме на сайте прописать адрес, куда должна приехать машина и конечную точку маршрута. Если хотите сделать предварительный заказ – еще время подачи авто. При каждом заказе такси через интернет, вы получите скидку 20 %, что очень выгодно.

Преимущества вызова такси онлайн через приложения для Андроид, Айфон, Айпад

• Приложение сделано качественно, не занимает много место на гаджете и работает без сбоев.

• Есть возможность добавлять маршруты в избранные.

• Отслеживания текущих заказов, приемлемая цена.

• За использования приложения не снимается плата.

• Вызов машины в режиме 24/7.

• Онлайн заказ такси "Универсал", или "Комфорт класса".

• Возможность курьерской доставки.

Также вы можете заказать машину с кондиционером, что создаст комфортную атмосферу в салоне авто.

Заказ микроавтобуса такси

Лайм Такси, имея огромнейший опыт по пассажирским перевозкам, с уверенностью заявляет - для безопасности, комфорта и надежности, а так же если вы собираетесь ехать с компанией друзей, родственников, очень выгодно заказать микроавтобус такси.

Сейчас микроавтобусы становятся очень популярными, и даже три-четыре человека для комфорта предпочитают именно такой вид транспорта.

Ведь заказав бус от "Лайм Такси" вы получите:

• Быстрый, современный, просторный автомобиль.

• Профессионального водителя.

• Экономию денег, поскольку отпадает необходимость заказа нескольких "легковушек".

В наличии микроавтобусы на 8, 10, 12, 15, 18 мест. Очень удобно при поездках группы людей на экскурсии, выезда на природу, или же если нужно перевезти много вещей. Уже даже дачники, что бы ни трястись в электричках, объединяются и заказывают микроавтобус. А когда у людей свадьба, съезжаются гости – бус просто необходим. Ведь нужно встретить, отвезти их в ресторан, а еще все хотят ехать в одной машине – все это решается при помощи микроавтобуса такси. А водители службы хорошо ориентируются в городе, всегда выбирают оптимальный маршрут.

Поэтому заказывая "Лайм Такси" онлайн – это всегда высокий уровень перевозки, круглосуточное обслуживание, исправность авто и низкая цена!